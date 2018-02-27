Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Депутат Госдумы поспешил подтвердить слова актёра о наглости и хамстве

Опубликовано 27.02.2018 автором Игорь Олин в разделе комментариев 4

дума серебряков сухарев
Депутат Госдумы поспешил подтвердить слова актёра о наглости и хамстве

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, депутат от ЛДПР Иван Сухарев подготовил запрос министру культуры с предложением рассмотреть возможность выпуска рекомендации для режиссёров не задействовать актёров с антироссийскими взглядами в фильмах с госфинансированием. По всей видимости, инициатива Сухарева связана с полемикой вокруг высказывания известного актера Алексея Серебрякова о том, что национальная идея России зиждется на силе, наглости и хамстве.

 

Сухарев, подобно его патрону, юрист. Как всякий уважающий себя депутат имеет немало почётных должностей: президент федерации настольного тенниса Башкортостана, сопредседатель оргкомитета всероссийского конкурса "Юные техники и изобретатели", член Межпарламентской Ассоциации Православных. На думском поприще отличился законопроектами о снижении налоговой ставки на мёд, о вреде нанесения татуировок женщинами, о переходе на зимнее время. Вообще, пышет идеями. В октябре 2017 после массовых митингов молодежи против коррупции предложил сажать детей в тюрьму с 12 лет. Предлагал также ввести в школах курсы гигиены, обеспечить безопасность дипломатов силами спецназа Чечни, сократить рабочую неделю в жаркое время года. За эту кипучую деятельность награждён Почётной грамотой «За многолетнюю службу и преданность идеологии ЛДПР".

 

Как видим, удивительно разноплановый и многосторонний депутат. Причём, не какой-нибудь рядовой, случайно проскочивший в Думу последним прицепным вагоном партийного паровоза. Целый первый зам. И не по заштатным вопросам, а по развитию гражданского общества. Вот что он может развивать, и какова доля вероятности возникновения гражданского общества России с этаким ответственным лицом? Или он там поставлен угробить зачатки? Каким образом Сухарев намерен определять антироссийские взгляды наших актёров, да и всей творческой интеллигенции вкупе? Он и Жириновский станут цензорами? Наверное, депутат-"патриот" не задумывался, что такая его депутатская активность носит куда более антироссийский характер, потому что позорит страну, позорит какой-никакой парламент, в очередной раз выставляя на посмешище избранников народных.

 

Сделаю небольшое отступление и приведу выдержки из интервью руководителя Кировской областной молодежной поисковой организации «Долг» Ю.Семененко, который 24 года в выездных экспедициях занимается захоронением погибших в годы Великой Отечественной войны: "В прошлом году поисковики России похоронили около 17 тысяч бойцов Красной Армии. И примерно такие цифры мы можем озвучить по каждому году. Но работы столько, что если продолжать это делать сегодняшними темпами, то нужно еще лет 50... за все годы существования нашей организации нам даже лопаты не подарили. По государственным законам захоронением умерших бойцов должны заниматься общественные организации. Каждый год по пять вагонов наших кировских добровольцев уезжает на раскопки, но никто об этом не пишет, никто не говорит. Обострение патриотизма у нас длится очень короткое время — неделю до 9 мая. И очень хорошо, что меня здесь нет, и я не вижу, как на праздничном мероприятии у микрофона стоит очередь из выступающих патриотов. Я работаю на поле боя и чувствую себя нормальным русским человеком".

 

Может быть, депутату Сухареву, одному из самых обеспеченных депутатов Госдумы, круглогодично страдающему обострением патриотизма, вот хотя бы лопату подарить поисковикам? И прекратить выступать перед микрофоном с обличительными речами, узурпировав право говорить от нашего имени об "антироссийских взглядах" кого бы то ни было, иначе ему придётся постараться заменить собой и однопартийцами многое, включая "золотой век русской культуры":

 

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.(М.Лермонтов).

