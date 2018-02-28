Сообщения об отмывании денег силовигархии и фэсбов стоили Danske Bank'у 1,6 млрд в сутки

Акции Danske Bank обвалились почти на 4%, а его капитализация сократилась на 1,6 млрд долларов за сутки на сообщениях о том, что его "дочка" в Эстонии могла использоваться для отмывания капитала россиянами, связанными со спецслужбами и высшим руководством страны, сообщает Finanz.ru.

В настоящий момент банк проводит внутреннее расследование, которое планирует завершить в этом году. Главный исполнительный директор Danske Томас Борген заявил накануне, что банк должен был более оперативно реагировать на признаки отмывания денег в эстонском подразделении.

За день этого Danske Bank заявил: "Мы начали тщательное расследование, чтобы дойти до сути того, что на тот момент происходило в нашем эстонском филиале". Банк подчеркнул, что закрыл "весь рассматриваемый портфель", относящийся к нерезидентам-россиянам.

Кроме того, возобновить расследование против банка может Управление по финансовому надзору Эстонии.

Накануне датская газета Berlingske написала, что члены семьи президента России Владимира Путина и сотрудники российской ФСБ могли быть замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании. Журналисты ссылались на отчет неизвестного лица, отправленный руководству банка в Копенгагене еще в декабре 2013 года.

В отчете сообщалось, что мошенническая схема использовалась с 2011-го по 2014 год в эстонском подразделении банка. Летом 2013 года его руководству "стало известно, что его клиент - зарегистрированная в Великобритании компания под названием Lantana Trade LLP - предоставлял ложные сведения о своих финансовых отчетах британским властям".

Подразделение банка начало в отношении Lantana Trade LLP расследование. Оно также приступило к изучению деятельности примерно 20 ассоциированных компаний, которые часто переводили друг другу крупные суммы денег через счета в Danske Bank Estonia.

В 2013 году Danske Bank закрыл около 20 счетов компаний, предположительно связанных с Россией, после сообщения осведомителя о том, что отделение было вовлечено в подозрительную и, возможно, незаконную деятельность.

Информацию датского издания подхватили западные СМИ. Так, британская The Guardian пишет, что эстонские менеджеры Danske Bank получили из России наводку о связи Lantana с "Промсбербанком", который рухнул в 2016 году, когда обнаружилось исчезновение 3 млрд рублей.

Одним из членов правления "Промсбербанка" был Игорь Путин, двоюродный брат президента России, а основным акционером - банкир Александр Григорьев, который мог быть связан с ФСБ. Другим был Алексей Куликов, арестованный в 2016 году и обвиненный в "крупномасштабном мошенничестве". Сейчас Григорьев и Кириллов сидят в тюрьме.

Британская газета также напомнила, что все трое россиян "были тесно вовлечены в скандал с Deutsche Bank, который признал, что в 2011-2015 годах его московский филиал занимался "зеркальными сделками". Схема позволяла российским VIP-клиентам переводить рубли в доллары через связанные юридические лица, которые "покупали" и "продавали" одинаковые объемы ценных бумаг.

Леонхардт Пихл, глава Ассоциации акционеров Дании, сказал, что последние разоблачения многое меняют. Имя Путина, пусть даже это только родственник, "произвело впечатление", отметил Пихл.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что "это не вопрос Кремля" и там ничего об этом не знают.

Напомним, 11 октября 2017-го года Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о хищении средств на сумму в 3,3 млрд рублей в "Промсбербанке".

Как сообщал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств "Промсбербанка".

На скамье подсудимых был еще один обвиняемый - Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.

Все подсудимые были признаны виновными и получили наказание от трех лет условного заключения до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову.

По версии следствия, Куликов разработал и осуществил схемы, благодаря которым из Промсбербанка было выведено 3,2 млрд рублей.

"Промсбербанк" был главной связью с каналом, который использовал биржевые операции под названием "зеркальные сделки", говорится в материале Bloomberg. Эти операции включали покупку акций надежных компаний ("голубые фишки") через местных брокеров в Москве на рубли и одновременную продажу их в Лондоне за доллары или евро, в результате чего фактически выводились деньги из страны в обход регуляционного органа, объясняют журналисты.

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