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Московский листок

Путин объявил благодарность сотрудникам ВЦИОМ

Опубликовано 26.02.2018 в разделе комментариев 5

Путин объявил благодарность сотрудникам ВЦИОМ

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность "за активное участие в общественно-политической жизни российского общества" и наградил почетными грамотами весь коллектив Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РБК со ссылкой на распоряжение, опубликованное на официальном портале правовой информации.

За аналогичные заслуги благодарности Путина удостоились управляющий директор "Института фонда "Общественное мнение" Алексей Чуриков, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов и председатель координационного совета организации «Молодая гвардия Единой России» Денис Давыдов.

Также глава государства подписал распоряжение «О поощрении» ряда граждан РФ в сфере образования и культуры, законотворческой деятельности, в деле защиты экономической безопасности. Все они удостоены почетных грамот и благодарностей президента России.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Святой Пигидий написал 26.02.2018 23:41
Главное, чтоб все эти награжденные не затерялись, когда Вову поведут на свидание с Чаушеску, чтобы про них тоже не забыли.
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Re: больше
Какой такой резервный ФОНД написал 26.02.2018 18:36
РФ это фирма зарегестрированная в амаерике....какой еще фонд...это для лохов ушастых придумали...чтоб на глупые вопросы отвечать...Типа ты что против фонда национального состояния?????? А какже будущее Страны???? налоги в бюджет США платються из этого фонда....Походу налоги в амэрике подросли....хоть Трамп наш и обещал снизить...
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больше
всего написал 26.02.2018 17:15
доставило про " сферу экономической безопасности(!) рф " - видимо ПОЛНОЕ ИСЧЕРПАНИЕ резервного фонда рф - это и есть успех в экономбезопасности, за который и наградили этот таинственный "рядгражданрф"? Вся Власть Советам!, а потом и следствие по наградам...
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(без названия)
стоик1125 написал 26.02.2018 16:31
В городе Биарриц, департамент Атлантические Пиренеи на Лазурном берегу Франции, активисты устроили пикет у ворот особняка, который называют "дачей" предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина &#8211; Катерины Тихоновой, и обклеили ворота лозунгами "Воры и палачи - вон из Биаррица", сравнениями ФСБ с гестапо и призывами бойкотировать мартовские выборы президента РФ.???
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Денжат-то наверно тоже подбросил
либо отблагодарит "борзыми щенками" написал 26.02.2018 16:20
.
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