 

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.(А.Пушкин)

 

... "Напирают на патриотизм? Значит, снова проворовались!" (М.Салтыков-Щедрин). Некоторые депутаты настолько высокого мнения о себе, что не понимают - убери их из депутатских кресел, страна ровным счётом ничего не потеряет. А талантливые актёры, поэты и художники незаменимы и неповторимы. С ними можно не соглашаться, тем более когда в дискуссии произносятся резкие фразы, но это повод для размышлений, а не для демонстрации глупости. Ведь сама реакция депутата Сухарева - и есть самый наглядный пример силы, наглости и хамства, о которых с болью упомянул Алексей Серебряков.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: казнить
!!!!TOTBOGDAVITKLOPOV!!!& написал 27.02.2018 02:01
"Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, депутат от ЛДПР Иван Сухарев подготовил запрос министру культуры с предложением рассмотреть возможность выпуска рекомендации для режиссеров не задействовать актеров с антироссийскими взглядами в фильмах с госфинансированием. По всей видимости, инициатива Сухарева связана с полемикой вокруг высказывания известного актера Алексея Серебрякова о том, что национальная идея России зиждется на силе, наглости и хамстве."
- То таки действительно - чего кормить этих клоунов, которые гадят на страну и народ? Кто они такие? Просто клоуны, которые только и умеют - гадить, развратничать, прожирать народные денежки да ими таки размахивать на сценах своих с-ных творчильников - то таки да...
\\\///\\//\/\/\/\"тварь написал(о) 27.02.2018 01:47
с самками и змееншами. казнить как фашистскую гниду. упырь - получает миллионы с русской крови, и все ему мало людоеду. КАЗНИТЬ. "
- То таки чего ты, тварь, таки озаботилось насчет "русской крои"? Таки санитары таблеток забыли дать? Не печалься - таки они тебе не помогут - 3,1416-дарастия таки не лечится... То таки да-аа?
Ответить
Значит, это самое, добавляю:
3авидонов Нигодин написал 27.02.2018 01:55
Есть такой родившийся в Украине известный путешественник Ф.Конюхов, и он конкретно гутарил, что в одиночных путешествиях тянет к людям, а когда возвращаешься в срану (Роспедерацию) и встречаешь желчных, злых, завистливых, жадных людей, и после этого даже плачешь.
Вот так вот!
Так что на Серебрякова гнать бочку не надо.
Ответить
казнить
тварь написал 27.02.2018 01:50
с самками и змеенышами. казнить как фашистскую гниду. упырь - получает миллионы с русской крови, и все ему мало людоеду. КАЗНИТЬ.
у русских осталось только одно, что бы выжить - ВАЛИТЬ. а куда или кого каждый решает сам. ВОЙНА ИЛИ СМЕРТЬ. УБИВАТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ. вот как стоит сегодня вопрос выживания русского народа. именно войны и добивается крыса, что бы списать на нее геноцид и демонтаж всего что было сделано за 70 лет СССР.
Ответить
казнить
тварь написал 27.02.2018 01:47
с самками и змееншами. казнить как фашистскую гниду. упырь - получает миллионы с русской крови, и все ему мало людоеду. КАЗНИТЬ.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваш выбор 18 марта:
Результаты
Интернет-ТВ
Александр Колпакиди: как советские спецслужбы стали антисоветскими
Александр Колпакиди: как советские спецслужбы стал...
27.02.2018
Владимир Лепехин: Грудинин - зиц-управляющий, но никак не борец за права трудящихся
Владимир Лепехин: Грудинин - зиц-управляющий, но н...
27.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Владимир Лепехин: Грудинин - зиц-управляющий, но никак не борец за права трудящихся (0)
Александр Колпакиди: как советские спецслужбы стали антисоветскими (0)
Депутат Госдумы поспешил подтвердить слова актёра о наглости и хамстве (4)
Путин и Мадуро в числах и фактах (3)
Главу дирекции общего образования ВШЭ нашли мертвым в рабочем кабинете (4)
РБК: кокаин из Аргентины в Россию перевозили на самолете управделами президента РФ (5)
Памфилову удивило отсутствие кандидатов в президенты на дебатах (8)
Грудинин рассказал о латвийских особняках сына (10)
Активисты устроили пикет у "дачи дочери Путина" во Франции (6)
Путин объявил благодарность сотрудникам ВЦИОМ (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Кандидат сo скoшенными oт пoстoяннoгo вранья глазами прoбил oчереднoе днo
Дарья Митина Дарья Митина: No comments
Дарья Митина Дарья Митина: Александр Колпакиди: как советские спецслужбы стали антисоветскими
Максим Калашников Максим Калашников: Ура Майским указам-2!
Дарья Митина Дарья Митина: Клoунада прoдoлжается
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss