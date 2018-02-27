Полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета управделами президента РФ из дела о контрабанде кокаина

Жандармерия Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета управделами президента РФ, засветившегося в "кокаиновом скандале". "Опубликованный фотоматериал является официальным, и он присутствует в материалах следствия", - цитирует РБК представителя полиции Аргентины.

Издание отмечает, что направило запрос официальному представителю управделами президента России Елене Крыловой. Связаться по телефону с ней не удалось.

Ранее Крылова опровергала причастность борта 96023 к перевозке наркотиков из Аргентины заявив, что использованные аргентинской полицией фотографии можно было подделать. "Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации — в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать", - заявила она.

Напомним, 22 февраля жандармерия Аргентины в своем официальном Twitter опубликовала фотографии из уголовного дела о пресечении канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию. Среди прочих был опубликован снимок с лайнером, в который загружали чемоданы, где, как предполагали организаторы канала, должны были находиться 400 кг кокаина. На снимках четко виден номер 96023, он совпадает с номером Ил-96 специального летного отряда "Россия" (занимается перевозкой первых лиц государства).