Победы Путина в Сирии всё сомнительнее: в Ракке гуманитарная катастрофа

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что гражданское население сирийского города Ракка находится в условиях «гуманитарной катастрофы», сообщает «Интерфакс».

«Положение мирных жителей Ракки, как мы уже неоднократно подчеркивали, характеризуется как «гуманитарная катастрофа», которую упорно не хотят замечать ее «освободители» из возглавляемой США международной коалиции. В городе авиацией коалиции было разрушено более 80% строений», — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что городские улицы в данный момент находятся в завалах, под которыми погребены тела погибших от бомбардировок. В жилых кварталах отсутствует водоснабжение и нет электричества, несмотря на то, что освобождение города произошло полгода назад. Конашенков отметил, что к моменту штурма города его население составляло 200 тыс. мирного населения. Сейчас там живет около 40 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что коалиция США не увидела смысла в предложении России создать комиссию по сирийской Ракке.

Напомним, 22 февраля Соединенные Штаты обвинили Россию и режим президента Сирии Башара Асада в гибели мирных жителей в Восточной Гуте. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, особую обеспокоенность в Вашингтоне вызывают целенаправленное уничтожение медицинских учреждений в регионе и постоянное использование тактики осады, которая приводит к голоду населения и препятствует доступу к гуманитарной помощи.

"Мы выражаем соболезнования семьям погибших и раненых и призываем международное сообщество осудить эти ужасные нападения. Мы в полной мере поддерживаем призыв ООН прекратить насилие с тем, чтобы обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарных грузов и крайне необходимые медицинские эвакуации гражданских лиц", - говорится в письменном обращении Сандерс (цитата по ТАСС).

Представитель американской администрации также призвала Россию и ее партнеров "выполнять свои обязательства в отношении зон деэскалации, особенно в Восточной Гуте, и прекратить нападения на гражданских лиц в Сирии". "Асад и его достойный решительного осуждения режим должны прекратить совершать злодеяния", - подчеркнула Сандерс.

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