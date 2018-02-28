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Московский листок

Анатолий Баранов: у нас правит не мозг нации, а ее желудок

Опубликовано 28.02.2018 в разделе комментариев 7

украина война рф дружба
Анатолий Баранов: у нас правит не мозг нации, а ее желудок

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" про договор о дружбе с Украиной.

Фракция ЛДПР в Госдуме будет добиваться отмены так называемого «Большого договора» с Украиной. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Напомним, являющийся базовым в российско-украинских отношениях Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в Киеве в мае 1997 года. Он предполагает стратегическое партнерство «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».

В октябре 2008 года договор был продлен еще на десять лет. Таким образом, срок действия документа истекает предстоящей осенью.

— В Евангелии сказано: «Из Галилеи может ли быть что хорошее?» Как выяснилось — может. Вот и от Жириновского иногда исходят добрые мысли, чаще — ближе к выборам, — так инициативу главы ЛДПР комментирует редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Другое дело, что Дума несамостоятельна в своих решениях. Указания парламентскому большинству в ней, как всем известно, дают из другого места. А в этом месте слишком много лиц, лично заинтересованных, чтобы отношения с Западом у нас были приемлемыми. Но за разрыв отношений с Украиной на Западе могут и осерчать.

— Однако само существование такого договора сегодня противоречит элементарной логике. Может ли этот документ сосуществовать с украинским законом «о реинтеграции Донбасса», где Россия объявлена «агрессором»?

— Закон о несуществующей дружбе, понятно, нелогичен. Но логично ли, что дети нашей элиты учатся сплошь на Западе? Что их семьи живут на Западе? Что их деньги — на Западе?

Так что в политике логика не всегда уместна. У нас нет национальной элиты. У нас нет и национальной контрэлиты. Национальная элита не бежит, когда запахнет жареным, в Лондон. Вот во время войны многие представители советской элиты убежали в Ташкент. Их за это теперь слегка осуждают… Но все же они убежали не в Берлин, правда?

А наша элита, если что, — побежит именно на ту сторону фронта. В свете этого наш договор с Украиной — вообще так, мелочь.

 — Кому из наших стран этот договор более выгоден?

— Он был нужен, в основном, Украине. А теперь и ей не нужен.

Кстати, в украинской конституции есть параграф, как и в нашей, о верховенстве международных договоров над национальным законодательством. Но, как видим, закон «о реинтеграции Донбасса» просто игнорирует договор о дружбе.

— Ранее Затулин предложил частично пересмотреть договор в пункте, касающемся границ…

— Затулин прав во многом. Но не он определяет внешнюю и внутреннюю политику. И ее, строго говоря, определяет не государственный интерес, а некие «позывы желудка».

Да, у нас правит не «мозг» нации, а ее «желудок». Причем, не всей нации, а «лучшей» ее части. Которая пьет шампанское, когда большинство граждан последний хрен без соли доедает.

— Если представить, что Россия все же пойдет на денонсацию — частичную или полную — к чему это приведет? Как отреагирует Украина?

— А какое значение для нас вообще имеет реакция Украины? Я уже давно предлагаю считать, что за Белгородом вообще ничего нет, как в Средневековье — Дикое Поле.

Вот «Большого белого отца» из Вашингтона сильно интересовало мнение индейцев? Собственно, и в вопросе Украины имеет значение только мнение «Большого белого отца», который сидит в том же городе. И наша так называемая «элита» целиком зависит именно от его мнения. От этого и надо плясать…



