Минтранс пообещали не поднимать тариф "Платона" в 2018 году

Минтранс не намерен в 2018 году менять тариф в системе взимания платы с автомобилей имеющих максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн "Платон", заявил первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих журналистам во вторник.

"Изменений решений правительства по тарифу "Платон" в 2018 году не планируется", - цитирует чиновника Интерфакс.

В октябре 2017 года помощник президента РФ Игорь Левитин говорил, что предложение по индексации тарифа в системе "Платон" на 2018 год обсуждалось, но решения так и не было принято.

Первоначально при запуске "Платона" тариф планировалось установить на уровне 3,73 рубля за 1 км и ввести штрафы за неоплату проезда до 1 млн рублей, но после массовых акций протеста дальнобойщиков и обращений бизнеса был введен так называемый льготный тариф - 1,53 рубля за 1 км. Предполагалось, что с 15 апреля 2017 года тариф будет поднят до 3,06 рубля за 1 км, но позднее решение было пересмотрено, тариф подняли до 1,91 рубля за километр пути.