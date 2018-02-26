"Главу дирекции общего образования ВШЭ нашли мертвым в рабочем кабинете"

Глава Дирекции общего образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Калашников обнаружен мертвым в собственном рабочем кабинете, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Его тело было найдено коллегами в рабочем кабинете на Мясницкой улице в Москве", - сказал собеседник агентства. По его словам, Калашников мог покончить жизнь самоубийством. "В обстоятельствах смерти сейчас разбираются сотрудники полиции и следователи. Телесных повреждений на нем не обнаружено, предсмертной записки рядом с ним также не было ", - отметил источник.

В ВШЭ подтвердили смерть главы дирекции общего образования. "Я в полной прострации от этого известия, потому что для меня это был человек близкий", - заявил агентству заместитель научного руководителя ВШЭ Лев Любимов. По его словам, речь идет о самоубийстве. Он добавил, что в последние два месяца замечал у Калашникова тревожность в поведении.

"Я старался с ним поддерживать диалог, чаще общаться. Где-то дней десять назад мы общались по телефону, он был в хорошем настроении, сказал, что едет в командировку, и я успокоился. И вот сегодня эта новость", - поделился Любимов.

Сергей Калашников был назначен главой Дирекции общего образования ВШЭ в феврале 2017 года. До этого он несколько лет преподавал в вузе и занимался исследованиями.