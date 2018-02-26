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Московский листок

Главу дирекции общего образования ВШЭ нашли мертвым в рабочем кабинете

Опубликовано 26.02.2018 в разделе комментариев 5

Главу дирекции общего образования ВШЭ нашли мертвым в рабочем кабинете

Глава Дирекции общего образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Калашников обнаружен мертвым в собственном рабочем кабинете, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Его тело было найдено коллегами в рабочем кабинете на Мясницкой улице в Москве", - сказал собеседник агентства. По его словам, Калашников мог покончить жизнь самоубийством. "В обстоятельствах смерти сейчас разбираются сотрудники полиции и следователи. Телесных повреждений на нем не обнаружено, предсмертной записки рядом с ним также не было ", - отметил источник.

В ВШЭ подтвердили смерть главы дирекции общего образования. "Я в полной прострации от этого известия, потому что для меня это был человек близкий", - заявил агентству заместитель научного руководителя ВШЭ Лев Любимов. По его словам, речь идет о самоубийстве. Он добавил, что в последние два месяца замечал у Калашникова тревожность в поведении.

"Я старался с ним поддерживать диалог, чаще общаться. Где-то дней десять назад мы общались по телефону, он был в хорошем настроении, сказал, что едет в командировку, и я успокоился. И вот сегодня эта новость", - поделился Любимов.

Сергей Калашников был назначен главой Дирекции общего образования ВШЭ в феврале 2017 года. До этого он несколько лет преподавал в вузе и занимался исследованиями.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: когда Онотоле Чубайст, над унитазом?!
!!!!TOTBOG DAVITKLOPOV!!!& написал 27.02.2018 02:34
"Главу дирекции общего образования ВШЭ нашли мертвым в рабочем кабинете"
- Лучше бы он остался жидь, а вся вшека - повесилась - так было бы лучше... Все-равно - этих врагов народа, таки на руках которых - кровь десятков миллионов - вешать придется... То таки да...
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когда Онотоле Чубайс людям радость сотворит,повесившись в сортире над унитазом?!
Исаак Израилевич Утинсон написал 27.02.2018 01:23
Страна возликует.
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Re: это с которым гей видео
ватник из ада написал 26.02.2018 23:26
такой же . а как обидчивы педерасты ! измену не прощают .
чуть пошел налево - мочат .
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Дохнут либералы как мухи, чуют что натворили
К-рокодил написал 26.02.2018 23:10
А вот пройдоху Чубайса, все бог к ответу призвать никак не может.
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это с которым гей видео
было написал 26.02.2018 23:00
или другой какой?
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