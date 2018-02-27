Глава Минэнерго ДНР задержан за хищение ста миллионов рублей

Глава Минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Галенко и ряд чиновников ведомства задержаны по подозрению в хищении в особо крупном размере, заявили во вторник в пресс-службе МВД ДНР.

"По фактам хищения в особо крупном размере в отношении участников организованной преступной группы министерством внутренних дел ДНР возбужден ряд уголовных дел. В результате проведения специальной операции задержаны 22 чиновника различных уровней, 17 из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Галенко "с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики ДНР".

Отмечается, что с января прошлого года чиновники похитили в общей сложности более 100 миллионов рублей.