Анатолий Баранов: По средам и пятницам мы людей больше есть не должны, будем поститься

Дал интервью "Свободной прессе" по поводу слов Кучмы по поводу "недогосударства Украина".
Украина никогда не была государством «в полном смысле этого слова». Об этом порталу «Украина.ру» сообщил второй президент страны Леонид Кучма. Он также назвал «ужасным» нынешнее положение сограждан.
«75 процентов валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что — объявлять дефолт?» — спрашивает он.
При этом, по мнению Кучмы, к такому положению страну привели депутаты Верховной Рады и «политический бомонд».
— Наверное, Леонид Данилович лучше других понимает, что говорит, — полагает редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Надо вспомнить, что это был за президент — с одной стороны, он старался поддерживать хорошие отношения с кремлевским руководством, вплоть до того, что свой день рождения отмечал в России. С другой — именно он начал поворот Украины в сторону Запада. С одной стороны, он сам построил дачу в Камышовой бухте Севастополя, самого русского города тогдашнего Украины. С другой - именно он подавил, причем силой, попытку создания крымской государственности: сместил президента Мешкова и его правительство, заставил Верховный Совет Крыма отказаться от Конституции и принять другую, по которой Крым хотя и оставался формально автономией, но терял полностью какую-либо самостоятельность, вплоть до назначения главы полуострова из Киева.
Ну и съездите на кладбище в Ялте, посмотрите на целый ряд могил молодых людей, умерших практически одновременно в тот год — это тоже Кучма. Назначение Януковича премьером — это Кучма, но ведь именно Янукович начал «евроинтеграцию», которая привела к гражданской войне. И еще одна недвижимость Кучмы — «мазанка», как он ее назвал, в Канаде. Именно в Канаде, где исторически сильна украинская диаспора, настроенная и антисоветски, и антирусски. Не думаю, что это случайный выбор.
— Может ли Украина быть полноценным государством? Или она обречена быть придатком России или Польши?
— В принципе, украинский народ ничуть не хуже любого другого, и имеет право на государственность. Это прекрасно понимал еще Ленин, памятники которому валят сегодня по всей Украине. Валили бы и Сталину, который сделал Украину членом ООН, но его памятники свалены в другой исторический период. Я бы не считал Украину придатком России в советский период — руководителей СССР украинского происхождения было куда больше, чем великорусского. Уровень жизни, уровень урбанизации, степень развития промышленности — все это было в среднем выше, чем в РСФСР. Отношения России и Украины в советский период были предельно честными и равноправными.
Чего еще? Нужно было право плюнуть в Россию? После 1991 года Украина и это получила. Но концепцию ограниченного суверенитета придумали совсем не в Москве.
Ни одна страна в мире не имеет сегодня полной самостоятельности, скажем, члены ЕС жертвуют частью суверенитета общему союзу. Члены НАТО жертвуют часть суверенитета. И так далее. Украинское государство сегодня выбрало не самостоятельность, а место, куда отнести свой суверенитет. А поскольку государство получилось очень слабое, то и суверенитета приходится отдавать очень много. Но украинский народ имеет право выбирать, какому хозяину служить. Это его неотъемлемое суверенное право. Но и отвечать за последствия своего выбора — это тоже крест украинского народа.
— Кучма 10 лет был у власти. Своими словами он, получается, и себя критикует?
— Кучма многое сделал за период своей каденции, скажем, при нем центр Киева стал и правда похож на европейский город, особенно издали. Но именно при Кучме на Украине прошла не только приватизация госсобственности, но и приватизация власти, появились те самые пять семейств, которым принадлежит Украина. Все, к чему сейчас пришла Украина, было заложено при Кучме. Я думаю, сейчас ему в моральном плане не очень хорошо — он все прекрасно видит и понимает. И понимает, что в историю Украины он войдет далеко не рыцарем на белом коне. Думаю, завещает похоронить себя где-нибудь подальше от родины или развеять прах как-нибудь — потому что могила его станет совсем не местом поклонения…
— По словам Кучмы, на завершившейся на прошлой неделе Мюнхенской конференции по безопасности Украина «оказалась на задворках»…
— В мире полно государств еще более жалких, чем Украина. Другое дело, что там все же как-то адекватно оценивают свое место в мире. А на Украине национальная идея — тягаться с Россией. И там совершенно искренне считают, что если моська лает на слона, то все остальные поражены ее величием. В Мюнхене никто не указывал Украине на ее место — с ней себя просто повели, как она того заслуживает. Бывают периоды, когда даже карликовое государство может привлекать к себе большое внимание, но такие периоды не могут длиться долго. Все эти порошенки, климкины просто надоели, и всё. Если ты руководишь самым большим по площади и одновременно самым нищим государством в Европе — какое к тебе должно быть отношение?
— Кучма сетует, что сегодня политики готовятся к предстоящим президентским и парламентским выборам, забыв об условиях жизни населения и состоянии. В нынешнем положении дел он обвиняет властную элиту и депутатов. А кто виноват на самом деле? И может ли на Украине появиться иная политическая элита и вообще иной способ политического мышления?
— Об условиях жизни населения это поколение украинских политиков даже не вспоминало никогда. Это точно такая же властная элита, как в странах Африки или Азии, где власть попала в руки случайных по сути людей. Гуманистическая традиция отвергнута как пережиток «коммунизма», «имперства» и прочего. Такая «центрально-африканская империя» в степях Принепровья. Да, вполне возможно, что при власти людоедов появится часть людоедов, которая скажет — все, хватит! По средам и пятницам мы людей больше есть не должны, будем поститься. Вот примерно предел прогресса на ближайшую перспективу. А проповедника со стороны, говорящего о добром и вечном, каннибалы просто съедят.
