Патологическая ложь как программа президента РФ?

Кандидат в президенты от КПРФ совершил политическое харакири. По другому это назвать никак нельзя - выдвинуться от коммунистов, после чего признаться, что ты не только крупный капиталист-приватизатор, но еще и держишь деньги за рубежом (причем абсолютно неясно, что это за деньги?), и при этом, будучи выдвиженцем также от ультрапатриотов признать - твой сын является гражданином одного из самых русофобских режимов...

"У меня есть сын, у сына - жена. Я ничего не могу с этим сделать. У меня никаких домов в Латвии нет, у семьи сына есть. Почему дом? Да потому, что почти все население этой страны живет в своих частных домах", - цитирует Грудинина Интерфакс.

По его словам, его сын остался жить в Латвии после службы в армии, а позднее получил гражданство. "Мой сын был военным, он прослужил в армии 11 лет, служил в Прибалтике, а потом там и остался жить. Потом познакомился с местной девушкой и женился на ней", - пояснил Грудинин.

Грудинин рассказал о латвийских особняках сына

Что это было?

Я уже писал, что и о своих счетах за границей, и о заграничной недвижимости детей, и о структуре собственности ЗАО "Совхоз имени Ленина" - обо всем Грудинин рассказал сам, никто за язык не тянул. Как и о том, что его сыновья живут рядом с ним в "совхозных" домах, работают с отцом...

Грудинин просто издевается!

Но сначала о каком-то странном, почти патологическом вранье.

Господа из КПРФ, сколько же можно врать и изворачиваться?

Итак, сын Грудинина Артем, родился в 1982 году. Мог он 11 лет служить в Латвии, если эта республика объявила о своей независимости в 1989 году, когда Артему было всего 7 лет?

Или он там не в нашей армии служил?

Особняк на Артема Грудинина был приобретен в 2009 году, когда молодому человеку было всего 27 лет от роду, хотя по версии его отца к этому возрасту он 11 лет отслужил в Латвии в армии, познакомился там с девушкой, женился и обзавелся недвижимостью. Видимо, солдатскую лямку он начал тянуть с 16 лет? Ну тогда точно не в российский войсках, у нас начинают с 18-ти...

Но в эти годы уместились еще некоторые события из жизни Артема, плохо совмещающиеся с воинской службой.

- учеба в Российском университете дружбы народов с 2000 по 2006 годы;

- работа в ЗАО "Кротекс" ТК "Твой дом" с 2002 по 2007 годы;

- работа в ООО "СП Бизнес Кар" с 2007 года.

Странность в чем - зачем было врать, если знаешь, что обязательно проверят и наглядно убедятся - враньё!? И ведь не в первый же раз. Вспомним дурацкие "транзитные счета", которые ему якобы открыли без его ведома. О том, что у него нет никаких миллиардов, а это какая-то "ошибка". Что у него такие самостоятельные сыновья, что едва переступив порог двадцатилетия, сами покупают себе недвижимость в разных странах...

Впрочем, у Павла Грудинина есть замечательный наставник и учитель - Геннадий Зюганов, которого давно "несет и с Дона, и с моря"... То он "три раза служил в армии", командовал танковым полком, служил в разведке и "мирил тейпы" в Чечне. То "преподавал физику в университете математики". То назовет в течение месяца разное число своих внуков...

Зюганов сообщил, что его расстреливали в группе товарищей

В психиатрии есть термин - "патологическая ложь" или псевдология — нездоровая склонность к сообщению ложной информации, к сочинению фантастических историй. Обычно обусловлена желанием индивида обратить на себя внимание других путём доказательства собственной значимости. Патологические лжецы могут осознавать, что врут, а могут и верить в то, что говорят правду. В медицинской литературе этот тип личности впервые был описан более 100 лет назад. Патологическая лживость также иногда обозначается термином «мифомания», который был создан французским психиатром Эрнестом Дюпре.

Наверняка каждый встречался с подобными типами. Кстати, часто они добиваются весьма значительного успеха в жизни.

Но президентом страны патологический лжец еще ни разу пока не становился...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск