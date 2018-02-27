Единороссов обязали привести на выборы от 20 до 50 избирателей

Избирательный штаб Владимира Путина запустил проект "Мегаполис", направленный на повышение явки на президентских выборах в городах-миллионниках. Как сообщает "Коммерсант", за основу взята оргструктура единороссов: каждому из партийцев в зависимости от статуса нужно будет привести определенное количество избирателей. Показать высокую явку на первом этапе подсчета голосов поможет введение протоколов с соответствующими показателями в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы», которым занимаются сотрудники избирательных комиссий.

По словам собеседников издания, запуск проекта связан с обеспокоенностью в Кремле низкой прогнозируемой явкой в городах-миллионниках, которая по внутренним опросам колеблется в районе 40–50%. Хуже всего дела обстоят в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске.

Издание отмечает, что подобный проект "один плюс десять" (каждый партиец должен привести на участок десять человек) в 2008–2011 годах, когда куратором внутренней политики был первый заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Проект применялся и на выборах в Госдуму в 2016 году (всего за «Единую Россию» проголосовало 28,5 млн человек).

"Теперь он модернизирован. Пропорция изменилась: чем выше статус единоросса, тем больше с него спрос. Так, депутат сельсовета обязан заранее предоставить в партию списки 20 избирателей с паспортными данными, депутат районного уровня — 30, заксобрания — 50", - пишет "Коммерсант".

При этом собеседник издания в одном из региональных исполкомов "Единой России" отметил, что теперь недостаточно просто сдать списки с произвольными данными: каждого включенного обзвонит оператор с вопросом, действительно ли его включил в список ответственный единоросс. Для отдельных регионов высчитан так называемый коэффициент мобилизации с учетом количества единороссов на количество избирателей, плотности населения, традиций региона по явке и электоральных настроений.