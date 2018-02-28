Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Настя Рыбка попала на крючок. Навальному приготовиться?

Опубликовано 28.02.2018 автором в разделе комментариев 33

дерипаска навальный приходько рыбка
Настя Рыбка попала на крючок. Навальному приготовиться?

Россия попросила Таиланд выдать Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще 9 человек, задержанных в Паттайе по обвинению в организации незаконных секс-тренингов. Настя Рыбка считает, что ее арест связан с публикацией расследования Алексея Навального о коррупционных связях бизнесмена Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько.

«Настя Рыбка заболела в тюрьме. 2 суток на холодном полу. Кровати нет. Врача не предоставляют (…) Она отморозила почки похоже. Состояние очень плохое», — говорится в сообщении.

***

Наверно надо понимать, что "рыбки" - это расходный материал в большой политике, и будущее у Насти весьма проблемное, если оно вообще у нее есть, будущее...

Надо понимать, что Дерипаска, скорее всего, ни при чем - он сам с этой Настей "попал", и не думаю, что г-н Приходько и его всесильный начальник такие вещи прощают. Г-н Приходько не похож на человека, склонного прощать. И то, что Приходько продолжает сидеть в своем высоком кабинете, позволяет полагать - дело о его "секс-коррупции" не возымело особых последствий. Значит, по законам жанра, надо наказать виновных, а заодно подчистить зады.

Дерипаска уже, кажется, заплатил за Рыбку - ушел с поста гендиректора "Русала". Можно ставить вопрос, что такое "Русал" - собственность Дерипаски или нечто иное, похожее на карман целого ряда ответственных товарищей? Вот такая "рыбка"... Можно ставить вопрос о российской олигархии - те ли они "сильные мира", что могут влиять на политику государства, манипулируя высшими чиновниками? Или они просто "управляющие делами" тех, кто по должности не может управлять своими делами лично?

Г-н Приходько достаточно долгое время определял внешнюю политику страны, находясь при этом в непосредственной близости от первого лица. Сейчас при слабом премьера он - сильный руководитель аппарата правительства. Возможно, обстоятельства таковы, что с ним уже вообще ничего нельзя сделать. А он, наоборот, может многое.

***

Какие вообще основания у России запрашивать у Таиланда выдачи "секс-тренеров"? Какие еще "незаконные" секс-тренинги в стране, куда весь мир ездит со вкусом потрахаться? Кстати, мощный удар по секс-туризму в этой стране, но почему-то Таиланд на это пошел.

А каковы формальные основания для выдачи? Как видим - никаких. Просто Таиланд решил "аннулировать визы", которые в этой стране россиянам вообще-то не требуются... Да, и кстати - Анастасия Вашукевич гражданка Белоруссии. Но выдадут ее почему-то в РФ.

Мне кажется, у Рыбки и ее секс-тренера может оказаться очень короткое будущее. Расходный материал...

***

Что-то будет и Навальному. Не знаю что, в принципе что угодно, но будет. Г-ну Приходько нужно теперь показать, что он очень крут, и кто его заденет - пожалеет. В этом смысле расследование против любого "первого лица" относительно безопасно - первому лицу ничего никому доказывать не нужно. А вот если лицо очень-очень влиятельное, но не первое - нужно. Иначе теряется статус "сильного мира сего". А доказать просто - растоптать виновного.

На месте Навального я бы очень внимательно отнесся к ситуации. Временной интервал понятен - от окончания выборов до назначения нового правительства. До конца выборов, мне кажется, любое происшествие с Навальным будет бить по Путину (или его светлому образу), но после - тут я не знаю, претендует ли г-н Приходько на освобождающееся место премьера или надеется лишь сохранить собственное вице-премьерское. Но и то, и другое требует доказательств "крутизны" - ведь мы живем в государстве, организованном по принципу банды (как и любое современное государство на самом деле). Слабость - это единственный порок, который не прощается.

Вы не верите в государство-банду? Ну так почитайте про чемоданы с коксом в российском посольстве.

Кокаин-детонатор

Кстати, еще в 1995 году мы с покойным Антоном Суриковым в газете, созданной ныне покойным Геннадием Селезневым (председателем Государственной думы), опубликовали доклад о реальной роли международной торговли наркотиками в функционировании Государства Российского. Опровержений не последовало. Таиланд в докладе тоже упоминался...



Рейтинг:   4.78,  Голосов: 36
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 33
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Небесная тысяча русских бойцов
Очковтиратель Небесон написал 28.02.2018 14:36
Баранов в Крыму! Погода г о в н о, но?
Объясняю. Хитрован очень хорошо чует коньюнктурку, а именно Москва очень опасный город в настоящее время. После атаки ЧВК Вагнера на позиции американских специалистов и полного , беспощадного уничтожения тысячи русских парней, наклевывается аналогичный ответ, то есть полномасштабная война США и России. Которая закончится исчезновением Москвы в ядерном ударе
Ответить
рЫдактору
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 28.02.2018 13:56
Дерипаска не ...ушел с должностей...,а СОСКОЧИЛ,как в свое время Прохоров,Якунин и т.д.Теперь попробует "раствориться в мире"и спокойно жить на "честно заработанное" не опасаясь санкций.Учиться надо было в школе,а не мелочь по карманам тырить.
Ответить
Светославу
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 28.02.2018 13:52
Дерипаска сам все это устроил,что бы "соскочить".как в свое время Прохоров,Якунин и т.д.Получится у него избегнуть санкций мы увидим,но стремится Дерипаска именно к этому.(видимо опять удалят текст и забанят.Кацапопитеки,они и есть кацапопитеки).
Ответить
рашеговнии приходит ж...а ?
,, написал 28.02.2018 13:37
рашеговнии приходит ж...а !
Ответить
Re:
12 ИМАМ . написал 28.02.2018 13:23
Интересно, материал рыбки появился после поездки силовиков в ЦРУ. Патрушев похоже сам на крючке, как бы ему самому быть живым. Тайланд мог выдать рыбку, только по решению США, т.к. наши силовики под крышей США и будут делать все согласовывая у хозяина мира.
Ответить
Скучно, девочки
Радар написал 28.02.2018 13:19
Вдоль дороги - лес густой
С Бабами-Ягами,
А в конце дороги той -
Плаха с топорами.
Ответить
Re: менять режим на выборах, законно, легитимно
Ал-др написал 28.02.2018 13:18
Первый неожиданный способ - это прийти на выбору такому количеству избирателей, от которого у избирательных комиссий полезут глаза на лоб, а по простому - не хватит заготовленных бюллетеней. УИКи обычно получают 50-60% бланков бюллетеней от количества потенциальных избирателей.
И если придет больше 60-ти процентов, имеющих ПРАВО голоса - это и будет нокдауном для кремлевской шпаны.
Ответить
(без названия)
насреддин написал 28.02.2018 12:29
Вы, Анатолий Юрьевич, Дерипаску недооцениваете. На нем кровь уже есть. Вот кто раньше в тюрьме повесится, Алекс или Рыбка? Леху они просто на улице грохнуть могут, как год назад убили Николая Андрущенко.
Вот, почитайте классику от Дерипаски, 2006 год.
Дерипаска - Социальные проблемы в бизнесе &#8211; дело обычное. Надо уметь работать с госаппаратом и политическими структурами &#8211; и все можно решить. У нас есть очень хороший опыт решения таких проблем в разных регионах, особенно интересно получилось в городе Ачинске.
Асмолов - Что там произошло?
Дерипаска - Один профсоюзный лидер пошел против правил, и стал нас шантажировать &#8211; пытался отнять глиноземный комбинат, поднять рабочее движение, журналистов, ну и все такое прочее. Цена вопроса от профсоюза &#8211; около четырех миллионов долларов. Для меня цена вопроса &#8211; стоимость комбината. Около 1,5 миллиарда. Платить мы конечно же не стали. Этот бедолага, Смоленцев, не учел, что Ачинск &#8211; очень криминальный город. Мы всего лишь сняли с профсоюзника всю защиту государства на некоторое время. И почему власть должна защищать тех, кто против нее? И вот криминал узнал про четыре миллиона. Начались акции. Струсил профсоюзник, стал бегать от бандитов, и активисты его попрятались. Некоторое время спустя пошел купаться на пруд, а сердечко от стресса не выдержало &#8211; утонул. Вышло смешно. Труп нашли. Собрался профсоюзный актив &#8211; крики, почему у трупа вся голова и шея сзади якобы сплошной кровоподтек, ногти на руках сорваны &#8211; вроде бы пытали и убили его. Работал судмедэксперт, я сам просил Владимира Васильевича Устинова, генпрокурора, проконтролировать&#8230; Результат очень профессиональным получился, его донесли до публики. Человек плыл, пруд довольно большой, метров сорок. Глубина метра два. Ветер дул, волна большая. Сердце не выдержало у профсоюзника. Он задыхался, но еще карабкался по берегу, ногти срывал. А когда обессилел &#8211; его волной било о прибрежный камень, головой и затылком. Отсюда гематома на трупе, а не от бандитских пыток. Всякие общественники шумели, обвиняли нас, три раза уголовное дело возбуждали &#8211; результат тот же. Умер от приступа.
