Памфилову удивило отсутствие кандидатов в президенты на дебатах

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова удивлена тем, что кандидаты в президенты Павел Грудинин, Ксения Собчак и Борис Титов не явились на первые предвыборные дебаты с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским на "Радио России", прислав вместо себя доверенных лиц.

"Мне это очень странно, многие кандидаты причитали, что им не хватает времени, забрасывали нас жалобами. Надеюсь, что хоть на ТВ-дебаты будут ходить", - циьтирует Интерфакс Памфилову.

По ее словам, кандидат в президенты может не участвовать в дебатах только в случае, если болеет или исполняет служебные обязанности.

"Мы не имеем право администрировать кандидатов, но если они пренебрегают этим временем, то оно, соответственно, будет распределяться между теми, кто на дебаты приходит", - пояснила Памфилова.

Напомним, на первых дебатах на "Радио России" 26 февраля кандидата от КПРФ Павла Грудинина представляла Нина Останина, Ксению Собчак - юрист, профессор НИУ ВШЭ Елена Лукьянова, Бориса Титова - Сергей Демин. При этом Останина и Демин прокомментировали отсутствие кандидатов тем, что те находятся в командировках.

В свою очередь, доверенное лицо Собчак Елена Лукьянова заявила, что не считает данную дискуссию настоящими дебатами. "Это не дебаты, это фальсификация дебатов… ", - заявила она.

После эфира Владимир Жириновский предложил ЦИК отдавать время не явившихся кандидатов конкурентам.