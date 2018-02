The Bell: российские наемники в Сирии гибнут за нефть "повара Путина" Компания "Евро Полис", которую связывают с приближенным к российскому президенту олигархом Евгением Пригожиным, в начале 2018 года заключила с властями Сирии договор об "освобождении, охране и разработке сирийских нефтегазовых месторождений", сообщает The Bell со ссылкой на два российских источника, знакомых с ходом переговоров компании. По их данным, сделка была заключена в январе 2018 года, незадолго до столкновения российских наемников из ЧВК "Вагнер" с американскими военными в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В самом конце января российское Минэнерго объявило о подписании с Сирией «дорожной карты» по восстановлению, модернизации и строительству новых энергообъектов на ее территории. Детали этого документа ведомство не раскрывает. При этом, посол Сирии в России Риад Хаддад пояснил изданию, что в январе министры энергетики России и Сирии подписали не одну, а две «дорожных карты» – для работы в сфере энергетики и в нефтяной отрасли. По его словам, в этих документах прописаны достигнутые ранее соглашения с конкретными российскими компаниями. «Евро Полис» – одна из них, подтвердил посол. Подписанные соглашения нужны, чтобы «следить (на правительственном уровне) за уже существующими договоренностями и за приоритетными проектами, которые были определены», – добавил он. О том, что "Евро Полюс" связана с Пригожиным, летом 2017 года писали Фонтанка и РБК. По данным «Фонтанки», еще в конце 2016 года в ходе встречи сирийского министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганева с министром энергетики Александром Новаком «Евро Полис» подписала меморандум о намерениях работать в Сирии. Из документа следовало, что компания претендует на четверть всех нефти и газа, добытых в Сирии на территориях, отвоеванных для правительства Башара Асада. «Евро Полис» обещала освобождать от боевиков ИГ и противников сирийского правительства месторождения и объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры Сирии, а затем их охранять. Интерес Пригожина к сирийским нефтяным месторождениям летом 2017 года подтверждали источники РБК, близкие к бизнесмену и ЧВК "Вагнера", которую также связывают с Пригожиным. Пригожин финансировал ЧВК "Вагнер" с расчетом на то, что помимо заработка от ведения военных действий получит какие-то дивиденды, рассказывал источник РБК в ЧВК. По его словам, "основной акцент" изначально был сделан именно на сирийскую нефть. В декабре прошлого года Associated Press опубликовало фрагмент договора «Евро Полиса» с сирийским правительством и Генеральной нефтяной корпорацией Сирии. Согласно документу, "Евро Полис" берет на себя "обязанность освободить" месторождения нефти и газа на части территории Сирии, а затем осуществлять на них добычу, заниматься переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией совместно с Генеральной нефтяной корпорацией, в которую входят Сирийская нефтяная компания и Сирийская газовая компания.



