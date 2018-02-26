Минфин: Россия потеряла 150 млрд рублей в "плохих" банках

Государство потеряло 150 млрд рублей в банках, которые лишились лицензий, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Хотел бы сказать про размещение средств в государственных банках и том, с какими банкам государство работает. Мы начали внимательно смотреть на эту проблему в конце 2015 года, когда государство впервые потеряло деньги с отзывом банковской лицензии. С тех пор, по нашим подсчетам приблизительно, государство потеряло 150 млрд рублей в банках, у которых лицензии были отозваны. Что, конечно, заставило нас очень внимательно относиться к тому, как и с какими банками мы работаем", - цитирует RNS Моисеева.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что расходы Центробанка на санацию банков превысили 1,5 трлн рублей. Только в декабре 2017 года регулятор выделил 300 млрд рублей на спасение Промсвязьбанка, но 220 млрд ему вернули "ФК Открытие" и Бинбанк.