В Кремле готовят новые "майские указы"

Администрация президента готовит новые "майские указы" по аналогии с поручениями Путина 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения документов. В настоящее время министерства представляют свои инициативы в администрацию президента. Это происходит в рамках подготовки послания президента Федеральному собранию, которое состоится 1 марта.

"Сбор предложений от министерств для подготовки новых указов идет. Содержательная аппаратная работа началась несколько месяцев назад. Из министерств все регулярно приезжают для обсуждения этих инициатив", - рассказал один из этих источников.

Другой собеседник издания сообщил, что озвученные во время послания предложения трансформируются в указы уже после президентских выборов, которые пройдут 18 марта.

Утверждается, что подготовку указов курирует помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

По словам собеседника издания в финансово-экономическом блоке правительства, конфигурация экономической программы Владимира Путина обсуждается на совещаниях у президента. В них, помимо господина Белоусова, участвуют глава администрации президента Антон Вайно, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономики Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Источник отметил, что на совещаниях уже обсуждали бюджетный маневр для повышения расходов на человеческий капитал и инфраструктуру, а также фокусировку социальной поддержки государства на нуждающихся.

Напомним, первые майские указы были подписаны Путиным после инаугурации в 2012 году. В указах было 218 поручений с разными сроками исполнения. В последнем ежегодном отчете правительства говорилось, что "майские указы" выполнены лишь на 76%.