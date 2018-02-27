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Московский листок

Крым скрылся от врагов в снегу

Опубликовано 27.02.2018 в разделе комментариев 5

нато крым снег зима
Крым скрылся от врагов в снегу

Разведывательный самолет EP-3 Aries Военно-морских сил США, а также беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk американских Военно-воздушных сил приближались к границам России, сообщает мониторинговый ресурс CivMilAir. Самолет вылетел с базы НАТО на Крите и пролетел вдоль южного побережья Крыма и Краснодарского края, а дрон, поднявшись с авиабазы на Сицилии, облетел все черноморское побережье Крыма и Краснодарского края.

Неизвестно, что он там мог увидеть - весь полуостров закрыт плотными облаками, идет сильный снег.

Конечно, есть всякое электронное оборудование, но все равно не очень понятно, что новового они хотят обнаружить? Или просто тренируются?

Зато на Крым навалились снежные массы - еще вчера вечером снег лежал только в горах, и то не везде: в Керчи ни снежинки, только в Старом Крыму все было абсолютно белое и заледенелое. Но в районе Севастополя горы опять были совершенно свободны от снега.

Но утром, несмотря на прогноз, все завалило напрочь!

Не знаю, может они климатическое какое-то оружие испытывают?

Вчера видел абсолютно нереально заметенные снегами Дон и Кубань, местами думал, вообще не проеду. Все белое-белое с красными точками билбордов за Грудинина - снег почистить их нет, а вот наглядную агитацию развесить успевают. Но на Таманском полуострове наступила практически весна, снова зазеленели поля... И вот опять.

Нет, точно враги что-то такое с погодой делают! Люди из Рима пишут - транспорт не ходит, воды нет - водозаборы замерзли. В Англии самолеты поотменяли - мороз минус пять...

Но в Крыму... В прошлом году в это время было солнце, цвели миндаль и кизил, а нынче впору идти в сельпо за валенками.

Считаю, нужно ноту протеста готовить. И митинг протеста под лозунгом "НАТО, верни весну!"

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Небесная тысяча русских бойцов
Очковтиратель А Сисянин написал 27.02.2018 16:44
Баранов в Крыму! Погода г о в н о, но?
Объясняю. Хитрован очень хорошо чует коньюнктурку, а именно Москва очень опасный город в настоящее время. После атаки ЧВК Вагнера на позиции американских специалистов и полного , беспощадного уничтожения тысячи русских парней, наклевывается аналогичный ответ, то есть полномасштабная война США и России. Которая закончится исчезновением Москвы в ядерном ударе
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Re: А по высоте нестыковка 1 м что там делает?
гы написал 27.02.2018 16:36
Выровнять 1 метр - проблема?
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 27.02.2018 12:28
гы написал 27.02.2018 11:53
Нестыковка в 2 метра? Это что, техническая проблема? Наварят 2 метра швеллера.
- - - - - - -
Свежо предание. А по высоте нестыковка 1 м что там делает?
.
Предлагаю взять интервью у проектировщиков моста. Они должны вести авторский надзор.
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Re: Баранов не интересуется тем, что происходит в Керченском проливе
гы написал 27.02.2018 11:53
Потому что в Керченском проливе НИЧЕГО не происходит. Нестыковка в 2 метра? Это что, техническая проблема? Наварят 2 метра швеллера.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 27.02.2018 11:50
Снег - кристальный залог урожая.
.
Почуму уважаемый главный редактор "Форума.мск" - Анатолий Баранов не интересуется тем, что происходит в Керченском проливе:
https://news.rambler.ru/community/39119295-stalo-izvestno-o-novyh-problemah-s-krymskim-mostom
"ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА "ВЗГЛЯД" 13 февраля 2018
Как утверждают украинские СМИ, строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в районе "Насыпь - Фарватер".
Указанный участок находится в районе Керченского полуострова. Утверждается, что расхождение составило около 2 метров в длину и около 1 метра в высоту, сообщает Lb.ua.
В качестве доказательств приводятся фотографии из соцсетей, датированные 3 февраля и 10 февраля 2018 года.
Портал пишет, что ситуация может быть результатом технического просчета или проседания крайних опор в месте стыковки моста" (воспроизведены снимки)?
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