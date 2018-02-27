Путин запретил раскрывать данные высших чиновников и членов их семей без санкции ФСО

Президент России подписал закон о расширении полномочий Федеральной службы охраны (ФСО). Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, ведомство сможет участвовать в пределах своей компетенции "в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ".
ФСО также поручено заниматься "обеспечением защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей". К полномочиям ФСО отнесена дача согласия на обработку персональных данных охраняемых лиц и членов их семей, за исключением сведений, подлежащих официальному опубликованию или раскрытию.
Кроме того, документ разрешает ФСО организовывать и осуществлять на возмездной или безвозмездной основе подготовку кадров для иностранных спецслужб, если это не противоречит принципам осуществления госохраны.
Также ФСО получает полномочия определять перечень вещей или грузов, запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты.
ватник из ада написал 27.02.2018 20:53
свои гавносараи за ворованные баксы наших чиновникам ? в банде всегда
рулит не тот , кто ворует , а тот кто прячет ворованное - морвихер .
а трампы с меркелями триллионы наших баксов припрятали у себя .
и этому нельзя ни верить .
wegweg написал 27.02.2018 20:34
Святой Пигидий написал 27.02.2018 19:45
Но все равно написал 27.02.2018 19:24
Поезд идет под откос.
Ждемс! написал 27.02.2018 18:07
г жопинск написал 27.02.2018 16:49