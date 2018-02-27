Патологическая ложь как программа президента РФ?

Кандидат в президенты от КПРФ совершил политическое харакири. По другому это назвать никак нельзя - выдвинуться от коммунистов, после чего признаться, что ты не только крупный капиталист-приватизатор, но еще и держишь деньги за рубежом (причем абсолютно неясно, что это за деньги?), и при этом, будучи выдвиженцем также от ультрапатриотов признать - твой сын является гражданином одного из самых русофобских режимов...
"У меня есть сын, у сына - жена. Я ничего не могу с этим сделать. У меня никаких домов в Латвии нет, у семьи сына есть. Почему дом? Да потому, что почти все население этой страны живет в своих частных домах", - цитирует Грудинина Интерфакс.
По его словам, его сын остался жить в Латвии после службы в армии, а позднее получил гражданство. "Мой сын был военным, он прослужил в армии 11 лет, служил в Прибалтике, а потом там и остался жить. Потом познакомился с местной девушкой и женился на ней", - пояснил Грудинин.
Грудинин рассказал о латвийских особняках сына
Что это было?
Я уже писал, что и о своих счетах за границей, и о заграничной недвижимости детей, и о структуре собственности ЗАО "Совхоз имени Ленина" - обо всем Грудинин рассказал сам, никто за язык не тянул. Как и о том, что его сыновья живут рядом с ним в "совхозных" домах, работают с отцом...
Но сначала о каком-то странном, почти патологическом вранье.
Господа из КПРФ, сколько же можно врать и изворачиваться?
Итак, сын Грудинина Артем, родился в 1982 году. Мог он 11 лет служить в Латвии, если эта республика объявила о своей независимости в 1989 году, когда Артему было всего 7 лет?
Или он там не в нашей армии служил?
Особняк на Артема Грудинина был приобретен в 2009 году, когда молодому человеку было всего 27 лет от роду, хотя по версии его отца к этому возрасту он 11 лет отслужил в Латвии в армии, познакомился там с девушкой, женился и обзавелся недвижимостью. Видимо, солдатскую лямку он начал тянуть с 16 лет? Ну тогда точно не в российский войсках, у нас начинают с 18-ти...
Но в эти годы уместились еще некоторые события из жизни Артема, плохо совмещающиеся с воинской службой.
- учеба в Российском университете дружбы народов с 2000 по 2006 годы;
- работа в ЗАО "Кротекс" ТК "Твой дом" с 2002 по 2007 годы;
- работа в ООО "СП Бизнес Кар" с 2007 года.
Странность в чем - зачем было врать, если знаешь, что обязательно проверят и наглядно убедятся - враньё!? И ведь не в первый же раз. Вспомним дурацкие "транзитные счета", которые ему якобы открыли без его ведома. О том, что у него нет никаких миллиардов, а это какая-то "ошибка". Что у него такие самостоятельные сыновья, что едва переступив порог двадцатилетия, сами покупают себе недвижимость в разных странах...
Впрочем, у Павла Грудинина есть замечательный наставник и учитель - Геннадий Зюганов, которого давно "несет и с Дона, и с моря"... То он "три раза служил в армии", командовал танковым полком, служил в разведке и "мирил тейпы" в Чечне. То "преподавал физику в университете математики". То назовет в течение месяца разное число своих внуков...
Зюганов сообщил, что его расстреливали в группе товарищей
В психиатрии есть термин - "патологическая ложь" или псевдология — нездоровая склонность к сообщению ложной информации, к сочинению фантастических историй. Обычно обусловлена желанием индивида обратить на себя внимание других путём доказательства собственной значимости. Патологические лжецы могут осознавать, что врут, а могут и верить в то, что говорят правду. В медицинской литературе этот тип личности впервые был описан более 100 лет назад. Патологическая лживость также иногда обозначается термином «мифомания», который был создан французским психиатром Эрнестом Дюпре.
Наверняка каждый встречался с подобными типами. Кстати, часто они добиваются весьма значительного успеха в жизни.
Но президентом страны патологический лжец еще ни разу пока не становился...
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
Очковтиратель А О Сисянин написал 27.02.2018 16:46
Объясняю. Хитрован очень хорошо чует коньюнктурку, а именно Москва очень опасный город в настоящее время. После атаки ЧВК Вагнера на позиции американских специалистов и полного , беспощадного уничтожения тысячи русских парней, наклевывается аналогичный ответ, то есть полномасштабная война США и России. Которая закончится исчезновением Москвы в ядерном ударе
недоумевающий читатель 2 написал 27.02.2018 16:34
Су-57 сравняли с землей Восточную Гуту вместе с американскими солдатами,которых там нет! около 2000 джи-ай из ЧВК США останутся в земле Сирии навсегда!
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Странно, а я на кремлевских ресурсах читал, что одним залпом ракет Су-57 двести тысяч американских пехотинцев уничтожил. Там практически все морские котики полегли и в США объявлен траур на месяц, а также Трамп готовит бумаги о капитуляции США и о выплате контрибуций. Да и Аляску с Техасом Штаты тоже России возвращают. Мне тогда сразу подумалось, что не весь кокс аргентинцы конфисковали, кое-что до Москвы лавровские довезли.
