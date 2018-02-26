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Московский листок

Грудинин рассказал о латвийских особняках сына

Опубликовано 26.02.2018 в разделе комментариев 10

Грудинин рассказал о латвийских особняках сына

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин в ходе встречи с избирателями в Краснодаре признал, что у его сына есть недвижимость на территории Латвии.

"У меня есть сын, у сына - жена. Я ничего не могу с этим сделать. У меня никаких домов в Латвии нет, у семьи сына есть. Почему дом? Да потому, что почти все население этой страны живет в своих частных домах", - цитирует Грудинина Интерфакс.

По его словам, его сын остался жить в Латвии после службы в армии, а позднее получил гражданство. "Мой сын был военным, он прослужит в армии 11 лет, служил в Прибалтике, а потом там и остался жить. Потом познакомился с местной девушкой и женился на ней", - пояснил Грудинин.

Ранее СМИ сообщали о наличии у сына Грудинина Артема и его жены имеются два особняка и несколько земельных участков в Латвии. Также сообщалось, что члены семьи Грудинина якобы имеют вид на жительство в этой стране, которая является членом НАТО.

 



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Всего комментариев к статье: 10
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и как это - обстоятельство - объясняет покупку ЭЛИТНОГО ДОМА
отец невестки написал 27.02.2018 01:33
значит служил, полюбил, остался, и ..... что? заработал там МИЛЛИОНЫ???? и купил дом своей дочурке ну и сынку грудинина стало где жить в этой стране НАТО - а как он там оказался, сынок грудинина? он что гражданин страны НАТО? или что? любите грудинина? - ну расскажите - за что? вот крысу любили, за то что он, бакланит как быдло-уголовник - его быдло и любит, а грудинина - за что? за то что он наворовал миллионы долларов и был в ЕбаннойСосии сначала, а потом вдруг стал в КПРФ - прям перед выдвижением его зюгой в резиденты - за это мы должны грудинина любить? что он проститутка залупутинская? или за то что он убивал всвое время людей кто не хотел продавать паи? или за что?
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Re: Re: на-поминание
александр бекетов написал 27.02.2018 01:21
Отец невестки служил в Прибалтике а не Артем слушать нужно
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Re: на-поминание
Ирина Арзамасцева написал 27.02.2018 00:08
Советская армия, существовала фактически до средины 90-х. Военнослужащие СА,после беловежской каляки-маляки ,частично разбрелись по разным армиям СНГ. ЗГВ, другие части СА перешедшие в юрисдикцию РФ окончательно были выведены из Европы ,других частей СССР только к началу 2000гг
----------------------------------------------------------------------------------
Надо лучше знать историю Советской армии.
В 1992 году большая часть остатков Советской армии в союзных республиках была распущена, гарнизоны выведены из Восточной Европы и Прибалтики к 1994 году. 31 августа 1994 года был осуществлен вывод российских войск из Берлина.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Советская_армия
В это время Артему Грудинину еще не было даже 12 лет.
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Re: Re: Грудининское вранье зашкаливает
и где землица 500 батраков , не в латвии ли часть написал 26.02.2018 22:46
Генеральный Директор - Грудинин Артем Павлович. Основным видом экономической деятельности является "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом"
.
Наш командир удалой мы все поцдем ща тобой . На дело воровское. На дело грудининское.
За народного вора грудинина и его воровских в.ыебков.
Какого члена весь народ России оскорбляют эти воровские чурбаны своим враньем и презрением к народу.
С какого члена эта ***** лезет стать первым лицом России.
Плюнули нам народ России в лицо это грудининское жидовье. Смачно плюнули вместе с подноком кпрф Зюгановым. Смачно так харкнули нам в наши лица и само лицо России.
