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Московский листок

Нацбол Щука получил год исправительных работ за попытку поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге

Опубликовано 27.02.2018 в разделе комментариев 4

Нацбол Щука получил год исправительных работ за попытку поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге

Активист "Другой России" Игорь Щука приговорен к году исправительных работ за попытку поджога памятника первому президенту РФ Борису Ельцину в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба незарегистрированной партии.

Гражданин Белоруссии Игорь Щука вместе с другими нацболами был задержан 7 ноября 2017 года при попытке облить бензином и поджечь памятник, находящийся на территории Ельцин-центра. Рядом с монументом нашли осколки бутылки с горючим веществом, памятник не пострадал. На Щуку завели дело по статье о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК). Верхне-Исетский районный суд оштрафовал активиста на 2 тысячи рублей, однако арестовывать не стал, поскольку счёл преступление не тяжким.

Позже суд признал его виновным в нарушении режима пребывания в стране (ч 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ). Однако Свердловский областной суд отменил это решение, так как активист получил временную регистрацию в Москве.

В 2009 году Щука был приговорен к 10 месяцам колонии за акцию на закрытии Дальневосточного экономического форума в Хабаровске против передачи Китаю трех островов на реке Амур. Тогда нацболы зажгли дымовые шашки, скандируя «Нет китайской экспансии!», и разбросали листовки. В 2014 году Щука заявил, что он воевал в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов "ДНР".

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
4537653784 написал 28.02.2018 02:12
> при попытке облить бензином и поджечь памятник
Он деревянный что-ли?
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Re: парень-то реально герой
краснаятборода и красныйхуймутабора за! написал 27.02.2018 22:56
Наградить!
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парень-то реально герой
kerg написал 27.02.2018 21:02
награждать надо а не сажать
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при попытке облить бензином и поджечь памятник
НИКТО написал 27.02.2018 20:45
Жалко, что была только попытка!
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