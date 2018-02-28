Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пилоты? Максим Калашников беседует с заслуженным летчиком-испытателем, Героем России Магомедом Толбоевым о том, почему разбился Ан-148? Чудовищные ошибки пилотов. Разве кто-то извлек уроки из казанской авиакатастрофы декабря 2013-го? Это не пилоты, а включатели кнопок на автопилоте. Как решить проблему падения качества пилотов гражданской авиации?



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться читайте нас в Я.Новости