Крым скрылся от врагов в снегу

Разведывательный самолет EP-3 Aries Военно-морских сил США, а также беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk американских Военно-воздушных сил приближались к границам России, сообщает мониторинговый ресурс CivMilAir. Самолет вылетел с базы НАТО на Крите и пролетел вдоль южного побережья Крыма и Краснодарского края, а дрон, поднявшись с авиабазы на Сицилии, облетел все черноморское побережье Крыма и Краснодарского края.

Неизвестно, что он там мог увидеть - весь полуостров закрыт плотными облаками, идет сильный снег.

Конечно, есть всякое электронное оборудование, но все равно не очень понятно, что новового они хотят обнаружить? Или просто тренируются?

Зато на Крым навалились снежные массы - еще вчера вечером снег лежал только в горах, и то не везде: в Керчи ни снежинки, только в Старом Крыму все было абсолютно белое и заледенелое. Но в районе Севастополя горы опять были совершенно свободны от снега.

Но утром, несмотря на прогноз, все завалило напрочь!

Не знаю, может они климатическое какое-то оружие испытывают?

Вчера видел абсолютно нереально заметенные снегами Дон и Кубань, местами думал, вообще не проеду. Все белое-белое с красными точками билбордов за Грудинина - снег почистить их нет, а вот наглядную агитацию развесить успевают. Но на Таманском полуострове наступила практически весна, снова зазеленели поля... И вот опять.

Нет, точно враги что-то такое с погодой делают! Люди из Рима пишут - транспорт не ходит, воды нет - водозаборы замерзли. В Англии самолеты поотменяли - мороз минус пять...

Но в Крыму... В прошлом году в это время было солнце, цвели миндаль и кизил, а нынче впору идти в сельпо за валенками.

Считаю, нужно ноту протеста готовить. И митинг протеста под лозунгом "НАТО, верни весну!"

А.Б.