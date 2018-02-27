Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Глава Минэнерго ДНР задержан за хищение ста миллионов рублей

Опубликовано 27.02.2018 в разделе комментариев 4

Глава Минэнерго ДНР задержан за хищение ста миллионов рублей

Глава Минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Галенко и ряд чиновников ведомства задержаны по подозрению в хищении в особо крупном размере, заявили во вторник в пресс-службе МВД ДНР.

"По фактам хищения в особо крупном размере в отношении участников организованной преступной группы министерством внутренних дел ДНР возбужден ряд уголовных дел. В результате проведения специальной операции задержаны 22 чиновника различных уровней, 17 из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Галенко "с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики ДНР".

Отмечается, что с января прошлого года чиновники похитили в общей сложности более 100 миллионов рублей.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 27.02.2018 13:34
Мы в Украине не будем против если эта кацапорылая нечисть повесится в камере как Меньшикова.
Ответить
(без названия)
fhgj написал 27.02.2018 12:12
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nikofrost
Ответить
(без названия)
какой кошмар! написал 27.02.2018 11:34
русофобия на лицо! за что в ДНР так ненавидят Россию??? Агенты Госдепа арестовали патриота русского мира!
Ответить
(без названия)
3авидонов Нигодин написал 27.02.2018 11:27
Итак было ясно, что в руководстве Даунбасятии одни у6ийцы, ворюги, казнокрады, насильники.
Это хорошо, что от них хоть немного периодически помогают избавиться (Моторыло, Киви и т.п.)
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваш выбор 18 марта:
Результаты
Интернет-ТВ
Александр Колпакиди: как советские спецслужбы стали антисоветскими
Александр Колпакиди: как советские спецслужбы стал...
27.02.2018
Владимир Лепехин: Грудинин - зиц-управляющий, но никак не борец за права трудящихся
Владимир Лепехин: Грудинин - зиц-управляющий, но н...
27.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин запретил раскрывать данные высших чиновников и членов их семей без санкции ФСО (0)
Минтранс пообещали не поднимать тариф "Платона" в 2018 году (0)
Единороссов обязали привести на выборы от 20 до 50 избирателей (3)
The Bell: российские наемники в Сирии гибнут за нефть "повара Путина" (2)
Анатолий Баранов: По средам и пятницам мы людей больше есть не должны, будем поститься (11)
Самоубийство Марины Меньшиковой в украинской тюрьме: виновны российские чиновники (16)
Олимпиец! Не принимай краденые иномарки! (8)
Глава Минэнерго ДНР задержан за хищение ста миллионов рублей (4)
Крым скрылся от врагов в снегу (5)
Закрылся сайт, подтверждающий перевозку кокаина из Аргентины в Россию самолетом управделами президента РФ (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Кокаин-детонатор...
Дарья Митина Дарья Митина: Не высылайте нашу детoчку
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Самоубийство Марины Меньшиковой в украинской тюрьме: виновны российские чиновники
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кандидаты забоялись придти к Жириновскому
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss