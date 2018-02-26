ВЦИОМ: большинство россиян не интересуются предстоящими выборами

Россияне мало интересуется предстоящими в марте выборами президента, показал свежий опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Как передает ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ, более половины опрошенных 18-19 февраля респондентов смогли назвать имена лишь четырех из восьми претендентов на пост главы государства. "Имена лишь четырех из восьми кандидатов, которые будут в бюллетене, называет больше половины: это Владимир Путин (82%), Ксения Собчак (60%), Владимир Жириновский (60%) и Павел Грудинин (55%)", - говорится в исследовании. Об участии в выборах Григория Явлинского знают 37% опрошенных, Бориса Титова - 17% граждан. О том, что в выборах примет участие лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, знают 8% россиян, а имя главы «Коммунистов России» Максима Сурайкина назвали всего 6% участников опроса.

При этом, 53% россиян заявили, что они вообще не обсуждали тему выборов со своими родными, друзьями и знакомыми. 21% респондентов обсуждали, за кого голосовать, а 10% граждан говорили о личностях и достижениях кандидатов.