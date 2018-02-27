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Московский листок

Путин запретил раскрывать данные высших чиновников и членов их семей без санкции ФСО

Опубликовано 27.02.2018 в разделе комментариев 6

Путин запретил раскрывать данные высших чиновников и членов их семей без санкции ФСО

Президент России подписал закон о расширении полномочий Федеральной службы охраны (ФСО). Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, ведомство сможет участвовать в пределах своей компетенции "в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ".

ФСО также поручено заниматься "обеспечением защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей". К полномочиям ФСО отнесена дача согласия на обработку персональных данных охраняемых лиц и членов их семей, за исключением сведений, подлежащих официальному опубликованию или раскрытию.

Кроме того, документ разрешает ФСО организовывать и осуществлять на возмездной или безвозмездной основе подготовку кадров для иностранных спецслужб, если это не противоречит принципам осуществления госохраны.

Также ФСО получает полномочия определять перечень вещей или грузов, запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re:
ватник из ада написал 27.02.2018 20:53
ясен пень , а как нам не верить презику трампу , который продавал
свои гавносараи за ворованные баксы наших чиновникам ? в банде всегда
рулит не тот , кто ворует , а тот кто прячет ворованное - морвихер .
а трампы с меркелями триллионы наших баксов припрятали у себя .
и этому нельзя ни верить .
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(без названия)
wegweg написал 27.02.2018 20:34
народ недавно раскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не занимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитал в одном блоге и решил сразу же опробовать, результат удивил: за две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описано --- http://krati.co/blog
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(без названия)
Святой Пигидий написал 27.02.2018 19:45
Хм... а вот Федеральный суд Швейцарии отказался засекретить информацию о попытках Абрамовича получить вид на жительство в стране (Подробнее: https://www.newsru.com/world/27feb2018/swisscourt.html), а Верховный суд Великобритании, высшая судебная инстанция королевства, снял запрет для британских журналистов писать о судебных разбирательствах бракоразводного процесса Аркадия и Натальи Ротенберг (https://www.rospres.org/politics/23613/). А воры в Путлерастии секретят свои проделки... ссут дневного света, ибо столько наворовали, что можно мимо Гааги сразу на виселицу - ошибки не будет.
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Зассали
Но все равно написал 27.02.2018 19:24
ничего уже им не поможет.
Поезд идет под откос.
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Рыбка заговорила!
Ждемс! написал 27.02.2018 18:07
Обещает всех сдать!У нее на всех материала навалом-видео и фото в наличии.Американские журналисты уже едут в таиландскую тюрьму.
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(без названия)
г жопинск написал 27.02.2018 16:49
да плевать на запреты...больше веры будет президенту ША, Меркелю и другим.А ненадо было скрывать!!!!
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