Снять с выборов и в тюрьму воровское отребье продавшееся врагам России госдепу сша. Пожизненно.
Наказать воровское отребье грудинина.
Пока этого не будет- бойкот выборам
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Re: Грудининское вранье зашкаливает
на-поминание написал 26.02.2018 21:43
"Никак не мог служить в Прибалтике, которая провозгласила суверенитет в 1989 году, т.е за 11 лет до наступления призывного возраста."-провозгласить, не значит стать реально независимым. Депутаты ЛАТ ССР, чиновники имели тогда возможность свободы слова провозглашать все что, угодно без юридических последствий , без наказания за сепаратизм со стороны разложившихся органов и клоунады на верху. Советская армия, существовала фактически до средины 90-х. Военнослужащие СА,после беловежской каляки-маляки ,частично разбрелись по разным армиям СНГ. ЗГВ, другие части СА перешедшие в юрисдикцию РФ окончательно были выведены из Европы ,других частей СССР только к началу 2000гг А, кое-где они до сих пор стоят(армения, молдавия, таджикистан, и тд)..
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Re: спасибо Ирина! - Ирина Арзамасцева - молодец.
евгений кузмич хитрый лис написал 26.02.2018 20:47
Слов нет , как врут воровское жидовье.
Вернуть своровпнные милллиарды в бюджет. Целенаправленно направить на создание сельскохозяйственных трудовых исправительных лагерей СТИЛП с принудительным трудом для таких воров как грудининское жидовье.
.
Исправление трудом на 10 лет.
.
Снять с выборов грудинское жидовье.
Упечь жидовье грудининское на нары.
.
Кто продвигает грудининских воров первым лицом России.
.
Воры кандидаты - тогда бойкот выборам.
Ответить
спасибо Ирина! - Ирина Арзамасцева - молодец.
так их - гадов написал 26.02.2018 19:45
но похоже рабам в мордоре подыхать - придется от погононосцев. ведь ворье уже устроилось на шее народа, а полицаев 17 лет - зомбощик воспитывает - вот и получается что концлагерь садизм смерть и война - вот что ждет мордористан.
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Грудининское вранье зашкаливает
Ирина Арзамасцева написал 26.02.2018 19:28
По его словам, его сын остался жить в Латвии после службы в армии, а позднее получил гражданство. "Мой сын был военным, он прослужит в армии 11 лет, служил в Прибалтике, а потом там и остался жить. Потом познакомился с местной девушкой и женился на ней", - пояснил Грудинин.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Очередное вранье, рассчитанное на дебилов.
Грудинин Артем Павлович, 31.12.1982 года рождения. Окончил Российский университет дружбы народов. Никак не мог служить в Прибалтике, которая провозгласила суверенитет в 1989 году, т.е за 11 лет до наступления призывного возраста.
Грудинин Антон Павлович, 21.09.1988 года рождения. Тем более не мог служить в Прибалтике.
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зюганов опроверг наличие домов , а грудинин сознался
врет и врет написал 26.02.2018 19:25
Врут по кругу и меняются араньем .То Зюганов врет и изворачивается, то грудинин врет и изворачивается.
Врут напропалую оба подонка.
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Прижали- вор сознался. Только опять наврал, на сворованные жидом в России денежки
мутабор 57 написал 26.02.2018 19:21
За нелелю ло этого подонок кпрф Зюганов назвал провокацией информацию о том, что сын кандидата в президенты от КПРФ жидовскую чурку вора Грудинина владеет домом в престижном поселке неподалеку от столицы Латвии. Двухэтажный дом на берегу озера был куплен в 2009 году за 200 тысяч евро, вместе с домом Артем Грудинин приобрел землю под ним, эти данные приводятся в регистрационных документах.....
.
Пушкин спрашивает:
-Откуда деньжонки, выродки жидовские вора грудинина?
-Отец руссиянов опять оббебал.
И в латвиях домики на ваши деньги лохи жидовью наскупал!...
.
На нары вора грудинина и прочих воров.
Все сворованное вернуть государству.
.
Нет возврата - бойкот выборам.
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