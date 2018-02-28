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Московский листок

Доступа к сверхсекретным данным у зятя Трампа больше нет

Опубликовано 28.02.2018 в разделе комментариев 4

сша трамп
Доступа к сверхсекретным данным у зятя Трампа больше нет

Джареда Кушнера, зятя и советника президента США Дональда Трампа, лишили доступа к Ежедневному президентскому резюме (President's Daily Brief, PDB), составляемому американскими спецслужбами для президента США и содержащему сверхсекретные данные. Об этом Reuters сообщили два представителя американских властей, знакомых с ситуацией. Представитель Кушнера Абб Лоуэлл подтвердил эти сведения, отметив, что новые обстоятельства не помешают советнику президента выполнять свою работу.

До последнего времени в течение примерно года супруг Иванки Трамп располагал временным допуском к секретным сведениям. Еще один собеседник Reuters сообщил, что заместитель генерального прокурора США Род Рознстейн недавно передал помощнику Трампа Дону Мак-Гану некую информацию, из-за которой Кушнера и отстранили от допуска.

Что именно сообщили Белому дому о муже Иванки Трамп, - неизвестно. Однако Reuters сообщает, что в администрации президента обеспокоены тем, что представители четырех стран (Китая, ОАЭ, Израиля и Мексики) обсуждали возможность манипулировать Кушнером. По данным разведки, для влияния на родственника и советника Трампа иностранные державы собирались использовать его бизнес-контакты, финансовые затруднения, а также отсутствие необходимого опыта.

Возможно, именно эти сведения стали причиной потери Кушнером доступа к сверхсекретным данным. Кроме этого, по данным Reuters, cоветнику президента США по национальной безопасности Герберту Макмастеру стало известно о контактах Джареда Кушнера с официальными представителями других государств, о которых зять президента не уведомил в установленном порядке.

Как отмечает Reuters, изначально Кушнер не получил постоянного доступа к секретным сведениям из-за его обширных бизнес-контактов, на исследование которых требовалось время.

36-летний Джаред Кушнер воспринимается многими как наиболее заметный и активный представитель Белого дома на Ближнем Востоке. СМИ упоминают его имя и в связи с палестино-израильскими переговорами, и в связи с саудовско-иранским конфликтом, и в связи с обсуждением санкций против Ирана, и в связи с политическим кризисом в Ливане, и в связи с бойкотом Катара, и в публикациях про переговоры о будущем Сирии и Ирака.

Через несколько месяцев после инаугурации Дональда Трампа его советник Джаред Кушнер был назначен главой Управления американской инновации с весьма широкими полномочиями. В течение первых месяцев после назначения на пост главы управления он побывал в ряде стран Персидского залива и сопровождал президента США в поездках в Саудовскую Аравию, Израиль и страны Европы.

Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп, члены ортодоксальной еврейской общины, считаются важными лоббистами интересов Израиля, отмечает NEWSru Israel. Президент привлекал Кушнера к подбору персонала в Белом доме. Джаред помогал налаживать связи не только с Израилем, но и с другими странами Ближнего Востока, а также с Канадой, Мексикой и Китаем.

Отметим, что "семейный" скандал разворачивается на фоне внутриполитического. Дональд Трамп заявил в прошлый четверг, что не предлагал раздать оружие в США всем учителям для защиты учеников от вооруженного нападения. На своей странице в Twitter он уточнил, что его предложение касалось примерно 20% преподавателей, которые умеют обращаться с оружием. 

"Я никогда не говорил: "Дайте учителям оружие", как утверждали передающие фальшивые новости [телекомпании] CNN и NBC, - написал Трамп. - Я предложил изучить возможность того, чтобы "выдать огнестрельное оружие, которое будет храниться скрытно, учителям, умеющим с ним обращаться, имеющим военный опыт или прошедшим специальное обучение", только самым лучшим. Около 20% учителей - а это много - смогли бы сразу открыть ответный огонь, если свирепый психопат пришел в школу с недобрыми намерениями".

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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
!!!!!TOTOQ!-TOT-VAH-J-BOG!!!& написал 01.03.2018 02:50
"Около 20% учителей - а это много - смогли бы сразу открыть ответный огонь, если свирепый психопат пришел в школу с недобрыми намерениями"."
- Таки лучше было бы этим "учителям" выдать "пояса шахидов" или малогабаритную нитронную бонбочку - это помогло бы таки сократить попу-ляцию фашистов и паразитов на североамерском континенте... То таки да...
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(без названия)
wtwet написал 01.03.2018 02:15
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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СМОЙ ПОЗОР, ДОНАЛЬД !
Игорь Рыклин написал 28.02.2018 19:08
Это самая большая неудача во всей исключительно успешной
жизни и деятельности.Иметь в семье,да еще мировой величины,
такую гадость-кушнэр- это смерти подобно.
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(без названия)
Пахом написал 28.02.2018 17:40
Зять у Трампа иберей, штоли?
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