Путин и Мадуро в числах и фактах

Никогда особо не интересовался Венесуэлой, тем более что в описании событий и жизни в этой стране бросается в глаза отсутствие правды и густая тенденциозность с обеих сторон - как с правительственной, так и с оппозиционной. Естественно, никогда не приходило в голову наши страны сравнивать, ведь Россия и Венесуэла в очень многом сильно отличаются - и климатом, и мировоззрением населения, да и численностью населения - 30 миллионов жителей Венесуэлы против 146 миллионов жителей России. Ну как тут наши страны сравнивать?

Однако Навальный в очередном выпуске своих новостей упомянул, что его призыв к бойкоту выборов (по сути, призыв к общеполитической стачке), не оригинален. Поскольку в целом ряде стран, в том числе в Венесуэле, оппозиция именно бойкотирует выборы, поскольку в Венесуэле тоже не народ, а сам президент Мадуро решает, кому быть его конкурентом на выборах, а кого не допустить.

Однако, писать я буду не про бойкот выборов, а о преимуществе социализма над фашизмом. Над тем типом фашизма, который сложился в Рашке, того строя, который мы видим в Венесуэле, хотя, конечно, политический строй в Венесуэле назвать социализмом было бы очень смело.

Посему и хочу рассмотреть наши страны в числах и фактах.

Как вы знаете, в России ельциноиды начали уничтожать экономику СССР, а подполковник Путин, уничтожив в России 35 тысяч предприятий и на 44% сократив сельскохозяйственные угодья, окончательно сделал Рашку сырьевым придатком Запада, живущим исключительно за счёт продажи нефти, газа и иного сырья.

А Венесуэла, имея самые большие запасы нефти в мире (301 млрд. баррелей против 110 млрд. российских запасов) тем не менее, под руководством подполковника Уго Чавеса продолжила «развивать тяжёлую промышленность. Была создана мощная сталеплавильная индустрия, и началось производство алюминия и удобрений. …алюминий вышел на первое место в венесуэльском экспорте (после нефтепродуктов), оставив позади железную руду. Развитие тяжёлой промышленности в стране осуществляется в основном по инициативе правительства. Крупнейшим проектом явилось развитие базовых отраслей металлургии в районе венесуэльской Гуаяны, на реках Ориноко и Карони. Минеральные богатства района — значительные залежи железной руды и бокситов, а также богатые гидроэнергетические ресурсы и выход к морю (по реке Ориноко могут подниматься морские суда) позволили правительственной корпорации и частным иностранным фирмам построить здесь предприятия по производству стали и алюминия. Кроме того, правительство принимает также меры по развитию нефтехимической промышленности: крупный нефтехимический комплекс построен в городе Морон, к северу от Валенсии, ещё один — на восточном берегу озера Маракайбо».

Если о Рашке можно говорить, что она «как бы находится под санкциями Запада», то Венесуэла действительно находится под жесточайшими санкциями и в такой глухой блокаде, что даже на Южноамериканском континенте с ней осмеливаются торговать только с Куба и Боливия.

Однако если в Рашке фашисты грабят народ и вывозят награбленное в свои норки за границу, то в Венесуэле власть (тот же Мадуро) ориентирована на народ, и служит народу. В результате, несмотря на санкции и беспрецедентную блокаду, в 2016 году номинальный ВВП в Венесуэле был 9258 долларов на душу населения, а в Рашке - 8928 долларов на душу, причём, в 2015 году разница была ещё больше: у Венесуэлы - 11936, а у Рашки - 8447 доллара на душу.

Но ведь и эти числа ни о чём не говорят, поскольку из них не ясно, сколько из этих денег пошло в этих странах, скажем, на образование или лечение этой самой среднестатистической души, а сколько на дворцы и яхты фашистских олигархов и функционеров.

Как-то это можно оценить исходя из величины бюджета - оценить, сколько денег идёт народу, а сколько разворовывается фашистами ещё на пути к бюджету. Правда, и бюджет фашисты разворовывают (последняя радость достижений в Рашке - бюджет закупил для армии кнопочные сотовые телефоны по 115 тысяч рублей за аппарат). Но всё же…

Итак, бюджет 146-миллионной Рашки в 2017 году составил 216,0 миллиардов долларов, а бюджет 30 миллионной Венесуэлы - 203,4 миллиарда долларов. На среднестатистическую душу получается 1480 и 6780 долларов. То есть, каждый венесуэлец от государства из доходов своей страны получает в ЧЕТЫРЕ РАЗА больше, чем подданный фашистов Рашки. Ну, а если учесть, что и военные расходы у Венесуэлы всего около 5 миллиардов долларов, - то и того больше.

Обычно говорят, что это режим Кремля разоряет Россию, но так сказать мало. Разорение России осуществляется благодаря лицам, ходящим в Рашке на выборы, и этим поддерживающим в ней фашистский режим, вне зависимости от того, за кого они голосуют. И именно эти «участники политического процесса» дают разорять и разорять бедную Рашку безостановочно.

Совсем недавно я писал в статье «США своих не выдают», что военный бюджет у СССР, скажем, в 1988 году оценивался в 319 миллиардов долларов, а военный бюджет США - в 293 миллиарда. Был паритет, и США боялись нагло прыгать на СССР и его союзников.

Но теперь соотношение иное.

В 2017 году расходы США на оборону составляли 619,7 миллиардов долларов, а на 2018 год эти расходы утверждены Конгрессом в сумме 700 миллиардов долларов. А в Рашке ещё в 2013 году (до подвигов Кремля в Крыму и на Донбассе) на оборону выделялось 90,4 миллиарда долларов, и даже после подвига и санкций в 2016 году в Рашке всё ещё отпускалось на оборону 70,2 миллиарда. Но уже в 2017 году эта сумма упала сразу до 48,5 миллиардов, а в планах на 2018 года расходы на оборону ещё снижены до 46 миллиардов. За пять лет расходы на оборону уменьшены вдвое! И это при том, что во всех ведущих странах мира военные расходы или выросли (скажем, в Китае с 178 до 215 миллиардов), или остались на том же уровне. Теперь уже не только англичане и французы безо всяких НАТО в одиночку сильнее Рашки, но и Саудовская Аравия.

Когда пишу эти строки, вот уже который день «патриоты» радуются перелёту в Сирию ещё не поставленных на вооружение самолётов Су-57 - знай наших! Причём, перелетел не один самолёт, а целых два! Вы, американские шпионы, слышали - целых ДВА! «Гром победы, раздавайся! Веселися, храбрый Росс!».

Какую войну вы выиграете с парой самолётов? «Дебилы, бл…ть!» ©.

Вот это то, что сотворили со страной лица, ходящие голосовать на эти выборы без выбора. Ведь в 70-х годах каждый второй летательный аппарат в мире был советским.

Вы поняли, дебилы, каждый ВТОРОЙ в МИРЕ! Был! До вас!

Так чего удивляться тому, что старенький российский штурмовик Су-25 (был поставлен на вооружение в 1975 году), вылетевший убивать сирийцев, был сбит какими-то крайне примитивными средствами ПВО - чуть ли ни кирпичом?

А когда Кремль послал банду своих наёмников убивать курдов, чтобы отобрать у них для Кремля курдские нефтяные территории, то союзник курдов, США, не колеблясь, долбанули по этим российским наёмникам мощно, издалека и без каких-либо собственных потерь. И что смешно (или трагично), американцы узнали об этом наступлении наёмников из России, подслушивая телефонные разговоры главаря этой банды. Не обеспечил Кремль своих наёмников ни техникой для бомбёжки, ни техникой для ведения секретных разговоров, ни мозгами главного бандита.

Соответственно, в ответ на удар США, из Кремля мощно раздался жалкий писк. А что поделать? Как говорят поляки, убить голой жопой ежа - это таки большая проблема!

Но это, конечно, для «участников политического процесса в России» ничего не значит, поскольку артист по кличке «национальный лидер», понятное дело, не промолчал.

«Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вышла на передовые места по боеспособности, обеспечив свою безопасность.

«События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружений и военной техники», — сказал он, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

«Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена», — добавил он».

Как не поверить «национальному лидеру»? Особенно, если ты дебил?

Так, что беги голосовать, дебил, беги!