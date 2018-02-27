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Московский листок

Олимпиец! Не принимай краденые иномарки!

Опубликовано 27.02.2018 в разделе комментариев 8

олимпиада рф мок
Олимпиец! Не принимай краденые иномарки!

Журналистское обращение

к главе Олимпийского комитета России

А.Д.Жукову

Уважаемый Александр Дмитриевич!

Поздравляем команду атлетов из России с завершением Олимпийских Игр в южнокорейском Пчёнчхане и благополучным возвращением в Москву.

Вы только что с самолета, а, по сообщениям СМИ, на 28 февраля уже запланирована встреча олимпийцев в Кремле с президентом страны В.Путиным.

Ничего страшного, если прочтете это послание после. Дело в принципе, это как раз тот случай, когда «не могу молчать».

Главное - довести до команды содержание этого письма и других публикаций об «олимпийской халяве» («Путин! Может, не будем дарить иномарки призерам такой олимпиады?, https://forum-msk.org/material/society/14357629.html ).

Журналистское сообщество предполагает, что и на встрече в Кремле вполне возможно награждение призеров государственными наградами - орденами и медалями. Но тут же высказывается и сомнение в целесообразности такого шоу.

В самом деле, какие могут быть госнаграды, если Россия от участия в южнокорейских Играх была отстранена, а каждый атлет выступал в личном качестве, представляя самого себя?

По традициям прошлых Олимпиад для призеров могут быть также заготовлены и государственные денежные премии. За золото 4 млн. руб., за серебро и бронзу меньше

Журналистское обращение

к главе Олимпийского комитета России

А.Д.Жукову

Уважаемый Александр Дмитриевич!

Поздравляем команду атлетов из России с завершением Олимпийских Игр в южнокорейском Пчёнчхане и благополучным возвращением в Москву.

Вы только что с самолета, а, по сообщениям СМИ, на 28 февраля уже запланирована встреча олимпийцев в Кремле с президентом страны В.Путиным.

Ничего страшного, если прочтете это послание после. Дело в принципе, это как раз тот случай, когда «не могу молчать».

Главное - довести до команды содержание этого письма и других публикаций об «олимпийской халяве» («Путин! Может, не будем дарить иномарки призерам такой олимпиады?, https://forum-msk.org/material/society/14357629.html ).

Журналистское сообщество предполагает, что и на встрече в Кремле вполне возможно награждение призеров государственными наградами - орденами и медалями. Но тут же высказывается и сомнение в целесообразности такого шоу.

В самом деле, какие могут быть госнаграды, если Россия от участия в южнокорейских Играх была отстранена, а каждый атлет выступал в личном качестве, представляя самого себя?

По традициям прошлых Олимпиад для призеров могут быть также заготовлены и государственные денежные премии. За золото 4 млн. руб., за серебро и бронзу меньше.

Согласно утечке в СМИ, для участников Игр закуплены изделия германского Автопрома под названием «БМВ» различных модификаций по цене ок.5млн. руб. за шутку.

Принимать или не принимать ордена из рук президента - это дело каждого отличившегося. Хотя ни в одной стране мира, а, может, и во всей Вселенной вручение олимпийским призерам государственных наград не проводится.

В любом случае, это их опошление и принижение. За них люди кровь проливают.

А вот насчет денежных призов и иномарок, Александр Дмитриевич, есть очень большие сомнения.

Как вы отлично знаете, после летней Олимпиады в Рио в августе 2016 г. такие же «БМВ» и сумасшедшие денежные премии были вручены призерам.

Всего, по подсчетам СМИ, каждый из них на круг получил 1 млн. долларов - ок. 60 млн. руб. В то время как, к примеру, семьям погибших 11 февраля в авиакатастрофе АН-148 выдали по 4 млн. руб. Почувствуйте разницу

Вы и без нас прекрасно знаете, что больше половины господ награжденных олимпийцев «служат» в Минобороны, МВД, Росгвардии, МЧС и тренируются на всем готовом.

