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Московский листок

Сообщения об отмывании денег силовигархии и фэсбов стоили Danske Bank'у 1,6 млрд в сутки

Опубликовано 28.02.2018 в разделе комментариев 5

силовигархия эстония банки классоваяненависть дания
Сообщения об отмывании денег силовигархии и фэсбов стоили Danske Bank'у 1,6 млрд в сутки

Акции Danske Bank обвалились почти на 4%, а его капитализация сократилась на 1,6 млрд долларов за сутки на сообщениях о том, что его "дочка" в Эстонии могла использоваться для отмывания капитала россиянами, связанными со спецслужбами и высшим руководством страны, сообщает Finanz.ru.

В настоящий момент банк проводит внутреннее расследование, которое планирует завершить в этом году. Главный исполнительный директор Danske Томас Борген заявил накануне, что банк должен был более оперативно реагировать на признаки отмывания денег в эстонском подразделении.

За день этого Danske Bank заявил: "Мы начали тщательное расследование, чтобы дойти до сути того, что на тот момент происходило в нашем эстонском филиале". Банк подчеркнул, что закрыл "весь рассматриваемый портфель", относящийся к нерезидентам-россиянам.

Кроме того, возобновить расследование против банка может Управление по финансовому надзору Эстонии.

Накануне датская газета Berlingske написала, что члены семьи президента России Владимира Путина и сотрудники российской ФСБ могли быть замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании. Журналисты ссылались на отчет неизвестного лица, отправленный руководству банка в Копенгагене еще в декабре 2013 года.

В отчете сообщалось, что мошенническая схема использовалась с 2011-го по 2014 год в эстонском подразделении банка. Летом 2013 года его руководству "стало известно, что его клиент - зарегистрированная в Великобритании компания под названием Lantana Trade LLP - предоставлял ложные сведения о своих финансовых отчетах британским властям".

Подразделение банка начало в отношении Lantana Trade LLP расследование. Оно также приступило к изучению деятельности примерно 20 ассоциированных компаний, которые часто переводили друг другу крупные суммы денег через счета в Danske Bank Estonia.

В 2013 году Danske Bank закрыл около 20 счетов компаний, предположительно связанных с Россией, после сообщения осведомителя о том, что отделение было вовлечено в подозрительную и, возможно, незаконную деятельность.

Информацию датского издания подхватили западные СМИ. Так, британская The Guardian пишет, что эстонские менеджеры Danske Bank получили из России наводку о связи Lantana с "Промсбербанком", который рухнул в 2016 году, когда обнаружилось исчезновение 3 млрд рублей.

Одним из членов правления "Промсбербанка" был Игорь Путин, двоюродный брат президента России, а основным акционером - банкир Александр Григорьев, который мог быть связан с ФСБ. Другим был Алексей Куликов, арестованный в 2016 году и обвиненный в "крупномасштабном мошенничестве". Сейчас Григорьев и Кириллов сидят в тюрьме.

Британская газета также напомнила, что все трое россиян "были тесно вовлечены в скандал с Deutsche Bank, который признал, что в 2011-2015 годах его московский филиал занимался "зеркальными сделками". Схема позволяла российским VIP-клиентам переводить рубли в доллары через связанные юридические лица, которые "покупали" и "продавали" одинаковые объемы ценных бумаг.

Леонхардт Пихл, глава Ассоциации акционеров Дании, сказал, что последние разоблачения многое меняют. Имя Путина, пусть даже это только родственник, "произвело впечатление", отметил Пихл.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что "это не вопрос Кремля" и там ничего об этом не знают.

Напомним, 11 октября 2017-го года Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о хищении средств на сумму в 3,3 млрд рублей в "Промсбербанке". 

Как сообщал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств "Промсбербанка". 

На скамье подсудимых был еще один обвиняемый - Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм. 

Все подсудимые были признаны виновными и получили наказание от трех лет условного заключения до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову. 

По версии следствия, Куликов разработал и осуществил схемы, благодаря которым из Промсбербанка было выведено 3,2 млрд рублей. 

"Промсбербанк" был главной связью с каналом, который использовал биржевые операции под названием "зеркальные сделки", говорится в материале Bloomberg. Эти операции включали покупку акций надежных компаний ("голубые фишки") через местных брокеров в Москве на рубли и одновременную продажу их в Лондоне за доллары или евро, в результате чего фактически выводились деньги из страны в обход регуляционного органа, объясняют журналисты.

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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
wtwet написал 01.03.2018 02:13
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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Re: будущее концлагеря - неизбежная война - всех со всеми
окорок написал 28.02.2018 23:48
ты ебанат иди лечись
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Re: поджопинску
В лад написал 28.02.2018 18:18
Там, где живут-не воруют! А где жируют основные нуворищы?
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(без названия)
г жопинск написал 28.02.2018 17:06
я бы понял путина,если бы он разрешал воровать за рубежом ,но,разрешать грабить да еще когда убытки это маньяк какойто...
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будущее концлагеря - неизбежная война - всех со всеми
столько зверья и зомбычья в поганой развелось написал 28.02.2018 16:34
столько садизма будет в ближайшие годы - инквизиторы обзавидуются, псарня в гитлеровских погонах - будет пытать насиловать грабить и убивать - по всей сране - последних думающих людей.
.
а потом - война.
.
дальше распад на сотни и тысячи воюющих банд уголовников в погонах, тысячи концлагерей, где людей будут пытать насиловать И ЕСТЬ. людоеды в погонах.
.
срана превращена в концлагерь - уголовники в погонах депутаны и богатье - пьют ведрами народную кровь, и скоро, уже буквально летом - в поганой наступит АД.
.
никто не спасет русский народ - его запытают изнасилуют задушат и убьют - уголовники в гитлеровских погонах, все кто служит кремлевскому крысо-карликовому жыдо-рептилоиду.
.
убивать или умереть. война или смерть. вот как стоит сегодня вопрос выживания русского народа.
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