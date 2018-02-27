Предполагаемый организатор поставки кокаина из Аргентины заявил о своей невиновности

Предполагаемый организатор поставки 400 кг кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук отрицает свою вину в контрабанде наркотика, сообщает "Росбалт". Согласно его версии, в июле 2016 года он приобрел в Буэнос-Айресе партию кофе, сигар и коньяка. Покупки подтверждают чеки, а также свидетельства очевидцев. Груз был размещен в подсобном помещении школы при посольстве, где тогда завхозом работал его приятель Али Абянов. В ноябре 2016 года последний был уволен с должности, и при передаче дел новому завхозу предупредил того, что в помещении остались вещи Ковальчука.

По его словам, он неоднократно пытался забрать свой товар, но всякий раз ему отказывали под разными предлогами. Как выяснилось сейчас, в декабре чемоданы были вскрыты, и там оказался белый порошок. По словам Ковальчука, сам он никакого отношения к наркотикам не имеет и предполагает, что кто-то подменил в чемоданах партию кофе на кокаин. Сам Ковальчук планировал в ближайшее время прилететь в Москву и дать исчерпывающие показания. Но после возникшей шумихи взял время на раздумье.

Ранее стало известно, что в складских помещениях российского посольства в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Общую стоимость белого порошка оценили в 50 миллионов долларов.

После этого силовики подменили наркотик мукой, оснастили чемоданы датчиками GPS и позволили переправить этот груз в Россию в декабре 2017 года, чтобы поймать владельцев чемоданов. При этом не известно, как именно груз был доставлен в Росси. РБК со ссылкой на несколько источников утверждает, что чемоданы с мукой доставил самолет Ил-96-300 с бортовым номером 96023, принадлежащий специальному летному отряду «Россия».

Груз встретили бывший сотрудник посольства РФ в Аргентине Али Абянов, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Их задержали, затем суд арестовал их до 13 апреля. По данным ФСБ, предполагаемым организатором контрабанды является Андрей Ковальчук, который в настоящее время скрывается в Германии.