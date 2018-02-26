Активисты устроили пикет у "дачи дочери Путина" во Франции

Во Французском курортном городе Биарриц 23 февраля активисты устроили пикет возле ворот особняка, который в СМИ называют "дачей дочери президента Владимира Путина". Как сообщает "Дождь", видео акции выложил на YouTube активист Константин Зеленин.

На плакатах на воротах резиденции были надписи по-русски и по-французски, например, «Воры и палачи — вон из Биаррица», требование освободить российских анархистов, призывы бойкотировать президентские выборы в России.

Один из участников акции объяснял прохожим и журналистам, что четырехэтажный особняк за воротами был куплен на деньги, украденные у России.

По словам Зеленина, акцию поддержали французские анархисты. Отмечается, что один из участников пикета сообщал прохожим и журналистам, что четырехэтажный особняк за воротами был куплен на «украденные у России деньги»

Напомним, о том, что семье президента России Владимира Путина принадлежит несколько вилл в Биаррице ранее сообщал журнал Time ссылаясь на заммэра города Джоселин Кастаньед. По ее словам, один из этих домов принадлежит Кириллу Шамалову, который купил его в 2012 году. Почетный консул России в городе Александр де Миллер де Ла Серда подтвердил, что бывшая жена президента Людмила Путина почти каждый год приезжала в Биарриц «на воды», как до, так и после развода.