В Росгвардии задумались о закупке боевых роботов

Росгвардия изучает вопрос о принятии на вооружение боевых роботов, заявил первый заместитель директора ведомства генерал-полковник Сергей Меликов.

"Да. Мы приглашены в состав рабочей группы при Минобороны по развитию роботехники и в этом отношении мы плотно сотрудничаем", - цитирует Интерфакс Меликова.

По его словам, боевые роботы могли бы решать "вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью, в том числе объектов".

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия примет на вооружение боевых роботов. Как заявил начальник управлений инновационных исследований ГУНИД Минобороны РФ полковник Олег Помазуев, в войска поступит роботехнический комплекс "Нерехта".

Также в декабре прошлого командованию Сухопутных войск РФ продемонстрировали многофункциональный робототехнический комплекс для сопровождения боевых действий сухопутных войск "Кунгас". Кроме того, сообщалось о создании российских боевых роботов "Арго" и "Платформа-М", "Уран-9".