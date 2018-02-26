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Московский листок

Питерский активист получил 25 суток ареста за надувного утенка в окне

Опубликовано 26.02.2018 в разделе комментариев 6

Питерский активист получил 25 суток ареста за надувного утенка в окне

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 25 суток активиста молодежного демократического движения "Весна" Артема Гончаренко, признав его виновным в нарушении административного законодательства во время акции сторонников Алексея Навального в северной столице 28 января, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы петербургских судов.

Гончаренко задержали днем 25 февраля на выходе из дома, когда он вместе с другим активистом Ярославом Путровым собирался на митинг памяти политика Бориса Немцова.

"Активисту вменили нарушение при участии в акции в поддержку Алексея Навального 28 января, во время которой Гончаренко демонстрировал надувного утенка из окна дома рядом с Площадью Пролетарской диктатуры, где проходила акция", цитирует "Интерфакс" координатора движения "Весна" от Петербурга Богдана Литвина.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: Срочно выбросил уточку из ванной.
дохтур Пилюлькинд написал 27.02.2018 01:29
В больнице запретили использовать "утки".
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(без названия)
В Киеве уточку написал 26.02.2018 21:44
Скормили бы за такую предьяву фсбэшникам. И кизды дали. Как у всех нормальных людей.
Э. Расеяне! Че с вами сталось?
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(без названия)
За такое убивать надо! написал 26.02.2018 21:33
Уточку они надули понимаешь...
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Пассивисты?
Макар Матвеев написал 26.02.2018 19:32
Своих ищешь?
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Срочно выбросил уточку из ванной.
Yura написал 26.02.2018 19:09
А то мало что...
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(без названия)
Матвей Макаров написал 26.02.2018 16:53
Почему их называют "активисты"?
Может они вообще-то "пассивисты"?
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