Теперь нет у нас проблем в Ачинске. Комбинат наш. Журналисты и профсюзники переехали в другие города, посбежали. Так что не стоит доводить дело до массовых беспорядков, нужно действовать с упреждением. Профессионально работать надо.
Ответить
ОХ.УТЬ !!!
Случайный гость написал 28.02.2018 12:27
В ТАИЛАНДЕ(!!!) отморозила почки!
Ответить
Рыбку в расход? Зачем?
ДмитрийС. написал 28.02.2018 12:07
Зачем в расход, в капитализме живем в конце концов.
Будут по прямому назначению использовать.
Это Навальный не сгодится скорее всего, а Настя грехи отработает.
Чего таланту пропадать...
Ответить
(без названия)
все это признаки написал 28.02.2018 12:04
надвигающегося краха
крысы бегут с корабля
что-то знают ...
Ответить
КАРНАВАЛЬНОМУ ничего НЕбудет - он кремлевская консерва
рботает на ФСЖБ мордора написал 28.02.2018 12:00
водит протест по тюрьмам. когда начнется война или сразу перед войной - карнавального вытащат и будут пытаться купировать бунт или наоборот заведет всех в лапы гитлеровских псов в погонах кремлевских уголовников.
Ответить
Настя Рыбка попала на крючок?
Светослав,,,,,, написал 28.02.2018 11:21
Рыбку, если та не склеит ласты в ближайшее время, увезут в Штаты и она будет давать показания за бугром, после чего последуют очередные оргвыводы.
.
Не связанные с Рыбкой санкции Америка пообещала вчера впердолить россiюжке в течение месяца.
.
Ответить
Рыбку
в президенты написал 28.02.2018 11:14
, путьку - на принудительный секс-массаж, пожызненый.
Ответить
(без названия)
Святой Пигидий написал 28.02.2018 10:36
Ишь ты! Значит, как трaxать Рыбку, так Приходька был тут как тут. А как отвечать, так виноват Навальный. Отлично устроились эти приходьки!
Ответить
Сварганим
алексс настоящий написал 28.02.2018 10:25
А давайте сварганим ход, именем настоящего русского бога Сварога , начнем ходить вокруг кремлишки вонючего :
Свабоду Насте Рыбке!
Приходько пошел в ж о п у!
Ответить
Давайте Настю сюда
сижупиржувдиван написал 28.02.2018 10:12
Плачют по ней наши ПНИ с таблеточками. Обязательно полечим и кормить будем
Ответить
Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 28.02.2018 10:11
У расистского православного Мордора где иудейская либерастия вместе с ФСБ и толстожопыми попами занимается геноцидом Русского народа и торгует кокаином никакого будущего однозначно нет.
Ответить
Re: прямым текстом заявляет,что компромата у нее еще много
гы написал 28.02.2018 09:55
Да, это смертный приговор однозначно.
А теперь читаем "всякий бред" Баранова: "Наверно надо понимать, что "рыбки" - это расходный материал в большой политике, и будущее у Насти весьма проблемное, если оно вообще у нее есть, будущее..."
Гы!
Ответить
Re: автор не понимает базовые вещи, но зачем-то лезет туда
гы написал 28.02.2018 09:51
О, эксперты по тайским проституткам поперли!
Надоели, пишут, с "искусственной раскруткой", а сам 3 поста подряд, длинных и подробных.
И все про Лубянку...
"Была у зайца избушка ЛУБЯНАЯ..." Не надоела за тыщу лет эта раскрутка Лубянки и лубянских зайцев?
Ответить
1 | 2 | >>
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваш выбор 18 марта:
Результаты
Интернет-ТВ
Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пилоты?
Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пил...
28.02.2018
Либеральные мундепы принялись крушить памятники Ленину
Либеральные мундепы принялись крушить памятники Ле...
28.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почему Севастополь не Москва (7)
Анатолий Баранов: у нас правит не мозг нации, а ее желудок (7)
Из-за недостроенного норильского СИЗО обыскивают управление МВД по Красноярскому краю (1)
Победы Путина в Сирии всё сомнительнее: в Ракке гуманитарная катастрофа (2)
Кокаиновый скандал продолжается не только в администрации Путина, но и в Аргентине (4)
В Днепропетровске повесилась в тюрьме активистка "русской весны". Что об этом думаем мы (7)
Настя Рыбка попала на крючок. Навальному приготовиться? (33)
Почему нет снимка с вручения Путину "ксивы" кандидата в президенты? (26)
Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пилоты? (4)
Обыватель хочет, чтобы добрый дядя Грудинин подарил ему социализм (37)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Воевать будем? Или сдадимся сразу?
Дарья Митина Дарья Митина: Какие "выбoры", такие и "дебаты"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Почему в Севастополе бригад "скорой" в 2 раза меньше необходимого?
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Если мы восстановим СССР, то Запад обрадуется?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss