Кокаиновый скандал продолжается не только в администрации Путина, но и в Аргентине

Полиция Аргентины задержала в аэропорту столицы страны Буэнос-Айреса гражданина России, пытавшегося вывезти почти 4 кг кокаина. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. "Гражданин РФ сдает свой багаж в аэропорту Эсейса. Полиция аэропорта проводит тщательный контроль и обнаруживает 4 кг кокаина, которые спрятаны в двойное дно", - написала министр в Facebook.

Буллрич отметила, что после обнаружения 389 кг кокаина в школе при посольстве РФ в Аргентине власти республики "усилили контроль по всей стране".

В посольстве РФ в Буэнос-Айресе ТАСС заявили, что пока не могут прокомментировать информацию Буллрич. По данным газеты Clarin, задержанный направлялся в немецкий город Франкфурт-на-Майне. Уточняется, что в багаже россиянина были обнаружены несколько упаковок с кокаином общей массой 3,526 кг.

Полиция не исключает, что 50-летний мужчина причастен к каналу наркотрафика, раскрытому ранее, говорится в статье. Отмечается, что арест был произведен еще в минувшее воскресенье.

Ранее МИД РФ сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. Сообщалось о задержании подозреваемых - граждан РФ и Аргентины.

По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в здании школы при посольстве России в Буэнос-Айресе еще в декабре 2016 года, принадлежала сотруднику дипмиссии из технического состава Али Абьянову, который к тому моменту уже завершил командировку. По оценке аргентинских СМИ, стоимость обнаруженного кокаина на черном рынке составляет 50 млн евро.

Тем временем в Управлении делами президента РФ опровергли информацию СМИ о причастности самолета специального летного отряда (СЛО) "Россия", обслуживающего первых лиц государства, к "кокаиновому скандалу" в Аргентине. "Данные сведения не соответствуют действительности", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова.

Ранее РБК на основе фотографий и видеозаписи, опубликованных аргентинской жандармерией, на которых запечатлена погрузка некого багажа в Ил-96, сообщил о возможной причастности борта авиаотряда "Россия" к скандалу с наркотиками.

"Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации - в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать", - сказала Крылова. Она отметила при этом, что на снимке "нет точного номера борта".

СЛО "Россия" находится в ведении Управделами президента РФ и обеспечивает транспортное обслуживание первых лиц государства.

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