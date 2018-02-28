Обыватель хочет, чтобы добрый дядя Грудинин подарил ему социализм

Какая теперь наша самая большая беда и наш главный враг? Это – проклятая обывательщина. Обыватель для нас гораздо вредней капиталиста, он влияет на нас гораздо более разлагающе. У капиталиста все четко – он любит капитализм, ненавидит социализм, готов на все, чтобы сохранить свой капиталистический порядок. У обывателя же – сплошная неопределенность, сплошные дурацкие иллюзии. Дурацкая надежда на чудо, на то, что авось как-то все само собой устроится, все ему само свалится на голову, и ему не придется отрывать свою задницу от дивана.

Этот обыватель еще не так давно верил в рыночный рай, воображал, что его в капитализме ждут молочные реки в кисельных берегах. Что капиталист для него будет прямо мамой родной, будет думать не о своей прибыли – а только о том, как бы ему, обывателю, сделать хорошо. Что произошло? Наш обыватель хлебнул капитализма, понял, что это не мед – и захотел снова социализма. Но, верный своей обывательской природе – хочет, чтобы этот социализм ему сам свалился в рот, чтобы кто-то ему этот социализм подарил, принес на блюдечке. Бороться за этот социализм, прилагать усилия, или, не дай бог, идти на какие-то жертвы – это не для него! Он к этому не готов, не согласен, не хочет! Он хочет жить спокойно, привычно, без напряга. А социализм ему должны просто дать в подарок за его красивые глаза!

Поэтому-то обыватель так глупо доверчив и так легко готов броситься на шею любому, кто ему обещает легкий путь к социализму. Два десятилетия этот легкий путь обещал Зюганов. Он говорил обывателю очень приятные вещи – что не надо никакой революции, не надо никакой борьбы – а надо просто поставить правильную галочку в бюллетене и опустить этот бюллетень в урну. И потом можно идти и со спокойной душой отдыхать. Добрый дядя Зюганов, когда станет президентом, или когда получит большинство в парламенте – подарит вам социализм!

И обыватель два десятилетия верил, ходил, как дурак, и опускал бюллетени. Но за два десятилетия Зюганов все-таки поизносился, его обещания утратили свежесть, стали отдавать тухлятиной. Он свой кураж исчерпал, обывателя больше не зажигает. И вот протухшего Зюганова решили заменить свеженьким Грудининым, чтобы он с новыми силами, с неисчерпанным куражом обещал обывателю легкий путь к социализму.

Обыватель с радостью «клюнул» на нового доброго дядю, который тоже говорит очень приятные вещи. Обывателю опять-так не надо ни о чем беспокоиться – кроме того, чтобы восемнадцатого марта правильно поставить галочку в бюллетене. И больше от обывателя ничего не требуется – Грудинин, когда станет президентом, сам все сделает – приструнит олигархов, заставит их вернуть награбленное народу – и будет нам счастье, и окажемся мы в социализме (ну или почти что в социализме, в «социальном государстве»).

И вот обыватели, которые когда-то развесив ушив слушали сказки про рыночный рай – теперь с такими же дурацки-радостными физиономиями ухватились за свою новую надежду – за Грудинина. Они не на шутку верят, что так все и будет! Ну конечно! Грудинин скажет – и олигархи сразу побегут отдавать свою собственность, наперегонки!

Ну разумеется! Как же иначе? В девяностых из-за одного какого-то предприятия, из-за одной фирмы людей крошили сотнями, резали, стреляли, взрывали. А теперь вдруг олигархи отдадут свои гигантские капиталы, целые финансовые империи – потому что им так сказал Грудинин! Вы что – смеетесь!? Да они за свои миллиарды будут драться, как бешеные звери! И что им какой-то Грудинин! Если они только увидят, что Грудинин в самом деле намерен отобрать у них собственность – его жизнь не будет стоить ломаного гроша. Убийство или военный переворот – для олигархов не такое уж сложное дело. Так что Грудинин, если ему дорога жизнь – будет сидеть ровно и делать то, что ему велят олигархи. И, разумеется, никакую собственность он у них не отберет. (Разве что будет участвовать в переделе, в борьбе олигархических кланов за то, чтобы прибрать к рукам самые жирные куски).

Пора уже понять – никакой Грудинин, или Зюганов, или там кто-то еще – не сможет отобрать собственность у целого класса капиталистов. Это сможет сделать только рабочий класс. Капиталисты не отдадут награбленное без боя. Поэтому наша задача теперь – морально и организационно готовиться к битве, превратиться в силу, способную победить.

Без этого любые разговоры о социализме – пустое сотрясание воздуха, подлая и поганая демагогия.

Но обыватель от таких слов приходит в ужас. Он даже слушать этого не хочет! Как так – ему придется подняться с дивана и самому бороться за социализм! И к тому же легкой победы ему не обещают, говорят, что борьба будет суровой и трудной! Нет, это не для него! Лучше уж верить в привычную сказку, что добрый дядя принесет на блюдечке хорошую жизнь. Путин, Зюганов, Грудинин – все равно кто, только бы все сделали за него! Только бы ему не напрягаться, не нарушать свой покой!

***

И обыватель снова бежит с объятиями к очередному доброму дяде, который обещает подарить ему социализм. И снова вместо социализма получает шиш, и – снова ищет доброго дядю. Причина этой дурацкой доверчивости - дряблость мелкого буржуа, страх борьбы, жажда спокойной жизни.

С этими обывательскими иллюзиями надо воевать беспощадно. Мы должны наконец понять - легкого пути к социализму нет и не будет, и никто нам социализм не подарит. Только мы сами сможем его завоевать. И уже ясно, что борьба будет упорной и трудной, потребует он нас огромных усилий, выдержки и самоотверженности. Поэтому вопрос стоит только так: хочешь социализм – готовься за него воевать!

Всякие надежды, что социализм мы можем получить без борьбы, что авось как-то обойдется и рассосется – только расслабляют нас и лишают нас воли. Такие надежды на руку нашим врагам. Мы их оставим обывателю – а сознательному рабочему классу они не нужны. Он не боится правды, не надеется, что получит социализм без боя. Он знает, что за социализм придется бороться, придется победить буржуазию – сильного и страшного врага. И он готовится к борьбе.