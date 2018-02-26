Питерский активист получил 25 суток ареста за надувного утенка в окне

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 25 суток активиста молодежного демократического движения "Весна" Артема Гончаренко, признав его виновным в нарушении административного законодательства во время акции сторонников Алексея Навального в северной столице 28 января, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы петербургских судов.

Гончаренко задержали днем 25 февраля на выходе из дома, когда он вместе с другим активистом Ярославом Путровым собирался на митинг памяти политика Бориса Немцова.

"Активисту вменили нарушение при участии в акции в поддержку Алексея Навального 28 января, во время которой Гончаренко демонстрировал надувного утенка из окна дома рядом с Площадью Пролетарской диктатуры, где проходила акция", цитирует "Интерфакс" координатора движения "Весна" от Петербурга Богдана Литвина.