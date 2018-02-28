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Московский листок

Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пилоты?

Опубликовано 28.02.2018 в разделе комментариев 1

Максим Калашников беседует с заслуженным летчиком-испытателем, Героем России Магомедом Толбоевым о том, почему разбился Ан-148? Чудовищные ошибки пилотов. Разве кто-то извлек уроки из казанской авиакатастрофы декабря 2013-го? Это не пилоты, а включатели кнопок на автопилоте. Как решить проблему падения качества пилотов гражданской авиации?



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!!!OQQ!-JA TOT IBOG!!!& написал 28.02.2018 02:20
" Как решить проблему падения качества пилотов гражданской авиации?"
- Таки - лучше сего - устроить децимацию бесноатым га-ноикам и безумным чонкиным - то таки да! Бодягу с долбостройкой забодяжила именно эта дефективная сво-лочь - то таки да... Таки им и отвечать если по уму и по совести То таки да...
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