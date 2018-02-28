Почему Севастополь не Москва

Жители Северной стороны Севастополя жалуются на то, что «скорую помощь» приходится ждать слишком долго. Свои претензии они высказали по телефону в прямом эфире «Информационного канала Севастополя» директору департамента здравоохранения Антону Бахлыкову.

«Скорая помощь» к нам едет полтора-два часа. Когда перезваниваешь диспетчеру, то говорят, что только две машины на Северную сторону. У нас ведь большой район, есть и сёла. Больных ведь и в город, при необходимости, нужно будет довезти в больницу», – отметила телезрительница.

По словам Бахлыкова, в последнее время ситуация изменилась. «В Инкермане есть машины, в Каче. В последнее время работает единая диспетчерская служба. И 20-минутный доезд обеспечивается в 90% вызовов, – отметил он. – Сейчас решается вопрос о том, чтобы две бригады с 8.00 до 18.00 работали в районе Верхнесадового, Качи, Андреевки. И взаимозаменяемость бригад Инкерман – Северная сторона – Кача сейчас организована».

Бахлыков признал, что в Севастополе существует дефицит бригад «скорой». В настоящее время ежедневно работает от 26 бригад по всему региону.

От редакции: Поскольку я, когда был маленький, работал на "скорой", причем не в Москве, а в области, некоторые моменты, несмотря на склероз и маразм, помню отчетливо.

Во-первых, нормативы. Разумеется, советские, "неправильные" - на 10 тысяч населения полагалась 1 бригада "скорой помощи". Плюс к тому, если население превышало 100 тысяч, то полагалась дополнительно 1 специальная бригада (реанимационная, педиатрическая, психиатрическая по выбору и по возможности).

Для Подмосковья, разделенного на районы, это было не очень хорошо - в то время городов с населением больше 100 тысяч было не много, поэтому дополнительных спецбригад в области с общим населением в 7 миллионов, было мало. В Москве с ее тогдашним населением в 10 миллионов и считавшейся единым городом с одной Станцией "скорой помощи" было куда легче - дополнительных 100 спецбригад. Я, кстати, тогда писал (я уже тогда умел писать), кажется, в "Медицинской газете", что неплохо было бы иметь и в Московской области единую Станцию СМП, но начальство не поддержало - видимо, дополнительных 70 спецбригад взять было неоткуда.

Не здорово получалось и с общими бригадами - ведь редко в каком районе было ровно кратное 10 тысячам население, обычно 125 каких-нибудь тысяч. И в соседнем 125. Но расчет велся по полным 10 тысячам, так что в данном случае на 250 условных жителей получалось не 25, а всего 24 бригады...

Но Севастополь как субъект Федерации в похожем на Москву положении - это единый город с 436-тысячным населением. Я понимаю, что сейчас на советские нормативы в здравоохранении положено изввестно что - у нас теперь и не медицинская помощь оказывается, а "медицинские услуги". Удивительно, что еще не переименовали "скорую помощь" в какие-нибудь "быстрые медицинские услуги".

Но если по советским нормативам считать, то Севастополю полагалось 43 общих бригады и 4 специальных. Сравним с имеющимися сегодня 26-ю - считай, в два раза меньше! Но потребность в скорой медицинской помощи высчитывалась не "от фонаря", а согласно реальным потребностям, и 30-40 лет назад, и сегодня она, в общем, одна и та же. То есть даже будь Севастополь компактно расположенным городом, все равно бригад не хватало бы.

Но Севастополь расположено совсем не компактно! Не говоря о том, что городом считаются и многочисленные сельские населенные пункты, и дачные поселки, которые числятся "дачами", но реально люди в них живут и постоянно, круглый год.

И тут, уже во вторых, напомню еще об одном советском нормативе - в расположенном отдельно поселении с населением больше 10 тысяч (то еасть на одну бригаду) должна была создаваться подстанция "скорой помощи". Сам одно время на такой работал, в поселке Менделеево. На территории участковой больницы отдельно стоящий домик типа дачного, а в нем бригада - врач, фельдшер и водитель. До районной станции "скорой помощи" - 18 километров.

Сколько там населения на Северной? В Нахимовском районе, который включает в основном Северную и Корабельную, 105 тысяч. То есть надо понимать, тысяч с пятьдесят живет собственно на Северной. Может быть немного меньше, но на 4 бригады точно есть. Отчего же нет подстанции в этом районе города, до которого вроде рукой подать, а добираться долго?

Инкерман, кстати, это уже другой район города, а Кача расположена практически за 25 километров. И как вы думаете, будут при такой организации "скорой" бригады опаздывать?

Меня вот удивляет, что они вообще иногда вовремя приезжают.

По большому счету, открыть подстанцию - больших расходов не надо, были бы кадры. Фельдшер-диспетчер на телефоне, три человека, если в три смены - вот и вся нагрузка на бюджет. И небольшое помещение с парковкой.

Но кому это надо? Людям да, людям... Да какие еще люди? Выборы губернатора прошли в прошлом сентябре, навряд ли теперь люди кого-то сильно заинтересуют до следующих.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск