Олимпиец! Не принимай краденые иномарки!

Журналистское обращение

к главе Олимпийского комитета России

А.Д.Жукову

Уважаемый Александр Дмитриевич!

Поздравляем команду атлетов из России с завершением Олимпийских Игр в южнокорейском Пчёнчхане и благополучным возвращением в Москву.

Вы только что с самолета, а, по сообщениям СМИ, на 28 февраля уже запланирована встреча олимпийцев в Кремле с президентом страны В.Путиным.

Ничего страшного, если прочтете это послание после. Дело в принципе, это как раз тот случай, когда «не могу молчать».

Главное - довести до команды содержание этого письма и других публикаций об «олимпийской халяве» («Путин! Может, не будем дарить иномарки призерам такой олимпиады?, https://forum-msk.org/material/society/14357629.html ).

Журналистское сообщество предполагает, что и на встрече в Кремле вполне возможно награждение призеров государственными наградами - орденами и медалями. Но тут же высказывается и сомнение в целесообразности такого шоу.

В самом деле, какие могут быть госнаграды, если Россия от участия в южнокорейских Играх была отстранена, а каждый атлет выступал в личном качестве, представляя самого себя?

По традициям прошлых Олимпиад для призеров могут быть также заготовлены и государственные денежные премии. За золото 4 млн. руб., за серебро и бронзу меньше

Журналистское обращение

к главе Олимпийского комитета России

А.Д.Жукову

Уважаемый Александр Дмитриевич!

Поздравляем команду атлетов из России с завершением Олимпийских Игр в южнокорейском Пчёнчхане и благополучным возвращением в Москву.

Вы только что с самолета, а, по сообщениям СМИ, на 28 февраля уже запланирована встреча олимпийцев в Кремле с президентом страны В.Путиным.

Ничего страшного, если прочтете это послание после. Дело в принципе, это как раз тот случай, когда «не могу молчать».

Главное - довести до команды содержание этого письма и других публикаций об «олимпийской халяве» («Путин! Может, не будем дарить иномарки призерам такой олимпиады?, https://forum-msk.org/material/society/14357629.html ).

Журналистское сообщество предполагает, что и на встрече в Кремле вполне возможно награждение призеров государственными наградами - орденами и медалями. Но тут же высказывается и сомнение в целесообразности такого шоу.

В самом деле, какие могут быть госнаграды, если Россия от участия в южнокорейских Играх была отстранена, а каждый атлет выступал в личном качестве, представляя самого себя?

По традициям прошлых Олимпиад для призеров могут быть также заготовлены и государственные денежные премии. За золото 4 млн. руб., за серебро и бронзу меньше.

Согласно утечке в СМИ, для участников Игр закуплены изделия германского Автопрома под названием «БМВ» различных модификаций по цене ок.5млн. руб. за шутку.

Принимать или не принимать ордена из рук президента - это дело каждого отличившегося. Хотя ни в одной стране мира, а, может, и во всей Вселенной вручение олимпийским призерам государственных наград не проводится.

В любом случае, это их опошление и принижение. За них люди кровь проливают.

А вот насчет денежных призов и иномарок, Александр Дмитриевич, есть очень большие сомнения.

Как вы отлично знаете, после летней Олимпиады в Рио в августе 2016 г. такие же «БМВ» и сумасшедшие денежные премии были вручены призерам.

Всего, по подсчетам СМИ, каждый из них на круг получил 1 млн. долларов - ок. 60 млн. руб. В то время как, к примеру, семьям погибших 11 февраля в авиакатастрофе АН-148 выдали по 4 млн. руб. Почувствуйте разницу

Вы и без нас прекрасно знаете, что больше половины господ награжденных олимпийцев «служат» в Минобороны, МВД, Росгвардии, МЧС и тренируются на всем готовом.

Как установило журналистское расследование, деньги тогда были вынуты из тумбочки, а если точнее - из кармана налогоплательщиков, в конечном итоге.

Никаких решений о закупке иномарок и выделении по 12 млн. руб. на «золотого» брата не принималось ни на каком уровне, а значит, они краденые.