гы написал 27.02.2018 16:26
кацапенко написал 27.02.2018 14:49
брэд написал 27.02.2018 14:41
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Вы правы. Но при царе их только начали придумывать, и только в России. В США для себя народы не придумывали.
Основная работа по придумыванию и завершению проекта на территории бывшей России была сделана коммунистами.
Я не стал так детализировать в предыдущем посте.
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"Деление на народы было НАВЯЗАНО как атавизм от царской России"
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Это странно для тех, которые провозглашали полный разрыв со всем прошлым. Но вот с этим не разорвали...
На самом деле национальные вопросы - центре внимания любых социалистов - от германских времен Гитлера, до современных испанских. И национальный вопрос в России в 1917 муссировали не только коммунисты (большевики), но и иные разновидности социалистов. Это хорошо видно по резолюции 2го съезда советов 1917 года, на котором правили не большевики, а иные виды социалистов, но была принята резолюция по нац. вопросу, мало чем отличающаяся от резолюций партии Ленина.
Однако написал 27.02.2018 14:03
брэд написал 27.02.2018 12:26
Не надо все валить на выбор украинского народа. Вы прекрасно знаете, что почти весь украинский народ - русскоговорящий, включая его президентов. Никаких "народов" не существует. Нет никаких "народов" в США, нет никаких "народов" в Франции, в Германии... Но коммунисты придумали народы в России, чтобы ее расчленить, и валить вину не на себя, а на вымышленные "народы".
Бранов не указал в своем комментарии, кто был Кравчук, первый президент Украины, кто был Кучма, второй.
Кравчук был секретарем ЦК КПУ по идеологии, Кучма - парторгом днепропетровского КБ Южное (завода производившего ракеты).
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шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
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Вообще-то, народы были придуманы задолго до того как появились КОММУНИСТЫ. Но, если взять деление населения по народностям и народам населявшим СССР, то это в большей степени не ДОКТРИНА КОММУНИСТОВ, сколько потачка националистическим тенденциям рожденным в царской России и развившимся годы гражданской войны. Коммунисты, да будет тебе известно, ИЗНАЧАЛЬНО, ОТ КОММУНИСТИЧЕСКОГО МАНИФЕСТА Маркса и Энгельса, от которого, собственно и пошли КОММУНИСТЫ, ставили вопрос о делении общества только на две категории: КОММУНИСТЫ и НЕ КОММУНИСТЫ представлявшие собой часть ПРЕСТУПНОГО И ПОРОЧНОГО ЭКСПЛУАТАТОРСКОГО ОБЩЕСТВА. Деление на народы было НАВЯЗАНО как атавизм от царской России.
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А твое напоминание о том, кем были Кравчук и Кучма прекрасно наглядно показывают до какой степени деградации и перерождения дошла некогда ЛЕНИНСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ в Советском Союзе в результате ОРАНЖЕВОГО ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО И ВНУТРИПАРТИЙНОГО КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРЕВОРОТА СОВЕРШЁННОГО СТАЛИНЫМ БЕЗ ЗАМЕНЫ НАЗВАНИЯ!!! Так что твой упрек относится к ВАШИМ ПЕРЕВЁРТЫШАМ ВНЕДРИВШИМСЯ В НЕКОГДА КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ, а не к самой КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, КОТОРАЯ ДЕЛИЛА ОБЩЕСТВО ТОЛЬКО НА ДВА ЛАГЕРЯ ЭКСПЛУАТАТОРОВ И ИХ СТОРОННИКОВ И ХОЛУЁВ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ, АВАНГАРДОМ КОТОРЫХ ВЫСТУПАЛА ИМЕННО КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЛЕНИНСКОГО ТИПА.
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брэд написал 27.02.2018 13:46
У них есть одна общая черта - оба они из Днепропетровска. Как и Тимошенко, Турчинов и нек. другие.
Что такого было особенного в Днепропетровске, что он продвигал своих людей на высшие посты в Москве и Киеве? Ракетная отрасль - главная отрасль Днепропетровска.
Со времен Хрущева было ясно, что эта отрасль - главная на планете. Поэтому ее представители проникали на самые высокие посты в СССР.
Но почему именно из Днепропетровска? Ракетные заводы и КБ есть и в РСФСР.
Наверное, после смещения Хрущева потребовались именно конкуренты для РСФСР-овских ракетчиков, а они были в Днепропетровске. Потому оттуда и были назначаемы кадры в Москву.
Как показали последующие события, днепропетровцы оказались очень способными на любую гадость ради своих выгод.
брэд написал 27.02.2018 13:34
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А.Б. пишет, что евро-интеграцию начал Янукович. Но евро-ориентация была записана еще в декларации о суверенитете Украины 1990. "Украинская ССР ... непосредственно принимает участие в общеевропейском процессе и европейских структурах."
И потом слова о том, что Украина - европейская крайина, многократно повторялись.
Но Германия не о такой Украине мечтала, как она стала. Германия мечтала проглотить страну с развитой космической промышленностью, без долгов, улучшенную по сравнению с УССР по красоте и упорядоченности... а получить придется г.но на палочке? Ну нет, Германия не такая дура. Украина теперь ей не нужна. Зачем ей развалюха, зачем ей чемодан без ручки?
Так что украинские кучмы и кравчуки могут забыть о Европе. Они там не нужны. Доевроинтегрировались.
Кро-кодил написал 27.02.2018 13:34
алексс настоящий написал 27.02.2018 13:18
крыщнам написал 27.02.2018 13:15
это касается и РФ
гы написал 27.02.2018 12:57
брэд написал 27.02.2018 12:26