Настя Рыбка попала на крючок. Навальному приготовиться?

Россия попросила Таиланд выдать Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще 9 человек, задержанных в Паттайе по обвинению в организации незаконных секс-тренингов. Настя Рыбка считает, что ее арест связан с публикацией расследования Алексея Навального о коррупционных связях бизнесмена Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько.

«Настя Рыбка заболела в тюрьме. 2 суток на холодном полу. Кровати нет. Врача не предоставляют (…) Она отморозила почки похоже. Состояние очень плохое», — говорится в сообщении.

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Наверно надо понимать, что "рыбки" - это расходный материал в большой политике, и будущее у Насти весьма проблемное, если оно вообще у нее есть, будущее...

Надо понимать, что Дерипаска, скорее всего, ни при чем - он сам с этой Настей "попал", и не думаю, что г-н Приходько и его всесильный начальник такие вещи прощают. Г-н Приходько не похож на человека, склонного прощать. И то, что Приходько продолжает сидеть в своем высоком кабинете, позволяет полагать - дело о его "секс-коррупции" не возымело особых последствий. Значит, по законам жанра, надо наказать виновных, а заодно подчистить зады.

Дерипаска уже, кажется, заплатил за Рыбку - ушел с поста гендиректора "Русала". Можно ставить вопрос, что такое "Русал" - собственность Дерипаски или нечто иное, похожее на карман целого ряда ответственных товарищей? Вот такая "рыбка"... Можно ставить вопрос о российской олигархии - те ли они "сильные мира", что могут влиять на политику государства, манипулируя высшими чиновниками? Или они просто "управляющие делами" тех, кто по должности не может управлять своими делами лично?

Г-н Приходько достаточно долгое время определял внешнюю политику страны, находясь при этом в непосредственной близости от первого лица. Сейчас при слабом премьера он - сильный руководитель аппарата правительства. Возможно, обстоятельства таковы, что с ним уже вообще ничего нельзя сделать. А он, наоборот, может многое.

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Какие вообще основания у России запрашивать у Таиланда выдачи "секс-тренеров"? Какие еще "незаконные" секс-тренинги в стране, куда весь мир ездит со вкусом потрахаться? Кстати, мощный удар по секс-туризму в этой стране, но почему-то Таиланд на это пошел.

А каковы формальные основания для выдачи? Как видим - никаких. Просто Таиланд решил "аннулировать визы", которые в этой стране россиянам вообще-то не требуются... Да, и кстати - Анастасия Вашукевич гражданка Белоруссии. Но выдадут ее почему-то в РФ.

Мне кажется, у Рыбки и ее секс-тренера может оказаться очень короткое будущее. Расходный материал...

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Что-то будет и Навальному. Не знаю что, в принципе что угодно, но будет. Г-ну Приходько нужно теперь показать, что он очень крут, и кто его заденет - пожалеет. В этом смысле расследование против любого "первого лица" относительно безопасно - первому лицу ничего никому доказывать не нужно. А вот если лицо очень-очень влиятельное, но не первое - нужно. Иначе теряется статус "сильного мира сего". А доказать просто - растоптать виновного.

На месте Навального я бы очень внимательно отнесся к ситуации. Временной интервал понятен - от окончания выборов до назначения нового правительства. До конца выборов, мне кажется, любое происшествие с Навальным будет бить по Путину (или его светлому образу), но после - тут я не знаю, претендует ли г-н Приходько на освобождающееся место премьера или надеется лишь сохранить собственное вице-премьерское. Но и то, и другое требует доказательств "крутизны" - ведь мы живем в государстве, организованном по принципу банды (как и любое современное государство на самом деле). Слабость - это единственный порок, который не прощается.

Вы не верите в государство-банду? Ну так почитайте про чемоданы с коксом в российском посольстве.

Кокаин-детонатор

Кстати, еще в 1995 году мы с покойным Антоном Суриковым в газете, созданной ныне покойным Геннадием Селезневым (председателем Государственной думы), опубликовали доклад о реальной роли международной торговли наркотиками в функционировании Государства Российского. Опровержений не последовало. Таиланд в докладе тоже упоминался...