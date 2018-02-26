Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ВЦИОМ: большинство россиян не интересуются предстоящими выборами

Опубликовано 26.02.2018 в разделе комментариев 2

ВЦИОМ: большинство россиян не интересуются предстоящими выборами

Россияне мало интересуется предстоящими в марте выборами президента, показал свежий опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Как передает ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ, более половины опрошенных 18-19 февраля респондентов смогли назвать имена лишь четырех из восьми претендентов на пост главы государства. "Имена лишь четырех из восьми кандидатов, которые будут в бюллетене, называет больше половины: это Владимир Путин (82%), Ксения Собчак (60%), Владимир Жириновский (60%) и Павел Грудинин (55%)", - говорится в исследовании. Об участии в выборах Григория Явлинского знают 37% опрошенных, Бориса Титова - 17% граждан. О том, что в выборах примет участие лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, знают 8% россиян, а имя главы «Коммунистов России» Максима Сурайкина назвали всего 6% участников опроса.

При этом, 53% россиян заявили, что они вообще не обсуждали тему выборов со своими родными, друзьями и знакомыми. 21% респондентов обсуждали, за кого голосовать, а 10% граждан говорили о личностях и достижениях кандидатов.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
это не комедия - это КОНЦЛАГЕРЬ - где псарня в погонах - УБИВАЕТ МИЛЛИОНАМИ
РУССКИЙНАРОД написал 26.02.2018 12:40
псы в гитлеровских погонах - тупые алчные зверомрази - зомбычье и садисты - и будущее концлагеря - эпоха великого садизма - война - голод - массовые людоедства - распад на сотни и тысячи концлагерей в каждом городе, банды на дорогах, войны - войны - войны - войны - голод - массовые людоедства - садизм - убийства и снова голод - и это уже не остановить. РУССКИЙ=МЁРТВЫЙ.
Ответить
был бы выбор - интересовались
kerg написал 26.02.2018 12:23
а эта комедия с заранее известным результатом
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваш выбор 18 марта:
Результаты
Интернет-ТВ
Натовские бизнесмены - в колыбели военной авиации?
Натовские бизнесмены - в колыбели военной авиации?
26.02.2018
Андрей Колганов: Экономическая программа Грудинина - не программа коммунистов
Андрей Колганов: Экономическая программа Грудинина...
24.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Минфин: Россия потеряла 150 млрд рублей в "плохих" банках (1)
В Кремле готовят новые "майские указы" (7)
ВЦИОМ: большинство россиян не интересуются предстоящими выборами (2)
В Росгвардии задумались о закупке боевых роботов (8)
Алекс Лесли и Настя Рыбка задержаны в Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга (1)
Экс-руководитель "Дальспецстроя" получил 12 лет колонии за миллиардные хищения на космодроме "Восточный" (3)
Господа, Немцова убили взаправду, а не к вашим выборам (16)
3 года после убийства в австрийской тюрьме Рахата Алиева (6)
Натовские бизнесмены - в колыбели военной авиации? (1)
Российские стратеги, кажется, решили строить авианосец. Когда-нибудь (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: "А чтo же Титoв??...."
Максим Калашников Максим Калашников: ГЛЯДЯ ИЗ ТУСКЛОЙ ЗОНЫ ПЕРЕХОДА
Максим Калашников Максим Калашников: А.Арефьев. "Ковчег" таки идет на дно?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: В России действует внешнее управление
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss