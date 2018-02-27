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Московский листок

России запретят проводить международные соревнования

Опубликовано 27.02.2018 в разделе комментариев 5

России запретят проводить международные соревнования

С 1 апреля Россия может лишиться возможности подавать заявки на проведение на своей территории международных спортивных соревнований, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не признает российское допинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному стандарту, сообщила координатор WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд.

"В соответствии с поправками в кодекс, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу (WADA)", –цитирует РИА новости представителя WADA.

Напомним, в ноябре 2015 года WADA присвоило Российскому антидопинговому агентству статус несоответствия кодексу организации. В середине ноября 2017 года совет учредителей WADA принял решение не восстанавливать РУСАДА в правах.

Решение WADA в отношении России связано с докладом по итогам расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики и московской антидопинговой лаборатории. В нем говорится, что ВФЛА и лаборатория при участии Минспорта и ФСБ занимались подтасовкой данных об антидопинговых пробах.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
4537653784 написал 28.02.2018 02:02
> может лишиться возможности подавать заявки на проведение
Чемпионат вроде уже согласован, формально это не заявка, но, да, походу капец. Ждем восстания в Сам.области. Столько денег ухлопали в никуда.
> наконец-то не будет многомиллиардных трат
Думаете другого способа воровать не найдут?
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(без названия)
Ченко написал 28.02.2018 02:00
Напугать еще и докобраза голым седалищем?!, -Бог в помощь гейропе!..
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Волки с перепугу кушают друг другу...
Ченко написал 28.02.2018 01:57
"России запретят проводить международные соревнования" - и дай-то Бог!
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ну слава богу...
корнхолио написал 27.02.2018 23:47
наконец-то не будет многомиллиардных трат
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Капец ЧМ-2018 ?
Атаман Сирко написал 27.02.2018 23:37
Капец ЧМ-2018 ?
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