России запретят проводить международные соревнования

С 1 апреля Россия может лишиться возможности подавать заявки на проведение на своей территории международных спортивных соревнований, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не признает российское допинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному стандарту, сообщила координатор WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд.

"В соответствии с поправками в кодекс, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу (WADA)", –цитирует РИА новости представителя WADA.

Напомним, в ноябре 2015 года WADA присвоило Российскому антидопинговому агентству статус несоответствия кодексу организации. В середине ноября 2017 года совет учредителей WADA принял решение не восстанавливать РУСАДА в правах.

Решение WADA в отношении России связано с докладом по итогам расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики и московской антидопинговой лаборатории. В нем говорится, что ВФЛА и лаборатория при участии Минспорта и ФСБ занимались подтасовкой данных об антидопинговых пробах.