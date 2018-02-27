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Московский листок

Александр Колпакиди: как советские спецслужбы стали антисоветскими

Опубликовано 27.02.2018 в разделе комментариев 0

Известный российский историк Александр Колпакиди рассказывает, почему на смену либеральному антисоветизму пришел антисоветизм мракобесия. От советских хозяйств до феодальных латифундий, от социализма - к феодализму, минуя буржуазную демократию, по такому вектору идет регресс общественного устройства в России. В какой исторический отрезок КГБ перестал бороться за государственную безопасность, и почему сегодняшним левым нужно участвовать в буржуазных выборах. На этот широкий круг вопросов ответил Александр Колпакиди в беседе с Ларисой Шеслер.



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