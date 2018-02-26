В Росгвардии задумались о закупке боевых роботов

Росгвардия изучает вопрос о принятии на вооружение боевых роботов, заявил первый заместитель директора ведомства генерал-полковник Сергей Меликов.
"Да. Мы приглашены в состав рабочей группы при Минобороны по развитию роботехники и в этом отношении мы плотно сотрудничаем", - цитирует Интерфакс Меликова.
По его словам, боевые роботы могли бы решать "вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью, в том числе объектов".
Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия примет на вооружение боевых роботов. Как заявил начальник управлений инновационных исследований ГУНИД Минобороны РФ полковник Олег Помазуев, в войска поступит роботехнический комплекс "Нерехта".
Также в декабре прошлого командованию Сухопутных войск РФ продемонстрировали многофункциональный робототехнический комплекс для сопровождения боевых действий сухопутных войск "Кунгас". Кроме того, сообщалось о создании российских боевых роботов "Арго" и "Платформа-М", "Уран-9".
между прочим написал 26.02.2018 14:03
Навесили бы для прикола брони побольше, создали бы какую-нибудь неуязвимую хрень. Экипаж ведь защищать не надо, может это и возможно. А так, ничего интересного.
Дроны намного круче, хотя дроны тоже не роботы.
говорят что... написал 26.02.2018 13:37
г жопинск написал 26.02.2018 13:01
З.Бзежинский написал 26.02.2018 12:54
3авидонов Нигодин написал 26.02.2018 11:44
Также надо бросить все силы на создание гиперболоида инженера Гарина, в архиве Алексея Толстого остались кое-какие чертежи создания этого смертельного оружия от которого не поздоровится америкосам, хохлам, сирийцам, прибалтам и прочей шелупони.
Думающий написал 26.02.2018 11:32
Роман написал 26.02.2018 11:02
корнхолио написал 26.02.2018 10:46