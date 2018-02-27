США пообещали ввести новые санкции против РФ в течение 30 дней

Власти США введут новые ограничительные меры в отношении России в течение ближайших 30 дней, заявил глава американского министерства финансов Стивен Мнучин.
"Вы можете рассчитывать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые", - цитирует Bloomberg выступление Мнучина в Калифорнийском университете.
Ранее Минфин анонсировал новые санкции против России. "Мы работаем над санкциями против России. Мы сотрудничаем с ФБР и предоставляем необходимую информацию", - сказал Мнучин.
21 февраля в Госдепе заявили, что могут рассмотреть возможность введения санкций против россиян, попавших в «список Мюллера» по обвинению во вмешательстве в выборы в 2016 году.
В списке оказались 13 россиян, включая бизнесмена Евгения Пригожина, а также три компании: Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», и компании Пригожина Concord Management и Concord Catering.
крыщнам написал 27.02.2018 13:23
у нас есть Путен и Крэмнаш!!
3авидонов Нигодин написал 27.02.2018 11:33
С Франции и Голландии выволочь за волосы из коттеджей дочек сожителя Кабаевой и отправить их в Роспедерацию или Северную Корею.
Святой Пигидий написал 27.02.2018 10:50