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Московский листок

Самоубийство Марины Меньшиковой в украинской тюрьме: виновны российские чиновники

Опубликовано 27.02.2018 в разделе комментариев 16

украина тюрьма лимонов меньшикова
Самоубийство Марины Меньшиковой в украинской тюрьме: виновны российские чиновники

Источник: Эдуард Лимонов

В понедельник, в украинской тюрьме города Днепр (Днепропетровск) повесилась, покончила самоубийством активистка "русской весны" Марина Меньшикова.

Российские чиновники приложили руку к этому самоубийству. Осенью Марина Меньшикова была депортирована из России на Украину.

Подлые украинские политики публично выражают радость по поводу самоубийства Меньшиковой.

А вот русских чиновников ответственных за депортацию следует судить по меньшей мере за подстрекательство к самоубийству.

Зная, что ждёт ожидает депортированных на Украину из России, эти нелюди высылают людей на верную смерть.

У нас процесс депортации запущен против нашй девушки нацбола Воронцовой в Петербурге. Невзирая на то что Воронцова замужем за российским гражданином, её ожидает депортация.

Нельзя позволить российским чиновникам выдавать на Украину в руки убийц российских патриотов имевших несчастье родиться на Украине.

Просто нелюди, слов нет! Приглядитесь к этим хладнокровным чудовищам - у них же руки в крови!



