Настя Рыбка попала на крючок. Навальному приготовиться?

Россия попросила Таиланд выдать Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще 9 человек, задержанных в Паттайе по обвинению в организации незаконных секс-тренингов. Настя Рыбка считает, что ее арест связан с публикацией расследования Алексея Навального о коррупционных связях бизнесмена Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько.
«Настя Рыбка заболела в тюрьме. 2 суток на холодном полу. Кровати нет. Врача не предоставляют (…) Она отморозила почки похоже. Состояние очень плохое», — говорится в сообщении.
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Наверно надо понимать, что "рыбки" - это расходный материал в большой политике, и будущее у Насти весьма проблемное, если оно вообще у нее есть, будущее...
Надо понимать, что Дерипаска, скорее всего, ни при чем - он сам с этой Настей "попал", и не думаю, что г-н Приходько и его всесильный начальник такие вещи прощают. Г-н Приходько не похож на человека, склонного прощать. И то, что Приходько продолжает сидеть в своем высоком кабинете, позволяет полагать - дело о его "секс-коррупции" не возымело особых последствий. Значит, по законам жанра, надо наказать виновных, а заодно подчистить зады.
Дерипаска уже, кажется, заплатил за Рыбку - ушел с поста гендиректора "Русала". Можно ставить вопрос, что такое "Русал" - собственность Дерипаски или нечто иное, похожее на карман целого ряда ответственных товарищей? Вот такая "рыбка"... Можно ставить вопрос о российской олигархии - те ли они "сильные мира", что могут влиять на политику государства, манипулируя высшими чиновниками? Или они просто "управляющие делами" тех, кто по должности не может управлять своими делами лично?
Г-н Приходько достаточно долгое время определял внешнюю политику страны, находясь при этом в непосредственной близости от первого лица. Сейчас при слабом премьера он - сильный руководитель аппарата правительства. Возможно, обстоятельства таковы, что с ним уже вообще ничего нельзя сделать. А он, наоборот, может многое.
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Какие вообще основания у России запрашивать у Таиланда выдачи "секс-тренеров"? Какие еще "незаконные" секс-тренинги в стране, куда весь мир ездит со вкусом потрахаться? Кстати, мощный удар по секс-туризму в этой стране, но почему-то Таиланд на это пошел.
А каковы формальные основания для выдачи? Как видим - никаких. Просто Таиланд решил "аннулировать визы", которые в этой стране россиянам вообще-то не требуются... Да, и кстати - Анастасия Вашукевич гражданка Белоруссии. Но выдадут ее почему-то в РФ.
Мне кажется, у Рыбки и ее секс-тренера может оказаться очень короткое будущее. Расходный материал...
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Что-то будет и Навальному. Не знаю что, в принципе что угодно, но будет. Г-ну Приходько нужно теперь показать, что он очень крут, и кто его заденет - пожалеет. В этом смысле расследование против любого "первого лица" относительно безопасно - первому лицу ничего никому доказывать не нужно. А вот если лицо очень-очень влиятельное, но не первое - нужно. Иначе теряется статус "сильного мира сего". А доказать просто - растоптать виновного.
На месте Навального я бы очень внимательно отнесся к ситуации. Временной интервал понятен - от окончания выборов до назначения нового правительства. До конца выборов, мне кажется, любое происшествие с Навальным будет бить по Путину (или его светлому образу), но после - тут я не знаю, претендует ли г-н Приходько на освобождающееся место премьера или надеется лишь сохранить собственное вице-премьерское. Но и то, и другое требует доказательств "крутизны" - ведь мы живем в государстве, организованном по принципу банды (как и любое современное государство на самом деле). Слабость - это единственный порок, который не прощается.
Вы не верите в государство-банду? Ну так почитайте про чемоданы с коксом в российском посольстве.
Кстати, еще в 1995 году мы с покойным Антоном Суриковым в газете, созданной ныне покойным Геннадием Селезневым (председателем Государственной думы), опубликовали доклад о реальной роли международной торговли наркотиками в функционировании Государства Российского. Опровержений не последовало. Таиланд в докладе тоже упоминался...
