Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Предполагаемый организатор поставки кокаина из Аргентины заявил о своей невиновности

Опубликовано 27.02.2018 в разделе комментариев 6

Предполагаемый организатор поставки кокаина из Аргентины заявил о своей невиновности

Предполагаемый организатор поставки 400 кг кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук отрицает свою вину в контрабанде наркотика, сообщает "Росбалт". Согласно его версии, в июле 2016 года он приобрел в Буэнос-Айресе партию кофе, сигар и коньяка. Покупки подтверждают чеки, а также свидетельства очевидцев. Груз был размещен в подсобном помещении школы при посольстве, где тогда завхозом работал его приятель Али Абянов. В ноябре 2016 года последний был уволен с должности, и при передаче дел новому завхозу предупредил того, что в помещении остались вещи Ковальчука.

По его словам, он неоднократно пытался забрать свой товар, но всякий раз ему отказывали под разными предлогами. Как выяснилось сейчас, в декабре чемоданы были вскрыты, и там оказался белый порошок. По словам Ковальчука, сам он никакого отношения к наркотикам не имеет и предполагает, что кто-то подменил в чемоданах партию кофе на кокаин. Сам Ковальчук планировал в ближайшее время прилететь в Москву и дать исчерпывающие показания. Но после возникшей шумихи взял время на раздумье.

Ранее стало известно, что в складских помещениях российского посольства в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Общую стоимость белого порошка оценили в 50 миллионов долларов.

После этого силовики подменили наркотик мукой, оснастили чемоданы датчиками GPS и позволили переправить этот груз в Россию в декабре 2017 года, чтобы поймать владельцев чемоданов. При этом не известно, как именно груз был доставлен в Росси. РБК со ссылкой на несколько источников утверждает, что чемоданы с мукой доставил самолет Ил-96-300 с бортовым номером 96023, принадлежащий специальному летному отряду «Россия».

Груз встретили бывший сотрудник посольства РФ в Аргентине Али Абянов, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Их задержали, затем суд арестовал их до 13 апреля. По данным ФСБ, предполагаемым организатором контрабанды является Андрей Ковальчук, который в настоящее время скрывается в Германии.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: непонятно кто врет, обосрался
!!!!!OQQ!-JA-TOT IBOG!!!& написал 28.02.2018 02:30
"При этом не известно, как именно груз был доставлен в Росси. РБК со ссылкой на несколько источников утверждает, что чемоданы с мукой доставил самолет Ил-96-300 с бортовым номером 96023, принадлежащий специальному летному отряду &#171;Россия&#187;.
Груз встретили бывший сотрудник посольства РФ в Аргентине Али Абянов, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Их задержали, затем суд арестовал их до 13 апреля."
- Таки у грязного таки писАки, который писал статью - явная таки шиза и первый касс абарзования! Раз джипиэ, и кого то таки задержали, то видно бЫло, как и когда тот груз таки везли? То таки да-аа? Опять глу-пый -здеж для таки дурачков, кака после отравления литвиненко "полонием" - все аэропорты вонючей еу-ропки оказались этим "полонием" измазанные - то таки установили эксперты из скот-ленд-рда - то таки да... Кого эти с-ные ублюдки таки за дурачков держат? То таки да-аа?
Ответить
непонятно кто врет, но понятно, что МИД жидко обосрался
Мытарь написал 27.02.2018 23:09
Обосрался здесь кто-то повыше, а МИД здесь мальчик для битья.
Ответить
(без названия)
промт написал 27.02.2018 22:04
Что то пошло не так... Почти полтонны.Это налаженная схема. Пробный трафик на такое количество никто не рискнет.Маршрут обкатанный.
Сами себе хозяЕва.Передавай лаве,встречай товар.Клерки-нет. Сама крыша барыжит. пис- дец международный.Кремль-наркобарыжит.В овальном кабинете тоже нюхают,но до такого еще никто не об-си-рался.
Ответить
все знают что кремлевские упыри постоянно под коксом
и очень давно написал 27.02.2018 21:58
сурков похудел на 19 кг - вы посмотрите его фото раньше и сейчас. машка прошмандовка захухерова - танцевала под коксом, мендель постоянно под коксом - ВСЯ БЛАТОТА В ПОГОНАХ И ВСЕ УПЫРИ МОРДОРА - постоянно ходят с коксом в кармане, и это секрет только для быдла. МОРДОРОМ ПРАВЯТ УПЫРИ и все что похоже поняли на западе, что их нужно ДАВИТЬ - но пока не будут арестованы самки и змееныши всех воров мордора на западе, пока их не станут судить - ЗА ВЕЛИКИЙ ГЕНОЦИД РУССКОГО НАРОДА, это борьба нанайских мальчиков, поганая должна быть уничтожена и она сгорит в огне войны, ведь именно этого добивается кремлевский крысокарлик своими законами и миллионами гитлеровских погононосцев.
Ответить
Свободу товарищам Абянову и Худжамову!
WB написал 27.02.2018 21:49
Считаю задержание интернационалистов Али Абянова и Иштимира Худжамова провокацией гусских фашистов!
Фашизм не пройдет!
.
Ответить
а адвокат Али Абянова говорит, что чемоданы ни кто не встречал ...
СтарпЁр написал 27.02.2018 21:08
непонятно кто врет, но понятно, что МИД жидко обосрался
***
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваш выбор 18 марта:
Результаты
Интернет-ТВ
Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пилоты?
Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пил...
28.02.2018
Либеральные мундепы принялись крушить памятники Ленину
Либеральные мундепы принялись крушить памятники Ле...
28.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почему нет снимка с вручения Путину "ксивы" кандидата в президенты? (0)
Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пилоты? (1)
Обыватель хочет, чтобы добрый дядя Грудинин подарил ему социализм (4)
Либеральные мундепы принялись крушить памятники Ленину (1)
России запретят проводить международные соревнования (5)
Полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета управделами президента РФ из дела о контрабанде кокаина (1)
Предполагаемый организатор поставки кокаина из Аргентины заявил о своей невиновности (6)
Нацбол Щука получил год исправительных работ за попытку поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге (4)
Путин запретил раскрывать данные высших чиновников и членов их семей без санкции ФСО (6)
Минтранс пообещали не поднимать тариф "Платона" в 2018 году (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Давайте поможем Павлу Грудинину дать отпор шакалам
Дарья Митина Дарья Митина: Прoверoчка пo личнoму сoставу
Максим Калашников Максим Калашников: Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пилоты?
Максим Калашников Максим Калашников: Садистам-судьям кошмары не снятся...
Дарья Митина Дарья Митина: Ответ ЦК ОКП на oбращение кандидата в президенты РФ П.Н. Грудинина
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss