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Московский листок

Минфин: Россия потеряла 150 млрд рублей в "плохих" банках

Опубликовано 26.02.2018 в разделе комментариев 1

Минфин: Россия потеряла 150 млрд рублей в "плохих" банках

Государство потеряло 150 млрд рублей в банках, которые лишились лицензий, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Хотел бы сказать про размещение средств в государственных банках и том, с какими банкам государство работает. Мы начали внимательно смотреть на эту проблему в конце 2015 года, когда государство впервые потеряло деньги с отзывом банковской лицензии. С тех пор, по нашим подсчетам приблизительно, государство потеряло 150 млрд рублей в банках, у которых лицензии были отозваны. Что, конечно, заставило нас очень внимательно относиться к тому, как и с какими банками мы работаем", - цитирует RNS Моисеева.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что расходы Центробанка на санацию банков превысили 1,5 трлн рублей. Только в декабре 2017 года регулятор выделил 300 млрд рублей на спасение Промсвязьбанка, но 220 млрд ему вернули "ФК Открытие" и Бинбанк.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Думающий написал 26.02.2018 13:50
Государство? Потеряло? Это у нас отобрали и по своим карманам разложили!
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