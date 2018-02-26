Памфилову удивило отсутствие кандидатов в президенты на дебатах

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова удивлена тем, что кандидаты в президенты Павел Грудинин, Ксения Собчак и Борис Титов не явились на первые предвыборные дебаты с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским на "Радио России", прислав вместо себя доверенных лиц.
"Мне это очень странно, многие кандидаты причитали, что им не хватает времени, забрасывали нас жалобами. Надеюсь, что хоть на ТВ-дебаты будут ходить", - циьтирует Интерфакс Памфилову.
По ее словам, кандидат в президенты может не участвовать в дебатах только в случае, если болеет или исполняет служебные обязанности.
"Мы не имеем право администрировать кандидатов, но если они пренебрегают этим временем, то оно, соответственно, будет распределяться между теми, кто на дебаты приходит", - пояснила Памфилова.
Напомним, на первых дебатах на "Радио России" 26 февраля кандидата от КПРФ Павла Грудинина представляла Нина Останина, Ксению Собчак - юрист, профессор НИУ ВШЭ Елена Лукьянова, Бориса Титова - Сергей Демин. При этом Останина и Демин прокомментировали отсутствие кандидатов тем, что те находятся в командировках.
В свою очередь, доверенное лицо Собчак Елена Лукьянова заявила, что не считает данную дискуссию настоящими дебатами. "Это не дебаты, это фальсификация дебатов… ", - заявила она.
После эфира Владимир Жириновский предложил ЦИК отдавать время не явившихся кандидатов конкурентам.
ИГНОР написал 27.02.2018 01:36
псевдовыборы. Не участвуйте в этом нелигитимном
фарсе.
Святой Пигидий написал 26.02.2018 23:29
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"Никто не ждет, что президент Владимир Путин будет участвовать в теледебатах кандидатов на его место. Он этого никогда не делал. И не потому, что не хочет. А потому что предметного разговора ждать не приходится. Нет сейчас ни одного оппонента, который предложил бы дискуссию в конструктивном ключе. Без истерики, взаимных нападок, без деструктива. Стоит президенту начать обстоятельно, с цифрами (как он обычно делает это на экономических форумах) отвечать на вопросы, дебаты потеряют всякий смысл. Путин и современная политическая борьба не имеют ничего общего" (https://iz.ru/709164/andrei-dobrov/delo-v-ekonomii).
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Здесь все вызывает восхищение! "Никто не ждет" - дык, если пропагандоны согласно полученной методички не ждут, то это, право, вовсе не значит, что НИКТО не ждет. "Кандидаты на ЕГО место" - это просто восхитительно! Оказывается, кандидаты не в президенты, а кандидаты это ЕГО место! "Нет сейчас ни одного оппонента" - это так, все "оппоненты" клоуны на подтанцовках, и не более того. "Стоит президенту начать обстоятельно, с цифрами (как он обычно делает это на экономических форумах) отвечать на вопросы" - и нтересно, когда и где тролль Путлер, исполняя бла-бла-бла, говорил с КОНКРЕТНЫМИ цифрами: сколько КОНКРЕТНО школ построено, сколько КОНКРЕТНО больниц открылось? "Путин и современная политическая борьба не имеют ничего общего" - ну, если под "современной политической борьбой" подразумевать мышиную возню вокруг грудинина/собчачки и примкнувшего к ним Гриши из вчерашнего дня, то здесь тоже не поспоришь: Путлер - пахан, а собчачки/грудинины всего лишь шестерки на подтанцовках.
на-поминание написал 26.02.2018 22:10
Тов Тамсямский написал 26.02.2018 21:32
фыва-23 написал 26.02.2018 19:34
стоик1125 написал 26.02.2018 18:29
стоик1125 написал 26.02.2018 18:28
ну Случайный прохожий написал 26.02.2018 18:14