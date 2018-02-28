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Московский листок

Почему нет снимка с вручения Путину "ксивы" кандидата в президенты?

Опубликовано 28.02.2018 автором А.Головенко в разделе комментариев 0

путин выборы грудинин
Почему нет снимка с вручения Путину "ксивы" кандидата в президенты?

12 января по Эрнст-ТВ показали, как завхоз неконституционного Центризбиркома Элла Памфилова вручает «корочки» кандидата в президенты «звезде» нынешнего предвыборного футбола… то есть сезона Павлу Грудинину.

Тот в знак благодарности поцеловал главбабушку ЦИКа в щечку и сразу начал позировать с перед журналистами с «ксивой», о которой год назад еще, наверно, не мечтал.

Почти через месяц, 6 февраля нас оповестили в новостях, что удостоверение кандидата в президенты будет вручено и В.Путину. Но заочно.

Тоже хорошо. Однако прошло 20 дней, но мы так и не увидели этой трогательной сцены - вручения Владимиру Владимировичу долгожданного кандидатского удостоверения с неконституционной подписью Эллы Александровны.

Почему? В Сети и на кремлевском сайте есть фотографии бессменного лидера Отечества с кем и с чем только можно...

С партайгеноссе Зюгановым, со стерхами, с патриархом Кириллом, с «нашистками», со щукой (два часа гонялся), с монахами и монашками, с телебоссами Эрнстом и Соловьевым, с олимпийскими призерами, с доверенными лицами, с Эрдоганом, с лошадью, с Кадыровым, с маленькими мальчиками и девочками, со свечкой…

А еще с Меркель, с Поклонской, с Венедиктовым, с венком, с веселыми невестами на Красной площади, с грустной вдовой Нарусовой, с Мутко, на Паху с Собяниным, с хоккейной клюшкой, рядом с Трампом, с фигуристской Ю.Липницкой, с поясом Пресвятой Богородицы, с А.Собчаком и К.Собчак, с удочкой…

А также с Алиной Кабаевой, с мощами Николая Чудотворца, с Асадом, с великой княгиней Марией из Испании, со снайперской винтовкой, с Исинбаевой, с Медведевым, с супругой Людмилой Александровной, с Януковичем, с голым торсом, с Голиковой, в концертном костюме с бабочкой, с Томасом Бахом...

Даже с Борисом Немцовым есть дружеская фотография. Почему же нигде нет снимка г-на Путина с удостоверением кандидата в президенты России?

Времени, что ли, на фотосессию не хватает или почему-либо не выдают?

Или, может, заковыка в том, что не хотят вручать двойнику, а тем более тройнику?



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