О тех премиальных махинациях в августе 2016 г. было даже обращение к директору ФСБ А.Бортникову и генпрокурору Ю.Чайке с просьбой разобраться и принять меры к жуликам (https://forum-msk.org/material/news/12182540.html). Автор, по нашим сведениям, готовится его повторить.

Тем более, что тогда не было проведено никаких расследований, в том числе и мошенничества со стороны премьера Д.Медведева.

При раздаче ключей от иномарок на Васильевском спуске 25 августа он похвалялся, что возглавляет попечительский совет некоего «Фонда поддержки олимпийцев». От него, мол, вся эта манна небесная.

Первый же заход на сайт этой конторы позволяет убедиться, что перед тобой банальные «Рога и копыта». И по сей день нет там никаких решений о поощрениях призеров бразильской Олимпиады. Неужто Вам об этом неизвестно?

История повторяется. Нет никаких решений этих «рогов» и о награждении медалистов корейской олимпиады иномарками и денежными подачками.

Поэтому нам бы очень хотелось, Александр Дмитриевич, чтобы Вы довели до команды олимпийцев одну простую вещь.

Принимая от дарителей явно незаслуженные денежные суммы и «БМВ», они становятся соучастниками самых постыдных махинаций и отмывания уворованных капиталов.

И это на фоне жесткого социально-экономического кризиса в стране, роста общей дороговизны и нищеты.

До недавних пор нам казалось, что «Олимпиец - это звучит гордо». Не хотелось бы окончательно разочароваться.

С уважением и

пожеланием новых рекордов,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот».

.

Как вы отлично знаете, после летней Олимпиады в Рио в августе 2016 г. такие же «БМВ» и сумасшедшие денежные премии были вручены призерам.

Всего, по подсчетам СМИ, каждый из них на круг получил 1 млн. долларов - ок. 60 млн. руб. В то время как, к примеру, семьям погибших 11 февраля в авиакатастрофе АН-148 выдали по 4 млн. руб. Почувствуйте разницу

Вы и без нас прекрасно знаете, что больше половины господ награжденных олимпийцев «служат» в Минобороны, МВД, Росгвардии, МЧС и тренируются на всем готовом.

Как установило журналистское расследование, деньги тогда были вынуты из тумбочки, а если точнее - из кармана налогоплательщиков, в конечном итоге.

Никаких решений о закупке иномарок и выделении по 12 млн. руб. на «золотого» брата не принималось ни на каком уровне, а значит, они краденые.

О тех премиальных махинациях в августе 2016 г. было даже обращение к директору ФСБ А.Бортникову и генпрокурору Ю.Чайке с просьбой разобраться и принять меры к жуликам (https://forum-msk.org/material/news/12182540.html). Автор, по нашим сведениям, готовится его повторить.

Тем более, что тогда не было проведено никаких расследований, в том числе и мошенничества со стороны премьера Д.Медведева.

При раздаче ключей от иномарок на Васильевском спуске 25 августа он похвалялся, что возглавляет попечительский совет некоего «Фонда поддержки олимпийцев». От него, мол, вся эта манна небесная.

Первый же заход на сайт этой конторы позволяет убедиться, что перед тобой банальные «Рога и копыта». И по сей день нет там никаких решений о поощрениях призеров бразильской Олимпиады. Неужто Вам об этом неизвестно?

История повторяется. Нет никаких решений этих «рогов» и о награждении медалистов корейской олимпиады иномарками и денежными подачками.

Поэтому нам бы очень хотелось, Александр Дмитриевич, чтобы Вы довели до команды олимпийцев одну простую вещь.

Принимая от дарителей явно незаслуженные денежные суммы и «БМВ», они становятся соучастниками самых постыдных махинаций и отмывания уворованных капиталов.

И это на фоне жесткого социально-экономического кризиса в стране, роста общей дороговизны и нищеты.

До недавних пор нам казалось, что «Олимпиец - это звучит гордо». Не хотелось бы окончательно разочароваться.

С уважением и

пожеланием новых рекордов,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»