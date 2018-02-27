Анатолий Баранов: По средам и пятницам мы людей больше есть не должны, будем поститься

Дал интервью "Свободной прессе" по поводу слов Кучмы по поводу "недогосударства Украина".

Украина никогда не была государством «в полном смысле этого слова». Об этом порталу «Украина.ру» сообщил второй президент страны Леонид Кучма. Он также назвал «ужасным» нынешнее положение сограждан.

«75 процентов валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что — объявлять дефолт?» — спрашивает он.

При этом, по мнению Кучмы, к такому положению страну привели депутаты Верховной Рады и «политический бомонд».

— Наверное, Леонид Данилович лучше других понимает, что говорит, — полагает редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Надо вспомнить, что это был за президент — с одной стороны, он старался поддерживать хорошие отношения с кремлевским руководством, вплоть до того, что свой день рождения отмечал в России. С другой — именно он начал поворот Украины в сторону Запада. С одной стороны, он сам построил дачу в Камышовой бухте Севастополя, самого русского города тогдашнего Украины. С другой - именно он подавил, причем силой, попытку создания крымской государственности: сместил президента Мешкова и его правительство, заставил Верховный Совет Крыма отказаться от Конституции и принять другую, по которой Крым хотя и оставался формально автономией, но терял полностью какую-либо самостоятельность, вплоть до назначения главы полуострова из Киева.

Ну и съездите на кладбище в Ялте, посмотрите на целый ряд могил молодых людей, умерших практически одновременно в тот год — это тоже Кучма. Назначение Януковича премьером — это Кучма, но ведь именно Янукович начал «евроинтеграцию», которая привела к гражданской войне. И еще одна недвижимость Кучмы — «мазанка», как он ее назвал, в Канаде. Именно в Канаде, где исторически сильна украинская диаспора, настроенная и антисоветски, и антирусски. Не думаю, что это случайный выбор.

— Может ли Украина быть полноценным государством? Или она обречена быть придатком России или Польши?

— В принципе, украинский народ ничуть не хуже любого другого, и имеет право на государственность. Это прекрасно понимал еще Ленин, памятники которому валят сегодня по всей Украине. Валили бы и Сталину, который сделал Украину членом ООН, но его памятники свалены в другой исторический период. Я бы не считал Украину придатком России в советский период — руководителей СССР украинского происхождения было куда больше, чем великорусского. Уровень жизни, уровень урбанизации, степень развития промышленности — все это было в среднем выше, чем в РСФСР. Отношения России и Украины в советский период были предельно честными и равноправными.

Чего еще? Нужно было право плюнуть в Россию? После 1991 года Украина и это получила. Но концепцию ограниченного суверенитета придумали совсем не в Москве.

Ни одна страна в мире не имеет сегодня полной самостоятельности, скажем, члены ЕС жертвуют частью суверенитета общему союзу. Члены НАТО жертвуют часть суверенитета. И так далее. Украинское государство сегодня выбрало не самостоятельность, а место, куда отнести свой суверенитет. А поскольку государство получилось очень слабое, то и суверенитета приходится отдавать очень много. Но украинский народ имеет право выбирать, какому хозяину служить. Это его неотъемлемое суверенное право. Но и отвечать за последствия своего выбора — это тоже крест украинского народа.

— Кучма 10 лет был у власти. Своими словами он, получается, и себя критикует?

— Кучма многое сделал за период своей каденции, скажем, при нем центр Киева стал и правда похож на европейский город, особенно издали. Но именно при Кучме на Украине прошла не только приватизация госсобственности, но и приватизация власти, появились те самые пять семейств, которым принадлежит Украина. Все, к чему сейчас пришла Украина, было заложено при Кучме. Я думаю, сейчас ему в моральном плане не очень хорошо — он все прекрасно видит и понимает. И понимает, что в историю Украины он войдет далеко не рыцарем на белом коне. Думаю, завещает похоронить себя где-нибудь подальше от родины или развеять прах как-нибудь — потому что могила его станет совсем не местом поклонения…

— По словам Кучмы, на завершившейся на прошлой неделе Мюнхенской конференции по безопасности Украина «оказалась на задворках»…

— В мире полно государств еще более жалких, чем Украина. Другое дело, что там все же как-то адекватно оценивают свое место в мире. А на Украине национальная идея — тягаться с Россией. И там совершенно искренне считают, что если моська лает на слона, то все остальные поражены ее величием. В Мюнхене никто не указывал Украине на ее место — с ней себя просто повели, как она того заслуживает. Бывают периоды, когда даже карликовое государство может привлекать к себе большое внимание, но такие периоды не могут длиться долго. Все эти порошенки, климкины просто надоели, и всё. Если ты руководишь самым большим по площади и одновременно самым нищим государством в Европе — какое к тебе должно быть отношение?

— Кучма сетует, что сегодня политики готовятся к предстоящим президентским и парламентским выборам, забыв об условиях жизни населения и состоянии. В нынешнем положении дел он обвиняет властную элиту и депутатов. А кто виноват на самом деле? И может ли на Украине появиться иная политическая элита и вообще иной способ политического мышления?

— Об условиях жизни населения это поколение украинских политиков даже не вспоминало никогда. Это точно такая же властная элита, как в странах Африки или Азии, где власть попала в руки случайных по сути людей. Гуманистическая традиция отвергнута как пережиток «коммунизма», «имперства» и прочего. Такая «центрально-африканская империя» в степях Принепровья. Да, вполне возможно, что при власти людоедов появится часть людоедов, которая скажет — все, хватит! По средам и пятницам мы людей больше есть не должны, будем поститься. Вот примерно предел прогресса на ближайшую перспективу. А проповедника со стороны, говорящего о добром и вечном, каннибалы просто съедят.