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Московский листок

Активисты устроили пикет у "дачи дочери Путина" во Франции

Опубликовано 26.02.2018 в разделе комментариев 6

Во Французском курортном городе Биарриц 23 февраля активисты устроили пикет возле ворот особняка, который в СМИ называют "дачей дочери президента Владимира Путина". Как сообщает "Дождь", видео акции выложил на YouTube активист Константин Зеленин.

На плакатах на воротах резиденции были надписи по-русски и по-французски, например, «Воры и палачи — вон из Биаррица», требование освободить российских анархистов, призывы бойкотировать президентские выборы в России.

Один из участников акции объяснял прохожим и журналистам, что четырехэтажный особняк за воротами был куплен на деньги, украденные у России.

По словам Зеленина, акцию поддержали французские анархисты. Отмечается, что один из участников пикета сообщал прохожим и журналистам, что четырехэтажный особняк за воротами был куплен на «украденные у России деньги»

Напомним, о том, что семье президента России Владимира Путина принадлежит несколько вилл в Биаррице ранее сообщал журнал Time ссылаясь на заммэра города Джоселин Кастаньед. По ее словам, один из этих домов принадлежит Кириллу Шамалову, который купил его в 2012 году. Почетный консул России в городе Александр де Миллер де Ла Серда подтвердил, что бывшая жена президента Людмила Путина почти каждый год приезжала в Биарриц «на воды», как до, так и после развода.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
3авидонов Нигодин написал 27.02.2018 02:08
Не хило! Молодцы!
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г жопинск написал 26.02.2018 22:13
смех смехом,а Болодю желтая Лада Калиновна сглазила.Вот и пусть бы и катался на ней по россии до сих пор,нет,надо было отобрать у дитя игрушку.
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стоик1125 написал 26.02.2018 18:19
В городе Биарриц, департамент Атлантические Пиренеи на Лазурном берегу Франции, активисты устроили пикет у ворот особняка, который называют "дачей" предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина &#8211; Катерины Тихоновой, и обклеили ворота лозунгами "Воры и палачи - вон из Биаррица", сравнениями ФСБ с гестапо и призывами бойкотировать мартовские выборы президента РФ.
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Re: во Франции так запросто не вызовешь ОМОН
Это фсе не правдаааааа написал 26.02.2018 18:13
НЕ ДОКАЖИТЕ.....Дайте Явки...Пароли...Идите на.....В Суд
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хотя, конечно
корнхолио написал 26.02.2018 17:21
всегда есть вариант с полонием...
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во Франции так запросто не вызовешь ОМОН
корнхолио написал 26.02.2018 17:19
быстренько разогнать недовольных. Да и суд двушечку пожалуй откажется давать
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