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Всего комментариев к статье: 7
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рЫдактору
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 28.02.2018 13:57
Кацапомойка и "Свободная пресса"уже смешно,а так собственно все правильно.За Харьковом действительно даже не средневековье а
каменный век.Бантустан неселенный кацапопитеками.Кацапопитеки,это такая нация кацапорылых недочеловеков деградировавших за какие то 30 лет от уровня человека,причем практически нормального(кацап сапиенс)до современного кацапопитека(недосущества человекоподобного),населяющего территорию современной кацапомойки,в которую кацапопитеки превратили бывшую Р.Ф.Дарвин дорого бы заплатил за то,что бы иметь возможность наблюдать процесс деградации "кацапа сапиенс" до уровня "кацапопитека"и описать оный процесс в своей работе "Деградация видов".Так вот эти кацапопитеки,мало того,что начали захватнические войны против соседей,нарушив ранее взятые на себя обязательства,так еще и угрожают миру ядерным апокалипсисом,при этом нарушая договора о нераспространении оружия массового уничтожения помогая таким же деградировавшим от уровня "сапиенс" до уровня человекообразных существам обзавестись ЯО и средствами доставки.Тем самым подтверждая слова Гитлера утверждавшего что...любой договор подписанный с кацапами стоит не дороже бумаги на которой этот договор написан...Вполне понятно желание соседей иметь аналогичные средства сдерживания на случай,когда кацапопитеки и им подобные недосущества окончательно лишатся рассудка.И кстати совсем не долго ждать.Вон у кацапопитеков уже утверждают,что земля плоская и стоит на 3 слонах,а те на черепахе.Кацапорылые т.вари начали против Украины войну,захватив Крым и часть Донбаса.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать так, как весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.ЛЮДИ поняли что ошиблись и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Кацапорылую м.разь жгли в Одессе,линчевали в Запорожье,Днепре и Харькове,а сегодня в Донбасе и Сирии расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде. Кол-во сдохших кацапорылых т.варей в Донбасе и Сирии превысили 100 тыс.(по словам кацапки Васильевой автора проекта "Груз 200").При таком кол-ве сдохших,кол-во раненных по "армейской арифметике" примерно 400-700 тыс.Тех кацапорылых т.варей которых мы не добили в Донбасе,добивают наши союзники в Сирии.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацапопитек Донбасский"и "кацапопитек крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАПОПИТЕК-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению кацапопитека в человека,который закончился неудачей и кацапопитек снова вернулся,в присущее кацапу изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке.,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение и резервация под названием московия в границах 13-15 в.Относительно Украины,то такого развития высокотехнологичных отраслей не было в Украине никогда.А это Вам для напоминания того,к чему
вся элита кацапомойки готовится(особенно с 7 минуты)... монолог мюллера и штирлица....https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...
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(без названия)
ме написал 28.02.2018 12:34
Без желудка мозг крякнет
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Когнитивный диссонанс
Корршунов0 написал 28.02.2018 12:11

В столь небольшом тексте 6 раз употреблено слово "нация", "национальный". И ни разу в ругательном смысле.
Писал его, напомню, А.Баранов, записной интернационалист и космополит.
Не буду про трусы и крестик.
Вопрос другой: если вам можно быть космополитом, почему им нельзя?
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(без названия)
брэд написал 28.02.2018 11:24
Вы ошибаетесь, Договор о дружбе Украины и РФ для Украины имеет значение. К примеру, она пользуется послаблениями в таможенном обложении как страна единого экономического пространства с РФ.
Поскольку этот договор не отменен, то, как международный, он имеет приоритет перед внутренними законами Украины. Этот договор временно лишает силы закон Украины об объявлении войны Рос. федерации (об объявлении ее агрессором).
После того, как в конце 2018 истечет срок действия договора о дружбе, этот договор не будет продлен, это понятно. После этого закон Украины о войне с Рос. федерацией вступит в полную силу.
К тому времени начнет подтягиваться Казахстан - там уже начинаются против русскоязычного населения такие же провокации, как были на Украине, чтобы спровоцировать гражданскую войну и объявить ее "агрессией России". То есть у РФ будет уже 2 врага - Казахстан и Украина.
Поскольку РФ никак не реагирует на вызов, она проиграет. Это уже понятно. Она сама подкармливает своих противников.
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Re: Фраза ''большинство граждан последний хрен без соли доедает'' совершенно не корректна
гы написал 28.02.2018 11:22
Насмешил. Видимо, надо корректировать пословицы и поговорки русского языка в связи с коньюнктурой цен на мухозажопинском рынке?
А вообще у нас в России хрен растут везде как сорняк. Берешь лопату, два раза копнул - 300 рублей.
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Долой ОПГ"Путин"!!!
Лис написал 28.02.2018 11:10
У Русского народа должна быть своя национальная интеллектуальная элита.Гундяев и Путин предали русских везде где можно.Русский народ ничего не должен ни израильским пенсионерам ни секте РПЦ ни банкирам из иудейской либерастии.Грефы,Кудрины,Фридманы,Авены и разные Эльцины с Собчаками и Явлинскими никак не отражают интересы свободолюбивого Русского народа.
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Фраза ''большинство граждан последний хрен без соли доедает'' совершенно не корректна
Хреновод написал 28.02.2018 11:00
Хрен на рынке стоит 300 ... 400 рублей за кг. Это в полтора раза дороже мяса и во много раз дороже речной рыбы (третьего дня видел мелкого подлещика по 50 р.). Правильнее было бы написать, что граждане соль без хрена едят.
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