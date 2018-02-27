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Московский листок

США пообещали ввести новые санкции против РФ в течение 30 дней

Опубликовано 27.02.2018 в разделе комментариев 3

США пообещали ввести новые санкции против РФ в течение 30 дней

Власти США введут новые ограничительные меры в отношении России в течение ближайших 30 дней, заявил глава американского министерства финансов Стивен Мнучин.

"Вы можете рассчитывать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые", - цитирует Bloomberg выступление Мнучина в Калифорнийском университете.

Ранее Минфин анонсировал новые санкции против России. "Мы работаем над санкциями против России. Мы сотрудничаем с ФБР и предоставляем необходимую информацию", - сказал Мнучин.

21 февраля в Госдепе заявили, что могут рассмотреть возможность введения санкций против россиян, попавших в «список Мюллера» по обвинению во вмешательстве в выборы в 2016 году.

В списке оказались 13 россиян, включая бизнесмена Евгения Пригожина, а также три компании: Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», и компании Пригожина Concord Management и Concord Catering.

 

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
крыщнам написал 27.02.2018 13:23
от ваших сасанкций нам только более лучше стало. люди стали лучше одеваться!! АРРЯЯ!!
у нас есть Путен и Крэмнаш!!
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(без названия)
3авидонов Нигодин написал 27.02.2018 11:33
США обязаны на пинках выгнать из цивилизованных стран усю родню и детишек путинской шоблы-е6лы.
С Франции и Голландии выволочь за волосы из коттеджей дочек сожителя Кабаевой и отправить их в Роспедерацию или Северную Корею.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 27.02.2018 10:50
Вот же свoлoчи эти омериканцы! Не устают укреплять санкциями путлерастскую экономику! Думаю, Мендель с Путлером должны дать омерикосам какие-нибудь ордена по случаю такого дела.
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