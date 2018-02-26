Грудинин рассказал о латвийских особняках сына

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин в ходе встречи с избирателями в Краснодаре признал, что у его сына есть недвижимость на территории Латвии.
"У меня есть сын, у сына - жена. Я ничего не могу с этим сделать. У меня никаких домов в Латвии нет, у семьи сына есть. Почему дом? Да потому, что почти все население этой страны живет в своих частных домах", - цитирует Грудинина Интерфакс.
По его словам, его сын остался жить в Латвии после службы в армии, а позднее получил гражданство. "Мой сын был военным, он прослужит в армии 11 лет, служил в Прибалтике, а потом там и остался жить. Потом познакомился с местной девушкой и женился на ней", - пояснил Грудинин.
Ранее СМИ сообщали о наличии у сына Грудинина Артема и его жены имеются два особняка и несколько земельных участков в Латвии. Также сообщалось, что члены семьи Грудинина якобы имеют вид на жительство в этой стране, которая является членом НАТО.
отец невестки написал 27.02.2018 01:33
александр бекетов написал 27.02.2018 01:21
Ирина Арзамасцева написал 27.02.2018 00:08
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Надо лучше знать историю Советской армии.
В 1992 году большая часть остатков Советской армии в союзных республиках была распущена, гарнизоны выведены из Восточной Европы и Прибалтики к 1994 году. 31 августа 1994 года был осуществлен вывод российских войск из Берлина.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Советская_армия
В это время Артему Грудинину еще не было даже 12 лет.
и где землица 500 батраков , не в латвии ли часть написал 26.02.2018 22:46
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Наш командир удалой мы все поцдем ща тобой . На дело воровское. На дело грудининское.
За народного вора грудинина и его воровских в.ыебков.
Какого члена весь народ России оскорбляют эти воровские чурбаны своим враньем и презрением к народу.
С какого члена эта ***** лезет стать первым лицом России.
Плюнули нам народ России в лицо это грудининское жидовье. Смачно плюнули вместе с подноком кпрф Зюгановым. Смачно так харкнули нам в наши лица и само лицо России.
Снять с выборов и в тюрьму воровское отребье продавшееся врагам России госдепу сша. Пожизненно.
Наказать воровское отребье грудинина.
Пока этого не будет- бойкот выборам
на-поминание написал 26.02.2018 21:43
евгений кузмич хитрый лис написал 26.02.2018 20:47
Вернуть своровпнные милллиарды в бюджет. Целенаправленно направить на создание сельскохозяйственных трудовых исправительных лагерей СТИЛП с принудительным трудом для таких воров как грудининское жидовье.
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Исправление трудом на 10 лет.
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Снять с выборов грудинское жидовье.
Упечь жидовье грудининское на нары.
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Кто продвигает грудининских воров первым лицом России.
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Воры кандидаты - тогда бойкот выборам.
так их - гадов написал 26.02.2018 19:45
Ирина Арзамасцева написал 26.02.2018 19:28
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Очередное вранье, рассчитанное на дебилов.
Грудинин Артем Павлович, 31.12.1982 года рождения. Окончил Российский университет дружбы народов. Никак не мог служить в Прибалтике, которая провозгласила суверенитет в 1989 году, т.е за 11 лет до наступления призывного возраста.
Грудинин Антон Павлович, 21.09.1988 года рождения. Тем более не мог служить в Прибалтике.
врет и врет написал 26.02.2018 19:25
Врут напропалую оба подонка.
мутабор 57 написал 26.02.2018 19:21
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Пушкин спрашивает:
-Откуда деньжонки, выродки жидовские вора грудинина?
-Отец руссиянов опять оббебал.
И в латвиях домики на ваши деньги лохи жидовью наскупал!...
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На нары вора грудинина и прочих воров.
Все сворованное вернуть государству.
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Нет возврата - бойкот выборам.