Очковтиратель Небесон написал 28.02.2018 14:36
Объясняю. Хитрован очень хорошо чует коньюнктурку, а именно Москва очень опасный город в настоящее время. После атаки ЧВК Вагнера на позиции американских специалистов и полного , беспощадного уничтожения тысячи русских парней, наклевывается аналогичный ответ, то есть полномасштабная война США и России. Которая закончится исчезновением Москвы в ядерном ударе
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 28.02.2018 13:56
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 28.02.2018 13:52
,, написал 28.02.2018 13:37
12 ИМАМ . написал 28.02.2018 13:23
Радар написал 28.02.2018 13:19
С Бабами-Ягами,
А в конце дороги той -
Плаха с топорами.
Ал-др написал 28.02.2018 13:18
И если придет больше 60-ти процентов, имеющих ПРАВО голоса - это и будет нокдауном для кремлевской шпаны.
насреддин написал 28.02.2018 12:29
Вот, почитайте классику от Дерипаски, 2006 год.
Дерипаска - Социальные проблемы в бизнесе – дело обычное. Надо уметь работать с госаппаратом и политическими структурами – и все можно решить. У нас есть очень хороший опыт решения таких проблем в разных регионах, особенно интересно получилось в городе Ачинске.
Асмолов - Что там произошло?
Дерипаска - Один профсоюзный лидер пошел против правил, и стал нас шантажировать – пытался отнять глиноземный комбинат, поднять рабочее движение, журналистов, ну и все такое прочее. Цена вопроса от профсоюза – около четырех миллионов долларов. Для меня цена вопроса – стоимость комбината. Около 1,5 миллиарда. Платить мы конечно же не стали. Этот бедолага, Смоленцев, не учел, что Ачинск – очень криминальный город. Мы всего лишь сняли с профсоюзника всю защиту государства на некоторое время. И почему власть должна защищать тех, кто против нее? И вот криминал узнал про четыре миллиона. Начались акции. Струсил профсоюзник, стал бегать от бандитов, и активисты его попрятались. Некоторое время спустя пошел купаться на пруд, а сердечко от стресса не выдержало – утонул. Вышло смешно. Труп нашли. Собрался профсоюзный актив – крики, почему у трупа вся голова и шея сзади якобы сплошной кровоподтек, ногти на руках сорваны – вроде бы пытали и убили его. Работал судмедэксперт, я сам просил Владимира Васильевича Устинова, генпрокурора, проконтролировать… Результат очень профессиональным получился, его донесли до публики. Человек плыл, пруд довольно большой, метров сорок. Глубина метра два. Ветер дул, волна большая. Сердце не выдержало у профсоюзника. Он задыхался, но еще карабкался по берегу, ногти срывал. А когда обессилел – его волной било о прибрежный камень, головой и затылком. Отсюда гематома на трупе, а не от бандитских пыток. Всякие общественники шумели, обвиняли нас, три раза уголовное дело возбуждали – результат тот же. Умер от приступа.
Теперь нет у нас проблем в Ачинске. Комбинат наш. Журналисты и профсюзники переехали в другие города, посбежали. Так что не стоит доводить дело до массовых беспорядков, нужно действовать с упреждением. Профессионально работать надо.
Случайный гость написал 28.02.2018 12:27
ДмитрийС. написал 28.02.2018 12:07
Будут по прямому назначению использовать.
Это Навальный не сгодится скорее всего, а Настя грехи отработает.
Чего таланту пропадать...
все это признаки написал 28.02.2018 12:04
крысы бегут с корабля
что-то знают ...
рботает на ФСЖБ мордора написал 28.02.2018 12:00
Светослав,,,,,, написал 28.02.2018 11:21
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Не связанные с Рыбкой санкции Америка пообещала вчера впердолить россiюжке в течение месяца.
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в президенты написал 28.02.2018 11:14
Святой Пигидий написал 28.02.2018 10:36
алексс настоящий написал 28.02.2018 10:25
Свабоду Насте Рыбке!
Приходько пошел в ж о п у!
сижупиржувдиван написал 28.02.2018 10:12
Лис написал 28.02.2018 10:11
гы написал 28.02.2018 09:55
А теперь читаем "всякий бред" Баранова: "Наверно надо понимать, что "рыбки" - это расходный материал в большой политике, и будущее у Насти весьма проблемное, если оно вообще у нее есть, будущее..."
Гы!
гы написал 28.02.2018 09:51
Надоели, пишут, с "искусственной раскруткой", а сам 3 поста подряд, длинных и подробных.
И все про Лубянку...
"Была у зайца избушка ЛУБЯНАЯ..." Не надоела за тыщу лет эта раскрутка Лубянки и лубянских зайцев?