Закрылся сайт, подтверждающий перевозку кокаина из Аргентины в Россию самолетом управделами президента РФ

Портал russianplanes.net с реестром данных о воздушных судах и их полетах закрылся после публикации РБК о том, что самолет летного отряда "Россия" фигурирует в деле о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию.

По данным РБК, спустя несколько часов после публикации на главной странице сайта появилась запись: «Сайт был создан для публикации фотографий наших самолетов. Их красоте, труду тысяч инженеров и конструкторов. Сайт выключен навсегда, фотографии удалены». Однако позднее и эта запись исчезла и при переходе на сайт появилось сообщение об ошибке 404.

Владелец ресурса под ником Kiba рассказал «Медиазоне», что решил удалить сайт по собственному желанию. «Я увидел новость [на РБК] и решил удалить сайт, потому что мы здесь ни при чем. Никто от меня не требовал этого сделать», — заявил Kiba, отметив, что сайт был его личным хобби. Владелец ресурса также удалил группу «ВКонтакте», страницу администратора группы и сайт russianships.net, посвященный кораблям. «Я просто все взял и удалил, возможно, там что-то неправильно сработало. Я немножко напряжен сейчас, поэтому я взял и удалил, не хочу никого подставить», — сказал он.

Ранее РБК обнаружил, что на фотографиях и видео, опубликованных аргентинской полицией в рамках расследования «кокаинового дела», запечатлен лайнер СЛО «Россия» с бортовым номером 96023. В этом самолете, по задумке преступников, должны были перевозиться чемоданы почти с четырьмя центнерами кокаина. Согласно информации из реестра бортов и полетов russianplanes.net он принадлежит ФГБУ "Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" управления делами президента России, который специализируется на перевозке первых лиц государства. По ресурсу можно было также отследить историю полетов лайнера. Например, 6 декабря 2017 года Ил-96 с бортовым номером 96023 был в аэропорту Буэнос-Айреса, а 7 декабря — в Кабо-Верде, откуда отправился в Москву.