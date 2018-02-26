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Московский листок

РБК: кокаин из Аргентины в Россию перевозили на самолете управделами президента РФ

Опубликовано 26.02.2018 в разделе комментариев 6

РБК: кокаин из Аргентины в Россию перевозили на самолете управделами президента РФ

Самолет Ил-96 с бортовым номером 96023, фигурирующий в деле о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию принадлежит летному отряду "Россия" и обеспечивает транспортное обслуживание первых лиц государства, выяснило агентство РБК.

Пор данным издания, именно этот борт запечатлен на фотографиях, которые опубликовала аргентинская жандармерия. Отмечается, что на снимке плохо читается последняя цифра бортового номера. Однако на видеозаписи, которая также была опубликована аргентинской жандармерией, есть кадр, где номер виден отчетливо.

По данным ресурса russianplanes.net, который специализируется на сборе информации об отечественных самолетах и изучает карту их полетов, самолет Ил-96 с бортовым номером 96023 в августе 2016 года получил ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России.

Ресурс также указывает, что 6 декабря 2017 года этот лайнер находился в аэропорту Буэнос-Айреса. 7 декабря он был в Кабо-Верде, откуда улетел в Москву.

Ранее на пресс-конференции в Буэнос-Айресе министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич сообщала, что именно в декабре 2017 года груз кокаина был направлен «как дипломатический багаж на российском правительственном самолете».

«Данная информация не соответствует действительности», — прокомментировала изданию информацию о бортовом номере самолета и его маршрутах представитель СЛО «Россия», советник Управделами президента Елена Крылова

Накануне британская The Daily Telegraph утверждала, что груз был направлен в Россию самолетом секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, который вел в Буэнос-Айресе переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри. Позже источник в аппарате Совета безопасности России опроверг эту информацию.

Ранее СМИ сообщали, что 12 чемоданов с 389 кг кокаина был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе - школьно-жилом комплексе. По данным МИД РФ, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения.

В ходе совместной спецоперации в России и Аргентине были задержаны пять участников преступной группы. На свободе до сих пор остается ее организатор, который скрывается в Германии. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re:
!!!!TOTBOG---DAVITKLOPOV!!!& написал 27.02.2018 02:39
"В ходе совместной спецоперации в России и Аргентине были задержаны пять участников преступной группы. На свободе до сих пор остается ее организатор, который скрывается в Германии. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола."
Понятно, что демократично-фашитский гер-мани-стан его не таки найдет... То таки да...
А таки распространять антироссийские слухи "левый" таки сайт стал в рамках совместной борьбы амеро-питеков против путина? То таки да-аа?
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(без названия)
3авидонов Нигодин написал 27.02.2018 02:02
Короче уже очевидно, що у сожителя Кабаевой к заказным убийствам прибавится статья "торговля наркотой в больших объемах".
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(без названия)
Святой Пигидий написал 26.02.2018 23:37
Оба-на! Я уж подумал, что кокс предназначался для Лавруши и Маньки Захаровой, а оказывается, носик припудривает сам Пахан (если был задействован его завхоз).
.
Впрочем, есть еще одна версия: новости с коксом путлеры дали зеленый свет для того, чтоб переключить внимание с сирийского фарша повара Пригожина.
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что ИХ ТАМ НЕТ
А кто бы сомневался, написал 26.02.2018 22:26
"Накануне британская The Daily Telegraph утверждала, что груз был направлен в Россию самолетом секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, который вел в Буэнос-Айресе переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри. Позже источник в аппарате Совета безопасности России опроверг эту информацию..."
НУ ИХТАМНЕТ!
Пятерых уже задержали, еще один в международном розыске по линии Интерпола.
Но все равно - ИХТАМНЕТ. И Патрушева там нет, и переговоров там нет. И с поличным поймали. Но их там нет.
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(без названия)
г жопинск написал 26.02.2018 22:24
это раньше столовыми приборами пользовались а сейчас они пользуются наркомановскими...на блюдечке доза ,справа шприц,слева жгут....вошел в кремль рупь,выходиш два...
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В книге О.Греченевского "Истоки нашего демократического режима"
описано чем промышлают ЩЕКИСТЫ написал 26.02.2018 22:12
они создают террористические организации по всему миру, организуют войны и перевороты, убивают и продают оружие и наркоту по всему миру. это самая крупная банда на планете - банда убийц в погонах уголовников и садистов - НЕЛЮДЕЙ погононосцев. есть еще "Опера и операторы" - там описано как создавались миллиарды для всего вышеперечисленного. Сколько миллиардов простила мордор-кущевка за последние 20 лет, всяким анголам? а рабам внутри страны только повышают и вводят все новые налоги - это война. ВОЙНА ПРОТИВ РУССКИХ И ВОЙНА ПРОТИВ ВСЕГО МИРА. есть еще Г.Климов "Князь мира сего" - это гарвардский проект реализованный в манифесте доктриной даллеса - а в мордоре щекисты исполняют это под лейблом ОПЕРАЦИЯ ГОЛГОФА - все это величайший геноцид - и будущее поганой - КОНЦЛАГЕРЬ И САДИЗМ КАК ГОС.РЕЛИИЯ. псарня будет убивать насиловать грабить - весь народ, особенно русских. РУССКИМ В МОРДОРЕ МОГИЛА. но они этого не поймут, как не понимают что их уже УНИЧТОЖИЛИ. убили их -0 ПСЫ ПОГОНОНОСЦЫ депутаны судьи чиновники и лично крысокарлик.
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