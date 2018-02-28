"Доходы граждан РФ сокращаются, прибыли "Газпром-нефти" растут!"

"Газпром нефть" (дочерняя структура "Газпрома", зарегистрирована в Петербурге) в 2017 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 26,5% по сравнению с 2016 годом - до рекордных в истории компании 253 млрд рублей, следует из отчета компании.

Нефтяная компания связала хорошие показатели с успешным развитием новых проектов добычи, увеличением розничных и премиальных продаж, ростом мировых цен на нефть, а также "действиями менеджмента "Газпром нефти" по повышению операционной эффективности".

Выручка компании выросла на 18,2% и составила 2 трлн рублей. Скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты налога, процентов и амортизации) достигла 551 млрд рублей, что на 20,8% больше показателя за 2016 год. В 2017 году "Газпром нефть" вышла в зону положительного свободного денежного потока - 65 млрд рублей. Это связано с окончанием инвестиций в новые крупные проекты по добыче.

Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, комментируя годовые итоги компании, сказал: "В этом году мы достигли рекордных финансовых результатов: чистая прибыль по итогам 2017 года стала самой высокой за всю историю компании. Как и прежде, одной из приоритетных задач "Газпром нефти" является обеспечение высокой дивидендной доходности".

Отметим, что свои рекорды прибыльности в святом деле выкачивания богатств советских недр Газпром и его "дочки" ставят на фоне ударного обнищания населения РФ (которому по конституции нефть и газ принадлежат).

Так, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2017 году сократились на 1,7% вместо прогнозируемого роста на 1,3%. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Счетной палаты РФ. Таким образом, реальные доходы россиян сокращаются уже четвертый год подряд. В 2016 году население обеднело на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%.

Вместе с тем, рост реальной начисленной заработной платы в целом по 2017 г. составил 3,4%, что несколько выше прогнозного значения, учтенного при расчетах федерального бюджета (рост на 3,2%). Реальный размер назначенных пенсий за январь-ноябрь 2017 г. увеличился на 3,7%.

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