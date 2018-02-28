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Московский листок

Либеральные мундепы принялись крушить памятники Ленину

Опубликовано 28.02.2018 в разделе комментариев 1

Дарья Митина разговаривает с одним из лидеров партии «Справедливая Россия», председателем муниципального совета московского района «Таганский» Ильей Свиридовым.

Почему в Москве либералы от блока Гудкова — Каца захватили целый ряд муниципалитетов? Почему либеральные мундепы вместо решения насущных проблем москвичей принялись крушить памятники Ленину? Что это - популизм, экстравагантный способ привлечь к себе внимание, попытка подражания украинским небратьям?

Почему Справедливая Россия не выдвинула своего кандидата на президентские выборы и поддержала Путина? Почему КПРФ решила выдвинуть человека, никак не отвечающего критериям левого политика? Почему среди актива КПРФ не нашлось никого, кто бы не спекулировал землей и не состоял в Единой России? Почему парламентские партии, в том числе КПРФ и СР, лоббируют законы, препятствующие развитию партийной и общественной жизни? Почему была свернута либерализация партийного законодательства?



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Всего комментариев к статье: 1
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Либеральные мундепы принялись крушить памятники Ленину
510-й написал 28.02.2018 02:10
Раньше думал о Гудкове младшем лучше. Теперь все&#8230;.
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