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Всего комментариев к статье: 16
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(без названия)
насреддин написал 27.02.2018 16:38
Активистку борьбы с киевской хунтой выдал на смерть крымский судья Сергей Красиков
Вскрылись новые подробности гибели пророссийской активистки Марины Меньшиковой, о смерти которой сообщил мэр Днепра Борис Филатов. (Известный своим призывом обещать "сепаратистам", что угодно, а потом их вешать). Обвиняемая в битье молотком карателя киевской хунты якобы повесилась в камере на простыне, да так, что сокамерницы ничего не заметили. Но главное - в камеру она отправилось, будучи высланной из Крыма, куда уроженка Оренбуржской области сбежала от преследований. Решение о депортации принял судья Сергей Красиков. Он счел, что на Украине Меньшиковой ничего не угрожает. По странному совпадению такую же фамилию носит один из днепровских прокуроров.
Все логично: в Киеве уважаемый партнер, про которого спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин сказал : "Всем нам нужно консолидироваться, чтобы помочь президенту Порошенко и народу Украины восстановить мир". А тут всякие экстремисты под ногами путаются. Поэтому одних надлежит отправить под американские ракеты в Сирии, других сдать Киеву, а третьих ликвидировать силами неизвестных "диверсионно-разведывательных групп", как Мозгового, Гиви, Мотороллу, Дремова и прочих.
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Re: Дмитрию Запорожья.
мимо проходил написал 27.02.2018 16:33
Ваша истерика,Митя понятна и объяснима: Еврохалява не проканала, так есть надежда, что нападет Россия и снов посадит туземцев на свою шею. Не будет Россия пачкать ноги. ПРОЩЕ ЗАМЕНИТЬ ВАШУ ЭЛИТУ. Даже за много лет.
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Re: Ликбез для умственно отсталых русскiх баранов
НЕПРЕДАВАШКА написал 27.02.2018 16:30
Не знаю,как использует меня моя русская родина,но даже не ваша украинская родина,а ваши хитрожопые кАрманычи уже использовали вас по полной,перестреляв,как в тире,на майдане. Только не говори,что этого не знаешь. 107 резинотехнических изделий на майдане. А сколько было в АТО? А сколько будет в ООС? И ты подумай,если еще осталось чем. ЗА ЧТО???.
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(без названия)
насредддин написал 27.02.2018 16:22
ФСБ и СБУ однояйцевые близнецы. Они делают одно общее дело, которое, увы, нашей раше на пользу не идет. Со времен похищения Развозжаева ничего не изменилось.
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(без названия)
насреддин написал 27.02.2018 16:20
ФСБ и СБУ однояйцевые близнецы. Они делают одно общее дело, которое, увы, нашей раше на пользу не идет. Со времен похищения Развозжаева ничего не изменилось.
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(без названия)
кот написал 27.02.2018 15:28
Мадам нашла то, что давно искала!
Какого, извините, х..ей дома не сиделось?
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Re: Пигидию: А как вам нравится самоубийство "напрасной сотни"?
НЕПРЕДАВАШКА написал 27.02.2018 14:31
"Повесилась она сама,а виноваты,как всегда,подлые укрофашисты...замечательная логика"----------- ничуть не хуже логики расстрела "напрасной сотни" на киевском майдане. Четвертый год пытаются "подлые укрофашисты" свалить расстрел своих баранов на "Беркут". И до сих пор не выходит скрыть собственное преступление. Пора Луценко заявить,что на майдане было массовое самоубийство. Так там- у всех на виду,а в укрофашистской тюрьме...
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(без названия)
22t написал 27.02.2018 14:31
Путин немножко даже не виноват - он за едину.
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Впрочем
Она написал 27.02.2018 14:25
Как и каждый сделал свой выбор хехе...
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Re: байстрюку из запорожья!
так то! написал 27.02.2018 13:47
Дмитрий.г.Запорожье.-+ да чтоб ты смдох,вы..блядок рогульский!
тебя пьяная рогулиха натрахала в групповухе с африканцами на египетском пляже,куда приехала зарабатывать своим телом.вот такая ***** как ты, дима из жопорожья и получилась!все твои ровестники презирали тебя,обезьяноподобного байстрюка,девчонки во дворе от одного твоего вида передергивались от отвращения и омерзения.
вот ты ублюдок и нашел здесь возможность гадить,мстить,за то что от тебя урода,все шарахались..
будь ты проклят тварь во веки веков и будь проклята та шалава,которая тебя,ублюдка бандеровского натрахала!
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 27.02.2018 13:03
Энтузиасты в Новом мировом порядке не нужны. А палачи могут чувствовать себя вольготно.
.
https://lat-elenka.livejournal.com/6326795.html
"Еленка Донецкая (lat_elenka) wrote,
2018-02-26 22:30:00 75
Кому в Крыму быть хорошо...
СК РФ объявлял, что на А. Чернова открыто уголовное дело. После чего он безнаказанно приезжал в РФ в Крым и в Питер и наслаждался дворцами и пляжами. Таких не задерживают и не депортируют. Да если б и депортировали, то ему-то, _убийце раненых_, чего опасаться? Таких не вешают и не пытают. Ему везде хорошо. (...)
Чернова в Крыму не задержали и не арестовали, как антифашистку Марину Меньшикову."
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не за деньги человек Родину любил,не по контракту
алексс настоящий написал 27.02.2018 12:57
вот и пострадал.Другим наука.Нет у нынешней российской власти никаких других приоритетов кроме личного обогащения сословия чиновничества.Нету!Наплевать им и на "русский мир" и на Родину.Искренне не понимаю людей которые сегодня готовы служить "за идею"-идей то никаких нет,всех таковых превратят в расходный материал.А то и сами сольют.Просто еще одна жертва самообмана.И "Русская весна" затухла на Украине по той же причине,люди просто поняли,той России которой они нужны. ради которой стоит бороться-нет.Есть циничные барыги,работающие на свой карман,размахивающие флагом ради обмана и покорно засовывающие его куда подальше в случае убытка от махания.Нам это только что продемонстрировали в Корее.Жаль человека,но надо осознавать окружающую действительность-Родина пала в 1991 году.Ее нужно собирать заново,а пока ее нет.Вопросы?
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(без названия)
Нет человека написал 27.02.2018 12:27
Нет проблемы.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 27.02.2018 12:18
Здесь чуть подробнее: https://newsland.com/community/politic/content/v-dnepre-povesilas-aktivistka-russkogo-mira-dvazhdy-vyslannaia-iz-kryma/6229432
.
А еще сегодня на эту тему сильно страдал жидeнок Шапира во время сеанса своей вербальной мастурбации на жыдо-пропагандонском радио "вести фэмэ", причем я не понял: выслали эту любительницу "русского мира" из "русского мира" путлерасты, повесилась она сама, а виноваты, как всегда, подлые укрофашисты... замечательная логика!
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кто патриоты? КТО ОРАЛ - ЗА НОВООТСОСИЮ? - КТО ОТПРАВЛЯЛ УМИРАТЬ РУССКИХ РЕБЯТ
кто убивал насиловал грабил украинцев написал 27.02.2018 12:11
кто патриот?
.
....в руки убийц российских патриотов....
.
кто убийцы?
.
вот гитлеровские войска - они патриоты? или убийцы? - они шли - за тысячи километров - остановить на дальних рубежах - или как?
.
а ленин - говорил - больше расстрелов, больше убивайте - он патриот или убийца?
.
а жуков - закидывал русскими врага - он патриот или убийца?
.
все смешалось в башке у зомбычья.
.
УБИЙЦЫ СИДЯТ В ДЕПУТАНАХ ОНИ В ПОГОНАХ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ В РЕЗИДЕНТЕ В КАЖДОМ МЭРЕ - В КАЖДОМ НАДЗОРЕ - а эти поперлись по указке кремлевских людоедов - убивать украинцев.
.
вам скоро скажут убивать - своих соседей - тех кто поумнее и не слушает пропаганду, вы тоже побежите исполнять.
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(без названия)
честный человек написал 27.02.2018 11:57
Осознала и раскаялась в своих преступлениях против народа своей страны
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