Очковтиратель О Сисянин написал 27.02.2018 16:22
Я Шевченко знаю лично. И позволю себе рассказать тебе, что Максиму до звезды все о чем он говорит. У него нет настоящих убеждений. Заика, с комплексами нашел кормушку и зарабатывает. Сванидзе же просто ищет пятый угол.
Не я начал с тысяч. А Путин. Это гебешная разводка, как Басаева заманили в Дагестан и началась вторая чеченская.
правофланговый написал 27.02.2018 15:57
Первоисточник. написал 27.02.2018 15:50
Блогеръ написал 27.02.2018 14:46
спасибо написал 27.02.2018 14:38
Алексей Казаков написал 27.02.2018 14:19
...так что, в данном тексте - явный НЕДОСТАТОК... исторического материализма. Стало быть... индивид лжет потому, что лжет... САМА РЕАЛЬНОСТь А индивидуй = ей "эдекватен"... Т.е. он, выходит, = "нормальный"...
КТФ написал 27.02.2018 14:03
А караван действительно идет
Бредо написал 27.02.2018 13:44
Наталия написал 27.02.2018 13:31
Азер. написал 27.02.2018 13:22
Первые от вторых отличаются тем, что их финансируют, информируют о планах Вашингтонского раввината, предоставляют разработанные технологии и т. д. и т. п. и, самое главное - ДАЮТ КОНКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ. Т. е. эта группа россиянцами является потому, что вы их таковыми считаете; по более актуальным признакам это не так. Речь, разумеется, идет о кремлевско-думской банде и обладателях оооочень крупных имущественных прав ("олигархах").
Что касается вторых группы - тот тут полный анекдот.
Подпидрики бывают разных типов. Наиболее массовая группа - это пидриоты. Те слои, которые являются социальной базой для найма лиц, открыто служащих агентам (госслужащие и "силовики"). Допускаем, что никакой "идеологической" мотивацией данная группа не выделяется. Но вот численно (количественно) к этой группе относится процентов 40-50 взрослых россиянцев (лиц старше 18 лет). Можно было бы отнести все взрослое население, но значительная часть их по своим ментальным характеристикам вряд ли подойдут.
Вторая подгруппа - "наши дорогие пенсионеры". Это контингент, которым нужны средства. Кто платит - за того и голосуем. Так, собственно, и получилось, что некогда бывшие электоратом Зюганова и К, позволявшим КПРФ некогда набирать довольно существенные проценты - затем стали электоратом ЕР. Вошло в норму,когда из года в год платили Путин и ЕР - и они "переметнулись".
Следующий и наиболее ничтожный "подвид" - это идеологически мотивированные граждане. Всякие "демократы", красножопы", сацыалисты и т д. Возможно, их на самом деле процента 2, и всех их объединяет один общий нюанс.
Все "политические" подпидрики являются разновидностью одного и того е кала - в силу своей убежденности в праве "народа" (или людей; не знаю, чем кал отличается от говна) на светлое будущее. Выражаясь ясно и понятно "народу" - все они обещают дать денег. Ну а деньги, как известно - надо просить у Раввината. А потому подпидрики весьма и весьма аккуратны в ситуациях, когда можно заслужить недовольство Вашингтона. За примерами далеко ходить не буду - вон сам наш дорогой главрыд - отличный образчик. Доказано (им самим) многократно.
Наконец, есть анархическое быдло, обсуждать которое бесполезно, ибо они как флюгер. Образчик - Лимонов. Недавно по поводу ликвидации какого-то нацборщевика в Сирии напейсал "вот это достойная смерть нацбОрща". Что хочу - то и сру - вот и вся "идеология".
Таким образом, если вычесть из населения Расеи психически больных и близких им товарисчей (пьянь, наркош, шлюх и т. п.)- в итоге окажется, что все население либо ПИДОРЫ, либо ПОДПИДРИКИ.
Спрашивается: а чего вы хотите от Грудинина? Да он точно такой, как вы. Ну может чуть пошустрее, чуть поудачливее, чуть посообразительней, чуть более приспособленный ...
Вот и все.
гы написал 27.02.2018 13:02
Так что упреки в ангажированности понятны, часто проплачены. но не обоснованы.
гы написал 27.02.2018 13:00
Хотя купания в проруби и искусство одновременно находиться в разных местах на форуме, мне кажется, оценили по достоинству.
В.В.Ларионов забаниваемый написал 27.02.2018 12:53
гы написал 27.02.2018 12:51
гы написал 27.02.2018 12:46
То есть отец жены Артема был предателем - служил Родине, потом через 11 лет выслуги бросил и остался прислуживать врагу. И неплохо преуспел, если верить количеству недвижимости.
А сынуля Грудинина пошел в примаки к предателю за мзду малую и гражданство ЕС.
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Ждем следующих оправданий.
кто еще за шпиона госдепа вора Грудинина написал 27.02.2018 12:39
Кто за шпиона цру вора грудинина.
Пополните список для отправки в послевыборные исправительные трудовые лагеря для загрудиненцев.
Граждане стукачи грудинина, не суетитесь и встаньте в очередь. На своего боса вы все успеете дать писменные доносы.
Как прорвало воровских холуев вора грудинина еще до выборов. Засыпают доносами.
был внедрен в ряды социал-демократии для борьбы написал 27.02.2018 12:17
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Хреновод
Монарх написал 27.02.2018 12:11