Грудинин рассказал о латвийских особняках сына

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин в ходе встречи с избирателями в Краснодаре признал, что у его сына есть недвижимость на территории Латвии.

"У меня есть сын, у сына - жена. Я ничего не могу с этим сделать. У меня никаких домов в Латвии нет, у семьи сына есть. Почему дом? Да потому, что почти все население этой страны живет в своих частных домах", - цитирует Грудинина Интерфакс.

По его словам, его сын остался жить в Латвии после службы в армии, а позднее получил гражданство. "Мой сын был военным, он прослужит в армии 11 лет, служил в Прибалтике, а потом там и остался жить. Потом познакомился с местной девушкой и женился на ней", - пояснил Грудинин.

Ранее СМИ сообщали о наличии у сына Грудинина Артема и его жены имеются два особняка и несколько земельных участков в Латвии. Также сообщалось, что члены семьи Грудинина якобы имеют вид на жительство в этой стране, которая является членом НАТО.