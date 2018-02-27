Владимир Лепехин: Грудинин - зиц-управляющий, но никак не борец за права трудящихся Директор института ЕврАзЭС, кандидат философских наук Владимир Лепехин - о союзниках России в развязанной США гибридной войне и о том, почему Лукашенко дружит с Порошенко, а Казахстан - с Британией и США. Что будет с Донбассом после 2018 года? Почему от руководства России сейчас нет никаких заявлений об определении его дальнейшей судьбы? Особенности нынешней избирательной кампании: кто – кого? Если, как известно, деньги любят тишину, то почему самодостаточный олигарх Павел Грудинин, прикрываясь коммунистической идеологией, рискнул выйти на публичную битву, в ходе которой обнажились его «скелеты в шкафу»? Насколько реально проложить «агитационной клубничкой» в «царство свободы дорогу»? Избирательная кампания кандидата от КПРФ - недоработка политтехнологов или отрыв от реальности? Присвоит ли «перспективный лидер коммунистов» Грудинин «карманное детище» Зюганова – КПРФ? Об этом и не только – в беседе с гостем нашей студии.



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