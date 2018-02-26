Путин объявил благодарность сотрудникам ВЦИОМ

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность "за активное участие в общественно-политической жизни российского общества" и наградил почетными грамотами весь коллектив Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РБК со ссылкой на распоряжение, опубликованное на официальном портале правовой информации.

За аналогичные заслуги благодарности Путина удостоились управляющий директор "Института фонда "Общественное мнение" Алексей Чуриков, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов и председатель координационного совета организации «Молодая гвардия Единой России» Денис Давыдов.

Также глава государства подписал распоряжение «О поощрении» ряда граждан РФ в сфере образования и культуры, законотворческой деятельности, в деле защиты экономической безопасности. Все они удостоены почетных грамот и благодарностей президента России.