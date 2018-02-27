В понедельник, в украинской тюрьме города Днепр (Днепропетровск) повесилась, покончила самоубийством активистка "русской весны" Марина Меньшикова.

Российские чиновники приложили руку к этому самоубийству. Осенью Марина Меньшикова была депортирована из России на Украину.

Подлые украинские политики публично выражают радость по поводу самоубийства Меньшиковой.

А вот русских чиновников ответственных за депортацию следует судить по меньшей мере за подстрекательство к самоубийству.

Зная, что ждёт ожидает депортированных на Украину из России, эти нелюди высылают людей на верную смерть.

У нас процесс депортации запущен против нашй девушки нацбола Воронцовой в Петербурге. Невзирая на то что Воронцова замужем за российским гражданином, её ожидает депортация.

Нельзя позволить российским чиновникам выдавать на Украину в руки убийц российских патриотов имевших несчастье родиться на Украине.

Просто нелюди, слов нет! Приглядитесь к этим хладнокровным чудовищам - у них же руки в крови!