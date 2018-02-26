В Кремле готовят новые "майские указы"

Администрация президента готовит новые "майские указы" по аналогии с поручениями Путина 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения документов. В настоящее время министерства представляют свои инициативы в администрацию президента. Это происходит в рамках подготовки послания президента Федеральному собранию, которое состоится 1 марта.
"Сбор предложений от министерств для подготовки новых указов идет. Содержательная аппаратная работа началась несколько месяцев назад. Из министерств все регулярно приезжают для обсуждения этих инициатив", - рассказал один из этих источников.
Другой собеседник издания сообщил, что озвученные во время послания предложения трансформируются в указы уже после президентских выборов, которые пройдут 18 марта.
Утверждается, что подготовку указов курирует помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
По словам собеседника издания в финансово-экономическом блоке правительства, конфигурация экономической программы Владимира Путина обсуждается на совещаниях у президента. В них, помимо господина Белоусова, участвуют глава администрации президента Антон Вайно, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономики Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
Источник отметил, что на совещаниях уже обсуждали бюджетный маневр для повышения расходов на человеческий капитал и инфраструктуру, а также фокусировку социальной поддержки государства на нуждающихся.
Напомним, первые майские указы были подписаны Путиным после инаугурации в 2012 году. В указах было 218 поручений с разными сроками исполнения. В последнем ежегодном отчете правительства говорилось, что "майские указы" выполнены лишь на 76%.
Святой Пигидий написал 26.02.2018 14:30
- Если коротко, Сема... коротко: пизд#ть и п#здить.
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По-моему, вполне исчерпывающе и про самого Вову, и про его программыу, которую он с успехом выполнял, выполняет и будет выполнять впредь.
Зуев написал 26.02.2018 14:16
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Ну и наборчик уродов, подонков, негодяев, жуликов и откровенных мразей! Чубайса к ним не хватает. Забыли написать наверно.
Сборище существ, публичный расстрел которых на стадионе вызовет бурю восторга у населения России.
Представьте, что ваши враги, мечтающие о вашей мучительной смерти и все для этого делающие, разрабатывают какие-то указы в отношении вас.
Есть ли смысл слушать, что они там наразрабатывали, или и так все понятно?
Святой Пигидий написал 26.02.2018 13:26
СтарпЁр написал 26.02.2018 13:26
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Думающий написал 26.02.2018 13:10
корнхолио написал 26.02.2018 13:01
Мама Блюма написал 26.02.2018 12:26