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Московский листок

В Росгвардии задумались о закупке боевых роботов

Опубликовано 26.02.2018 в разделе комментариев 8

В Росгвардии задумались о закупке боевых роботов

Росгвардия изучает вопрос о принятии на вооружение боевых роботов, заявил первый заместитель директора ведомства генерал-полковник Сергей Меликов.

"Да. Мы приглашены в состав рабочей группы при Минобороны по развитию роботехники и в этом отношении мы плотно сотрудничаем", - цитирует Интерфакс Меликова.

По его словам, боевые роботы могли бы решать "вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью, в том числе объектов".

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия примет на вооружение боевых роботов. Как заявил начальник управлений инновационных исследований ГУНИД Минобороны РФ полковник Олег Помазуев, в войска поступит роботехнический комплекс "Нерехта".

Также в декабре прошлого командованию Сухопутных войск РФ продемонстрировали многофункциональный робототехнический комплекс для сопровождения боевых действий сухопутных войск "Кунгас". Кроме того, сообщалось о создании российских боевых роботов "Арго" и "Платформа-М", "Уран-9".

 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
между прочим написал 26.02.2018 14:03
Какие это роботы? Просто радиоуправляемые машинки с большим пулеметом и противотанковыми установками. Одна на гусеницах, другая на колесиках. Преимущество по сравнению с нормальной машиной только маленький размер. Они хоть цели автоматически захватывать могут? Ну, реальные цели, не танки в смысле.
Навесили бы для прикола брони побольше, создали бы какую-нибудь неуязвимую хрень. Экипаж ведь защищать не надо, может это и возможно. А так, ничего интересного.
Дроны намного круче, хотя дроны тоже не роботы.
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(без названия)
говорят что... написал 26.02.2018 13:37
путин давно уже роботом стал, и будет жить вечно...
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(без названия)
г жопинск написал 26.02.2018 13:01
ой напужали роботами,магнит кинул в робота и здох робот.
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НОВЫЙ МИРОВОЙ КОНЦЛАГЕРЬ - БУДЕТ ПОСТРОЕН. с помощью сосии. за счет сосии. на обломках сосии.
З.Бзежинский написал 26.02.2018 12:54
задача "операции ГОЛГОФА" - а это в чистом виде "гарвардский проект" и "доктрина даллеса" замаскированные под - желание соц.революции в мордоре. ПОГОНОНОСЦЫ - БУДУТ ДАВИТЬ НАРОД - ЛИБО ДО 15 МЛН РАБОВ. либо до войны. НО ВОЙНА - КАК РАЗ БУДЕТ ИМЕННО ОТ ДЕЙСТВИЙ ПСОВ - ОПЕРАЦИЯ ГОЛГОФА - КОНЧАЕТСЯ ВОЙНОЙ и смертью русского народа, от рук псарни в погонах (тоже русских) - ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ САМОИСТРЕБЛЕНИЕ - новый вид войны, описанный в гарвардском проекте и доктрине даллеса. а реализованный в мордоре под названием операция ГОЛГОФА.
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(без названия)
3авидонов Нигодин написал 26.02.2018 11:44
Военные роботы нужны обязательно, их можно запрограммировать на верность сожителю Кабаевой без возможности перепрошивки (что-бы не получилось казуса как с деревянными солдатами Урфина Джюса).
Также надо бросить все силы на создание гиперболоида инженера Гарина, в архиве Алексея Толстого остались кое-какие чертежи создания этого смертельного оружия от которого не поздоровится америкосам, хохлам, сирийцам, прибалтам и прочей шелупони.
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(без названия)
Думающий написал 26.02.2018 11:32
А командовать ими назначат Бендера из Футурамы.
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Re: готовятся к новому сроку Солнцеликого?
Роман написал 26.02.2018 11:02
Не только, еще работяг, которым зар. плату не выплачивают по полгода, а также в преддверии массовых увольнений и вышвыривания на улицу миллионов ненужных человеков замененных роботами
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готовятся к новому сроку Солнцеликого?
корнхолио написал 26.02.2018 10:46
навальных там всяких разгонять и прочих несогласных...
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