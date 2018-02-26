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Московский листок

В Кремле готовят новые "майские указы"

Опубликовано 26.02.2018 в разделе комментариев 7

В Кремле готовят новые "майские указы"

Администрация президента готовит новые "майские указы" по аналогии с поручениями Путина 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения документов. В настоящее время министерства представляют свои инициативы в администрацию президента. Это происходит в рамках подготовки послания президента Федеральному собранию, которое состоится 1 марта.

"Сбор предложений от министерств для подготовки новых указов идет. Содержательная аппаратная работа началась несколько месяцев назад. Из министерств все регулярно приезжают для обсуждения этих инициатив", - рассказал один из этих источников.

Другой собеседник издания сообщил, что озвученные во время послания предложения трансформируются в указы уже после президентских выборов, которые пройдут 18 марта.

Утверждается, что подготовку указов курирует помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

По словам собеседника издания в финансово-экономическом блоке правительства, конфигурация экономической программы Владимира Путина обсуждается на совещаниях у президента. В них, помимо господина Белоусова, участвуют глава администрации президента Антон Вайно, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономики Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Источник отметил, что на совещаниях уже обсуждали бюджетный маневр для повышения расходов на человеческий капитал и инфраструктуру, а также фокусировку социальной поддержки государства на нуждающихся.

Напомним, первые майские указы были подписаны Путиным после инаугурации в 2012 году. В указах было 218 поручений с разными сроками исполнения. В последнем ежегодном отчете правительства говорилось, что "майские указы" выполнены лишь на 76%.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
Святой Пигидий написал 26.02.2018 14:30
- Петрович, а какая программа у главного кандидата, если коротко?
- Если коротко, Сема... коротко: пизд#ть и п#здить.
.
По-моему, вполне исчерпывающе и про самого Вову, и про его программыу, которую он с успехом выполнял, выполняет и будет выполнять впредь.
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(без названия)
Зуев написал 26.02.2018 14:16
"...глава администрации президента Антон Вайно, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономики Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин."
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Ну и наборчик уродов, подонков, негодяев, жуликов и откровенных мразей! Чубайса к ним не хватает. Забыли написать наверно.
Сборище существ, публичный расстрел которых на стадионе вызовет бурю восторга у населения России.
Представьте, что ваши враги, мечтающие о вашей мучительной смерти и все для этого делающие, разрабатывают какие-то указы в отношении вас.
Есть ли смысл слушать, что они там наразрабатывали, или и так все понятно?
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(без названия)
Святой Пигидий написал 26.02.2018 13:26
Ну, все логично. Предвыборные программы у кандидатов в президенты (плюс дебаты, плюс реальная борьба за голоса налогоплательщиков) бывают в НОРМАЛЬНЫХ странах. В стране-фейке, какой является Путлерастия, все это ни к чему. Потому что нет самих ВЫБОРОВ - есть ЛОХОТРОН. Ну, и на фига уголовникам программа? Для терпил вполне сойдут малявы.
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как? уже новые майские указы?
СтарпЁр написал 26.02.2018 13:26
еще на старые майские указы не успели х** как следует положить, а уже новые готовят. Без Виагры здесь не обойдется
***
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(без названия)
Думающий написал 26.02.2018 13:10
В результате проведения 19-ти летней тяжелой, я бы сказал, титанической работы нашим президентом были определены предварительные условия для возможности возникновения определенной вероятности некоторых позитивных тенденций на будущее с возможностью реализации их дальнейшего роста и развития в положительном ключе при определенном стечении макроэкономических и политических обстоятельств.
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из серии Путин пообещал
корнхолио написал 26.02.2018 13:01
переобещать обещанное перед прошлыми выборами
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АП готовит новые "майские указы" ...
Мама Блюма написал 26.02.2018 12:26
Осталось только обложить податное население еще одним оброком, во исполнение, так сказать...
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