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Московский листок

Из-за недостроенного норильского СИЗО обыскивают управление МВД по Красноярскому краю

Опубликовано 28.02.2018 в разделе комментариев 1

коррупция регионы мвд вертикаль краснодар
Из-за недостроенного норильского СИЗО обыскивают управление МВД по Красноярскому краю

В Министерстве внутренних дел по Красноярскому краю утром в среду, 28 февраля, начались обыски. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Поводом для следственных действий стало уголовное дело о превышении полномочий, возбужденное в отношении замруководителя главка Александра Кузнецова (генерал-майора внутренней службы, как сообщается на сайте краевого управления МВД) и бывшего замначальника тыла Андрея Петручени, уточнил собеседник. Обыски проходят в служебных кабинетах, добавил он.

По словам источника, Кузнецов и Петрученя в конце 2012 года подписали акт о выполнении работ по строительству следственного изолятора в Норильске на 200 миллионов рублей, хотя работы, по предварительным данным, были выполнены только на 10 миллионов, а объект, по словам источника, так и не построен.

В региональном следственном управлении ситуацию пока не комментируют. В краевом управлении МВД тоже воздержались от комментариев.

- Ну, что ж, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - возможно, что при обысках будут обнаружены не только улики коррумпированности генеральской, но ещё и артефакты, подтверждающие божественное вмешательство в деятельность краевого ГАИ, ведь мужики там везде работают на совесть, вот недавно же проводили крестный ход на участке дороги краснодарской, где машины бьются часто, всем полком вышли да с попами, под мероприятие наверняка списали немало средств со счетов МВД - вот и дополнительный интерес в обысках, подсказочка - глядишь, цепочка коррупции приведёт и к попам, которые заранее отпустили грехи генералам-ворам...

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Всего комментариев к статье: 1
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CHIPOLINO написал 28.02.2018 14:36
Дмитрий! КрасноЯрский край, а не КрасноДАрский. Небольшая разница.
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