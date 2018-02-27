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Московский листок

Закрылся сайт, подтверждающий перевозку кокаина из Аргентины в Россию самолетом управделами президента РФ

Опубликовано 27.02.2018 в разделе комментариев 2

Закрылся сайт, подтверждающий перевозку кокаина из Аргентины в Россию самолетом управделами президента РФ

Портал russianplanes.net с реестром данных о воздушных судах и их полетах закрылся после публикации РБК о том, что самолет летного отряда "Россия" фигурирует в деле о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию.

По данным РБК, спустя несколько часов после публикации на главной странице сайта появилась запись: «Сайт был создан для публикации фотографий наших самолетов. Их красоте, труду тысяч инженеров и конструкторов. Сайт выключен навсегда, фотографии удалены». Однако позднее и эта запись исчезла и при переходе на сайт появилось сообщение об ошибке 404.

Владелец ресурса под ником Kiba рассказал «Медиазоне», что решил удалить сайт по собственному желанию. «Я увидел новость [на РБК] и решил удалить сайт, потому что мы здесь ни при чем. Никто от меня не требовал этого сделать», — заявил Kiba, отметив, что сайт был его личным хобби. Владелец ресурса также удалил группу «ВКонтакте», страницу администратора группы и сайт russianships.net, посвященный кораблям. «Я просто все взял и удалил, возможно, там что-то неправильно сработало. Я немножко напряжен сейчас, поэтому я взял и удалил, не хочу никого подставить», — сказал он.

Ранее РБК обнаружил, что на фотографиях и видео, опубликованных аргентинской полицией в рамках расследования «кокаинового дела», запечатлен лайнер СЛО «Россия» с бортовым номером 96023. В этом самолете, по задумке преступников, должны были перевозиться чемоданы почти с четырьмя центнерами кокаина. Согласно информации из реестра бортов и полетов russianplanes.net он принадлежит ФГБУ "Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" управления делами президента России, который специализируется на перевозке первых лиц государства. По ресурсу можно было также отследить историю полетов лайнера. Например, 6 декабря 2017 года Ил-96 с бортовым номером 96023 был в аэропорту Буэнос-Айреса, а 7 декабря — в Кабо-Верде, откуда отправился в Москву.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 27.02.2018 12:22
Вот предпоследняя сохраненная главная страница этого сайта, из 490 сохранений, от 24.02.18, - http://web.archive.org/web/20180224035002/https://russianplanes.net/
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 27.02.2018 11:41
Можно сохранять интересующие страницы в архиве Интернета, где уже более 310 млрд страниц.
.
Для этого нужно зайти на сайт web.archive.org . На главной странице справа внизу окошечко под надписью "Save Page Now", в которое вставить адрес предназначенной к запоминанию страницы и нажать под ним на кнопку "SAVE PAGE".
.
Если поместить в архив все страницы какого-то сайта, то можно ходить там по внутренним ссылкам, как в исходном сайте. То же относится и к внешним ссылкам, если они сохранены в архиве.
.
Сохранять можно неоднократно.
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