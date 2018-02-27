Самоубийство Марины Меньшиковой в украинской тюрьме: виновны российские чиновники

В понедельник, в украинской тюрьме города Днепр (Днепропетровск) повесилась, покончила самоубийством активистка "русской весны" Марина Меньшикова.
Российские чиновники приложили руку к этому самоубийству. Осенью Марина Меньшикова была депортирована из России на Украину.
Подлые украинские политики публично выражают радость по поводу самоубийства Меньшиковой.
А вот русских чиновников ответственных за депортацию следует судить по меньшей мере за подстрекательство к самоубийству.
Зная, что ждёт ожидает депортированных на Украину из России, эти нелюди высылают людей на верную смерть.
У нас процесс депортации запущен против нашй девушки нацбола Воронцовой в Петербурге. Невзирая на то что Воронцова замужем за российским гражданином, её ожидает депортация.
Нельзя позволить российским чиновникам выдавать на Украину в руки убийц российских патриотов имевших несчастье родиться на Украине.
Просто нелюди, слов нет! Приглядитесь к этим хладнокровным чудовищам - у них же руки в крови!
насреддин написал 27.02.2018 16:38
Вскрылись новые подробности гибели пророссийской активистки Марины Меньшиковой, о смерти которой сообщил мэр Днепра Борис Филатов. (Известный своим призывом обещать "сепаратистам", что угодно, а потом их вешать). Обвиняемая в битье молотком карателя киевской хунты якобы повесилась в камере на простыне, да так, что сокамерницы ничего не заметили. Но главное - в камеру она отправилось, будучи высланной из Крыма, куда уроженка Оренбуржской области сбежала от преследований. Решение о депортации принял судья Сергей Красиков. Он счел, что на Украине Меньшиковой ничего не угрожает. По странному совпадению такую же фамилию носит один из днепровских прокуроров.
Все логично: в Киеве уважаемый партнер, про которого спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин сказал : "Всем нам нужно консолидироваться, чтобы помочь президенту Порошенко и народу Украины восстановить мир". А тут всякие экстремисты под ногами путаются. Поэтому одних надлежит отправить под американские ракеты в Сирии, других сдать Киеву, а третьих ликвидировать силами неизвестных "диверсионно-разведывательных групп", как Мозгового, Гиви, Мотороллу, Дремова и прочих.
мимо проходил написал 27.02.2018 16:33
НЕПРЕДАВАШКА написал 27.02.2018 16:30
насредддин написал 27.02.2018 16:22
насреддин написал 27.02.2018 16:20
кот написал 27.02.2018 15:28
Какого, извините, х..ей дома не сиделось?
НЕПРЕДАВАШКА написал 27.02.2018 14:31
22t написал 27.02.2018 14:31
Она написал 27.02.2018 14:25
так то! написал 27.02.2018 13:47
тебя пьяная рогулиха натрахала в групповухе с африканцами на египетском пляже,куда приехала зарабатывать своим телом.вот такая ***** как ты, дима из жопорожья и получилась!все твои ровестники презирали тебя,обезьяноподобного байстрюка,девчонки во дворе от одного твоего вида передергивались от отвращения и омерзения.
вот ты ублюдок и нашел здесь возможность гадить,мстить,за то что от тебя урода,все шарахались..
будь ты проклят тварь во веки веков и будь проклята та шалава,которая тебя,ублюдка бандеровского натрахала!
Левон Георгиевич Казарян написал 27.02.2018 13:03
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https://lat-elenka.livejournal.com/6326795.html
"Еленка Донецкая (lat_elenka) wrote,
2018-02-26 22:30:00 75
Кому в Крыму быть хорошо...
СК РФ объявлял, что на А. Чернова открыто уголовное дело. После чего он безнаказанно приезжал в РФ в Крым и в Питер и наслаждался дворцами и пляжами. Таких не задерживают и не депортируют. Да если б и депортировали, то ему-то, _убийце раненых_, чего опасаться? Таких не вешают и не пытают. Ему везде хорошо. (...)
Чернова в Крыму не задержали и не арестовали, как антифашистку Марину Меньшикову."
алексс настоящий написал 27.02.2018 12:57
Нет человека написал 27.02.2018 12:27
Святой Пигидий написал 27.02.2018 12:18
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А еще сегодня на эту тему сильно страдал жидeнок Шапира во время сеанса своей вербальной мастурбации на жыдо-пропагандонском радио "вести фэмэ", причем я не понял: выслали эту любительницу "русского мира" из "русского мира" путлерасты, повесилась она сама, а виноваты, как всегда, подлые укрофашисты... замечательная логика!
кто убивал насиловал грабил украинцев написал 27.02.2018 12:11
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....в руки убийц российских патриотов....
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кто убийцы?
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вот гитлеровские войска - они патриоты? или убийцы? - они шли - за тысячи километров - остановить на дальних рубежах - или как?
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а ленин - говорил - больше расстрелов, больше убивайте - он патриот или убийца?
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а жуков - закидывал русскими врага - он патриот или убийца?
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все смешалось в башке у зомбычья.
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УБИЙЦЫ СИДЯТ В ДЕПУТАНАХ ОНИ В ПОГОНАХ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ В РЕЗИДЕНТЕ В КАЖДОМ МЭРЕ - В КАЖДОМ НАДЗОРЕ - а эти поперлись по указке кремлевских людоедов - убивать украинцев.
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вам скоро скажут убивать - своих соседей - тех кто поумнее и не слушает пропаганду, вы тоже побежите исполнять.
честный человек написал 27.02.2018 11:57