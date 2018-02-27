Депутат Госдумы поспешил подтвердить слова актёра о наглости и хамстве

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, депутат от ЛДПР Иван Сухарев подготовил запрос министру культуры с предложением рассмотреть возможность выпуска рекомендации для режиссёров не задействовать актёров с антироссийскими взглядами в фильмах с госфинансированием. По всей видимости, инициатива Сухарева связана с полемикой вокруг высказывания известного актера Алексея Серебрякова о том, что национальная идея России зиждется на силе, наглости и хамстве.

Сухарев, подобно его патрону, юрист. Как всякий уважающий себя депутат имеет немало почётных должностей: президент федерации настольного тенниса Башкортостана, сопредседатель оргкомитета всероссийского конкурса "Юные техники и изобретатели", член Межпарламентской Ассоциации Православных. На думском поприще отличился законопроектами о снижении налоговой ставки на мёд, о вреде нанесения татуировок женщинами, о переходе на зимнее время. Вообще, пышет идеями. В октябре 2017 после массовых митингов молодежи против коррупции предложил сажать детей в тюрьму с 12 лет. Предлагал также ввести в школах курсы гигиены, обеспечить безопасность дипломатов силами спецназа Чечни, сократить рабочую неделю в жаркое время года. За эту кипучую деятельность награждён Почётной грамотой «За многолетнюю службу и преданность идеологии ЛДПР".

Как видим, удивительно разноплановый и многосторонний депутат. Причём, не какой-нибудь рядовой, случайно проскочивший в Думу последним прицепным вагоном партийного паровоза. Целый первый зам. И не по заштатным вопросам, а по развитию гражданского общества. Вот что он может развивать, и какова доля вероятности возникновения гражданского общества России с этаким ответственным лицом? Или он там поставлен угробить зачатки? Каким образом Сухарев намерен определять антироссийские взгляды наших актёров, да и всей творческой интеллигенции вкупе? Он и Жириновский станут цензорами? Наверное, депутат-"патриот" не задумывался, что такая его депутатская активность носит куда более антироссийский характер, потому что позорит страну, позорит какой-никакой парламент, в очередной раз выставляя на посмешище избранников народных.

Сделаю небольшое отступление и приведу выдержки из интервью руководителя Кировской областной молодежной поисковой организации «Долг» Ю.Семененко, который 24 года в выездных экспедициях занимается захоронением погибших в годы Великой Отечественной войны: "В прошлом году поисковики России похоронили около 17 тысяч бойцов Красной Армии. И примерно такие цифры мы можем озвучить по каждому году. Но работы столько, что если продолжать это делать сегодняшними темпами, то нужно еще лет 50... за все годы существования нашей организации нам даже лопаты не подарили. По государственным законам захоронением умерших бойцов должны заниматься общественные организации. Каждый год по пять вагонов наших кировских добровольцев уезжает на раскопки, но никто об этом не пишет, никто не говорит. Обострение патриотизма у нас длится очень короткое время — неделю до 9 мая. И очень хорошо, что меня здесь нет, и я не вижу, как на праздничном мероприятии у микрофона стоит очередь из выступающих патриотов. Я работаю на поле боя и чувствую себя нормальным русским человеком".

Может быть, депутату Сухареву, одному из самых обеспеченных депутатов Госдумы, круглогодично страдающему обострением патриотизма, вот хотя бы лопату подарить поисковикам? И прекратить выступать перед микрофоном с обличительными речами, узурпировав право говорить от нашего имени об "антироссийских взглядах" кого бы то ни было, иначе ему придётся постараться заменить собой и однопартийцами многое, включая "золотой век русской культуры":

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.(М.Лермонтов).

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.(А.Пушкин)

... "Напирают на патриотизм? Значит, снова проворовались!" (М.Салтыков-Щедрин). Некоторые депутаты настолько высокого мнения о себе, что не понимают - убери их из депутатских кресел, страна ровным счётом ничего не потеряет. А талантливые актёры, поэты и художники незаменимы и неповторимы. С ними можно не соглашаться, тем более когда в дискуссии произносятся резкие фразы, но это повод для размышлений, а не для демонстрации глупости. Ведь сама реакция депутата Сухарева - и есть самый наглядный пример силы, наглости и хамства, о которых с болью упомянул Алексей Серебряков.