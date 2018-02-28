Анатолий Баранов: у нас правит не мозг нации, а ее желудок

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" про договор о дружбе с Украиной.

Фракция ЛДПР в Госдуме будет добиваться отмены так называемого «Большого договора» с Украиной. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Напомним, являющийся базовым в российско-украинских отношениях Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в Киеве в мае 1997 года. Он предполагает стратегическое партнерство «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».

В октябре 2008 года договор был продлен еще на десять лет. Таким образом, срок действия документа истекает предстоящей осенью.

— В Евангелии сказано: «Из Галилеи может ли быть что хорошее?» Как выяснилось — может. Вот и от Жириновского иногда исходят добрые мысли, чаще — ближе к выборам, — так инициативу главы ЛДПР комментирует редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Другое дело, что Дума несамостоятельна в своих решениях. Указания парламентскому большинству в ней, как всем известно, дают из другого места. А в этом месте слишком много лиц, лично заинтересованных, чтобы отношения с Западом у нас были приемлемыми. Но за разрыв отношений с Украиной на Западе могут и осерчать.

— Однако само существование такого договора сегодня противоречит элементарной логике. Может ли этот документ сосуществовать с украинским законом «о реинтеграции Донбасса», где Россия объявлена «агрессором»?

— Закон о несуществующей дружбе, понятно, нелогичен. Но логично ли, что дети нашей элиты учатся сплошь на Западе? Что их семьи живут на Западе? Что их деньги — на Западе?

Так что в политике логика не всегда уместна. У нас нет национальной элиты. У нас нет и национальной контрэлиты. Национальная элита не бежит, когда запахнет жареным, в Лондон. Вот во время войны многие представители советской элиты убежали в Ташкент. Их за это теперь слегка осуждают… Но все же они убежали не в Берлин, правда?

А наша элита, если что, — побежит именно на ту сторону фронта. В свете этого наш договор с Украиной — вообще так, мелочь.

— Кому из наших стран этот договор более выгоден?

— Он был нужен, в основном, Украине. А теперь и ей не нужен.

Кстати, в украинской конституции есть параграф, как и в нашей, о верховенстве международных договоров над национальным законодательством. Но, как видим, закон «о реинтеграции Донбасса» просто игнорирует договор о дружбе.

— Ранее Затулин предложил частично пересмотреть договор в пункте, касающемся границ…

— Затулин прав во многом. Но не он определяет внешнюю и внутреннюю политику. И ее, строго говоря, определяет не государственный интерес, а некие «позывы желудка».

Да, у нас правит не «мозг» нации, а ее «желудок». Причем, не всей нации, а «лучшей» ее части. Которая пьет шампанское, когда большинство граждан последний хрен без соли доедает.

— Если представить, что Россия все же пойдет на денонсацию — частичную или полную — к чему это приведет? Как отреагирует Украина?

— А какое значение для нас вообще имеет реакция Украины? Я уже давно предлагаю считать, что за Белгородом вообще ничего нет, как в Средневековье — Дикое Поле.

Вот «Большого белого отца» из Вашингтона сильно интересовало мнение индейцев? Собственно, и в вопросе Украины имеет значение только мнение «Большого белого отца», который сидит в том же городе. И наша так называемая «элита» целиком зависит именно от его мнения. От этого и надо плясать…