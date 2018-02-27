США пообещали ввести новые санкции против РФ в течение 30 дней

Власти США введут новые ограничительные меры в отношении России в течение ближайших 30 дней, заявил глава американского министерства финансов Стивен Мнучин.

"Вы можете рассчитывать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые", - цитирует Bloomberg выступление Мнучина в Калифорнийском университете.

Ранее Минфин анонсировал новые санкции против России. "Мы работаем над санкциями против России. Мы сотрудничаем с ФБР и предоставляем необходимую информацию", - сказал Мнучин.

21 февраля в Госдепе заявили, что могут рассмотреть возможность введения санкций против россиян, попавших в «список Мюллера» по обвинению во вмешательстве в выборы в 2016 году.

В списке оказались 13 россиян, включая бизнесмена Евгения Пригожина, а также три компании: Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», и компании Пригожина Concord Management и Concord Catering.