Питерский активист получил 25 суток ареста за надувного утенка в окне

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 25 суток активиста молодежного демократического движения "Весна" Артема Гончаренко, признав его виновным в нарушении административного законодательства во время акции сторонников Алексея Навального в северной столице 28 января, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы петербургских судов.
Гончаренко задержали днем 25 февраля на выходе из дома, когда он вместе с другим активистом Ярославом Путровым собирался на митинг памяти политика Бориса Немцова.
"Активисту вменили нарушение при участии в акции в поддержку Алексея Навального 28 января, во время которой Гончаренко демонстрировал надувного утенка из окна дома рядом с Площадью Пролетарской диктатуры, где проходила акция", цитирует "Интерфакс" координатора движения "Весна" от Петербурга Богдана Литвина.
дохтур Пилюлькинд написал 27.02.2018 01:29
В Киеве уточку написал 26.02.2018 21:44
Э. Расеяне! Че с вами сталось?
За такое убивать надо! написал 26.02.2018 21:33
Макар Матвеев написал 26.02.2018 19:32
Yura написал 26.02.2018 19:09
Матвей Макаров написал 26.02.2018 16:53
Может они вообще-то "пассивисты"?