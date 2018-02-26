РБК: кокаин из Аргентины в Россию перевозили на самолете управделами президента РФ

Самолет Ил-96 с бортовым номером 96023, фигурирующий в деле о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию принадлежит летному отряду "Россия" и обеспечивает транспортное обслуживание первых лиц государства, выяснило агентство РБК.

Пор данным издания, именно этот борт запечатлен на фотографиях, которые опубликовала аргентинская жандармерия. Отмечается, что на снимке плохо читается последняя цифра бортового номера. Однако на видеозаписи, которая также была опубликована аргентинской жандармерией, есть кадр, где номер виден отчетливо.

По данным ресурса russianplanes.net, который специализируется на сборе информации об отечественных самолетах и изучает карту их полетов, самолет Ил-96 с бортовым номером 96023 в августе 2016 года получил ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России.

Ресурс также указывает, что 6 декабря 2017 года этот лайнер находился в аэропорту Буэнос-Айреса. 7 декабря он был в Кабо-Верде, откуда улетел в Москву.

Ранее на пресс-конференции в Буэнос-Айресе министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич сообщала, что именно в декабре 2017 года груз кокаина был направлен «как дипломатический багаж на российском правительственном самолете».

«Данная информация не соответствует действительности», — прокомментировала изданию информацию о бортовом номере самолета и его маршрутах представитель СЛО «Россия», советник Управделами президента Елена Крылова

Накануне британская The Daily Telegraph утверждала, что груз был направлен в Россию самолетом секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, который вел в Буэнос-Айресе переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри. Позже источник в аппарате Совета безопасности России опроверг эту информацию.

Ранее СМИ сообщали, что 12 чемоданов с 389 кг кокаина был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе - школьно-жилом комплексе. По данным МИД РФ, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения.

В ходе совместной спецоперации в России и Аргентине были задержаны пять участников преступной группы. На свободе до сих пор остается ее организатор, который скрывается в Германии. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.