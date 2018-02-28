В Днепропетровске повесилась в тюрьме активистка "русской весны". Что об этом думаем мы

В украинской тюрьме города, который нынче называется Днепр, повесилась активистка "русской весны" Марина Меньшикова, выданная из России крымским судом. Страшная история. Пишут, что судья, постановивший ее депортировать, является родственником днепропетровских правоохранителей, отправивших Меньшикову в СИЗО.

Я не знаю, правдива ли столь мразющая версия, но очевидна трагическая проблема. Для официальной бюрократии РФ граждане Украины, преследуемые хунтой - это лишь персонажи из рубрики "что там у хохлов", мелочь какая-то. Многим положить, но не всем - при всей известной критике стоит отметить положительную роль СДД. Как я понимаю, были случаи, когда "чекисты" с его подачи, сверкая корочками, чуть ли не на последней станции перед границей снимали с поездов несчастных, которых официально, по решению, ёк-макарёк, "нашего" суда везли на Украину на муки.

В Ленинграде мы боремся за судьбу нацболки Ирины Воронцовой, супруги ополченца ДНР, которую тоже хотят выдать укропитекам. Пока что ситуацию удается держать под контролем.

Плохо, что общество порой пассивно к судьбе русских соотечественников. Патриотизм у нас - это болеть за наш хоккей, за наших фигуристок, а вы о чем тут, простите?

От редакции: Да мы всё о том же, Андрей, о том же - видать, "нерусские" мы... Надо, просто уже жизненно важно - зрить в корень, а не летать по верхам, прикрываемым патриотическими флажками и идеологиями-однодневками вроде "русской весны". Товарища Меньшикову безусловно жалко, и самоубийство - акт глубочайшего политического отчаяния сейчас, в наши дни, когда надо зубами держаться за жизнь, чтобы возродить СССР поколению тех, кто его утерял, кто овечает за невиданный на Земле социальный регресс (мне тут вспоминается самоубийство товарища Менжинской в Донецке, сразу после поражения КПУ на выборах 2003-го - сбросилась с высотного здания, это всё, при других обстоятельствах, но очень похожее - подробно описано во 2-й части "Поэмы столицы"). Однако отбросим эмоции и вглядимся в то, что вчера называли народными республиками, в ДНР и ЛНР. Их "сдают" из Кремля, и на это мгновенно реагируют суды и прочие инстанции, ветви той же буржуазной власти - "независимые" и которые пониже. Сам Сурков, "куратор Донбасса" ездит общаться с "лютым врагом" из США то в Арабские Эмираты, то ещё куда-то на курорты - и что он там делает? Отстаивает "завоевания русской весны"? Нет, Сурков занимается извечным и нудным делом буржуазной власти - предаёт пролетариат (хотя, тут слово "предаёт" как-то бросается в глаза - конечно, не предаёт, а привычно "совместно эксплуатирует", но в данном случае на военном поприще). Силы, шедшие против Путина в 2012-м, местами вполне военно квалифицированные силы, если взглянуть на нацболов, которые пошли в наёмники к Вагнеру - использованы не только в классовых интересах Путина и Ко, но и с пользой для его пиара на выборах-2018. Уже за одно это Сурков не зря мультимиллионер, а вскоре, после выборов, и орден очередной получит за заслуги пред отечеством - с умом поработал на сырьевую империю!

А теперь давайте разберёмся, откуда повернули в неправильную сторону. Лозунг "Россия без Путина" с 2005-го сильно злил не столько самого Путина (он-то без России прекрасно проживёт со своими капиталами - вон, друг Абрамович или друг Усманов тому порукою), а тот класс, который именно при Путине получил в свои руки ВСЁ недоразворованное при Ельцине социалистическое. Это ведь особенность государственной конструкции - фамилия, имидж одного человека, на котором держится вся иерархия социального неравенства, сверхпотребление одних (дерипасок, приходек) и прозябание других (большинства). Кто бил помимо либералов в эту болевую точку класса? Да-да, именно нацболы, другороссы - за это и получали больше остальных сдачи (сроки, тюрьмы, стоп-лист на ТВ). Но вот, после рубежа мая 2012-го, когда как раз они-то уже стояли в сторонке, давая режиму Медведева-Путина "разобраться" с недавними товарищами, настал "их час". Захар Прилепин и Серёжа Шаргунов, этакие маркёры "правильного" патриотизма резко сменили лозунг "Россия без Путина" на "Путин - мой президент" (в случае первого это прямая цитата; Володин тогда, весной 2014-го, дал команду распахнуть им все федеральные СМИ). Крымнашизм перешёл в shizm. Глянув на них и нацболы подумали - а не настала ли пора слиться в экстазе с государством? Мы же государственники! "Путин встал на нашу линию" - писали радостно нацболы (нынче оплакивающий своих однопартийцев из сирийского дэйр-эз-зоровского "груза-300" на православных отпеваниях Лимонов - в том числе). "Нам мало Крыма, нам мало Путина" - звучало уже чуть умнее на съезде "Другой России" (по-прежнему незарегистрированной).

Захотели, товарищи, чтобы вами попользовались господа - вчерашние враги наши? Что ж - вам мало Крыма? Ну - вот вам подходящий формат, ЧВК Вагнера, вот вам антифашистская по сути, но братоубийственная по форме - война на территории бывшего СССР (и вовсе не за восстановление СССР, а битва двух островков, двух национализмов). Вы хотели насмерть биться за национализацию нефти внутри России, чтобы отобрать её у силовигархии? Так потренируйтесь в Сирии, поработайте на силовигархию! И вот уже заклятый враг нацболов Герман Садулаев (верно осуждавший заельцинскую стратегию "Чем хуже, тем лучше" 1996-го года) в своём фейсбуке со свойственным ему спокойным пафосом "отпевает" героев-наёмников - "слава и почёт вам, павшие в бою", павшие за нефть друзей Асада и прощелыги Пригожина. Они же отстаивали "русский мир" в Донбассе, они "на дальних рубежах русского мира" бились с пиндосами проклятыми в Сирии - подлинные герои, а не коммунистическая, левацкая шантрапа, призывающая в первую очередь биться внутри России со своей буржуазией насмерть, а не становаиться её наёмниками (декларативный нацбольский "империализм во внешней политике" стал воплощаться в чьи-то бессмысленные смерти - помните, товарищ Аверин, наш давнишний заочный спор?)... Да-да, мы-то по-ленински призываем к поражению "родного" империализма - сегодня это лозунг "Никакого доверия силовигархии!"

Вот так совершенно разные, но не последние умы нынешней деградирующей России попались в "Ловушку-2014" и пали (если не физически, то морально). Так что взывать к гражданам и государству не только глупо, но и смешно теперь: ваш классовый враг под флагом "русской весны" использовал вас точно так же как многих до вас - одноразово. Но вот и одноразовые жизни ваши, увы, не вернёшь. А оставшимся в живых в разум вернуться не мешало бы... "Главный враг в твоей стране, главный враг сидит в Кремле" - ваша же "кричалка".

Дмитрий Чёрный, секретарь ЦК ОКП