Как установило журналистское расследование, деньги тогда были вынуты из тумбочки, а если точнее - из кармана налогоплательщиков, в конечном итоге.

Никаких решений о закупке иномарок и выделении по 12 млн. руб. на «золотого» брата не принималось ни на каком уровне, а значит, они краденые.

О тех премиальных махинациях в августе 2016 г. было даже обращение к директору ФСБ А.Бортникову и генпрокурору Ю.Чайке с просьбой разобраться и принять меры к жуликам (https://forum-msk.org/material/news/12182540.html). Автор, по нашим сведениям, готовится его повторить.

Тем более, что тогда не было проведено никаких расследований, в том числе и мошенничества со стороны премьера Д.Медведева.

При раздаче ключей от иномарок на Васильевском спуске 25 августа он похвалялся, что возглавляет попечительский совет некоего «Фонда поддержки олимпийцев». От него, мол, вся эта манна небесная.

Первый же заход на сайт этой конторы позволяет убедиться, что перед тобой банальные «Рога и копыта». И по сей день нет там никаких решений о поощрениях призеров бразильской Олимпиады. Неужто Вам об этом неизвестно?

История повторяется. Нет никаких решений этих «рогов» и о награждении медалистов корейской олимпиады иномарками и денежными подачками.

Поэтому нам бы очень хотелось, Александр Дмитриевич, чтобы Вы довели до команды олимпийцев одну простую вещь.

Принимая от дарителей явно незаслуженные денежные суммы и «БМВ», они становятся соучастниками самых постыдных махинаций и отмывания уворованных капиталов.

И это на фоне жесткого социально-экономического кризиса в стране, роста общей дороговизны и нищеты.

До недавних пор нам казалось, что «Олимпиец - это звучит гордо». Не хотелось бы окончательно разочароваться.

С уважением и

пожеланием новых рекордов,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот».

.

 

Как вы отлично знаете, после летней Олимпиады в Рио в августе 2016 г. такие же «БМВ» и сумасшедшие денежные премии были вручены призерам.

Всего, по подсчетам СМИ, каждый из них на круг получил 1 млн. долларов - ок. 60 млн. руб. В то время как, к примеру, семьям погибших 11 февраля в авиакатастрофе АН-148 выдали по 4 млн. руб. Почувствуйте разницу

Вы и без нас прекрасно знаете, что больше половины господ награжденных олимпийцев «служат» в Минобороны, МВД, Росгвардии, МЧС и тренируются на всем готовом.

Как установило журналистское расследование, деньги тогда были вынуты из тумбочки, а если точнее - из кармана налогоплательщиков, в конечном итоге.

Никаких решений о закупке иномарок и выделении по 12 млн. руб. на «золотого» брата не принималось ни на каком уровне, а значит, они краденые.

О тех премиальных махинациях в августе 2016 г. было даже обращение к директору ФСБ А.Бортникову и генпрокурору Ю.Чайке с просьбой разобраться и принять меры к жуликам (https://forum-msk.org/material/news/12182540.html). Автор, по нашим сведениям, готовится его повторить.

Тем более, что тогда не было проведено никаких расследований, в том числе и мошенничества со стороны премьера Д.Медведева.

При раздаче ключей от иномарок на Васильевском спуске 25 августа он похвалялся, что возглавляет попечительский совет некоего «Фонда поддержки олимпийцев». От него, мол, вся эта манна небесная.

Первый же заход на сайт этой конторы позволяет убедиться, что перед тобой банальные «Рога и копыта». И по сей день нет там никаких решений о поощрениях призеров бразильской Олимпиады. Неужто Вам об этом неизвестно?

История повторяется. Нет никаких решений этих «рогов» и о награждении медалистов корейской олимпиады иномарками и денежными подачками.

Поэтому нам бы очень хотелось, Александр Дмитриевич, чтобы Вы довели до команды олимпийцев одну простую вещь.

Принимая от дарителей явно незаслуженные денежные суммы и «БМВ», они становятся соучастниками самых постыдных махинаций и отмывания уворованных капиталов.

И это на фоне жесткого социально-экономического кризиса в стране, роста общей дороговизны и нищеты.

До недавних пор нам казалось, что «Олимпиец - это звучит гордо». Не хотелось бы окончательно разочароваться.

С уважением и

пожеланием новых рекордов,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
насреддин написал 27.02.2018 16:04
Товарищ Головенко, которого администрация президента послала нах, похоже оттуда уже вернулся и продолжил писать жалостные письма на деревню дедушке. Жуков у него уважаемый! Путин уже сделал выбор между российским народом и социально близкими ему спортсменами. Выбор не в пользу народа. И зачем писать путинскому холую, когда хозяин все уже решил и за все уплачено. Дело писать надо, призывать к бойкоту выборОв и гражданскому неповиновению.
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Re: Александру Головенко.Дмитрию из Запорожья.
НЕПРЕДАВАШКА написал 27.02.2018 15:46
Напомните мне,Дмитрий, какое место и сколько медалей на этой Олимпиаде заняли украинские олимпийцы? После того,как олимпийский чемпион Авраменко на пьедестале обнялся с российским спортсменом язык не поворачивается назвать его хохлопитеком. Хохлопитек- это вы,Дмитрий.
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Не За,а Против.
НЕПРЕДАВАШКА написал 27.02.2018 15:30
И как это можно,поздравить в этом заявлении команду "атлетов из России" с завершением Олимпийских Игр и благополучным возвращением в Москву и не поздравить с завоеванием медалей? Или болели за других?
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Не занимайтесь онанизмом, Головенко.
НЕПРЕДАВАШКА написал 27.02.2018 15:19
Не занимайтесь онанизмом,Головенко. Ведь ваше обращение к А.Д.-это чистейшей воды онанизм.Нечто подобное я раньше слышала в выступлениях депутатов:" Считайте мое выступление запросом." С какой стати? Оформи свой запрос как надо и приноси. А так,обозреватель "Патриота" патриотически прокукарекал,а там и солнце не вставай. Если хотите,что бы что-то получилось из ваших "хотелок",то вы обязаны персонально хотя бы попытаться встретиться с каждым из награжденных олимпийцев и объяснить свою позицию. Возможно кто-то с вами согласится. А так. Уж как то дико видеть,что кто-то пиарится на онанизме.
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Re: Александру Головенко
Foma написал 27.02.2018 14:27
Как же олимпиец не будет принимать краденые иномарки, если он ради них и поперся в Корею, когда весь народ был против?
Можно представить, как путиноиды их уговаривали после отстранения России от игр
Почему сам-то Путин не полетел поболеть за хоккеистов?
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Re: Думающий
Закурдаев написал 27.02.2018 13:11
В след.раз ехать на Ол.игры надо с мочой нового президента. Или провести конкурс на лучшую мочу
Тогда все будет ОК
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они шли к этому всю жизнь..
алексс настоящий написал 27.02.2018 13:09
согласились выступать без флага,согласились сыграть в лотерею отберут мядаль,чи не отберут,забудут.Писали перед камерами и терпели диктат и придирки рвачей-чиновников от спорта.Выступали под придирки МОК и насмешки и издевки спортсменов других стран.Все перечислил?Да как же не наградить страдальцев?Идеальные терпилы.Эталон гражданина.Мечта,сладкий сон российского чиновника.
Зы.Я реально горд за тех спортсменов что не поехали на это позорище.Вот они-реально молодцы.Между БМВ и гордостью-выбрали гордость.А эти пусть катаются на БМВ,всяк труд должен быть оплачен,не так ли?
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(без названия)
Думающий написал 27.02.2018 12:53
Как так отказаться от заслуженной награды? Получается зря наши герои-олимпийцы в баночки мочились перед видеокамерами,заодно и на флаг с гимном? Мы у них патриотизму дожны учиться, а Вы...
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