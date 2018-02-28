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Московский листок

Доходы граждан РФ сокращаются, прибыли "Газпром-нефти" растут!

Опубликовано 28.02.2018 в разделе комментариев 3

газпром кризис силовигархия классоваяненависть питерские
Доходы граждан РФ сокращаются, прибыли "Газпром-нефти" растут!

"Газпром нефть" (дочерняя структура "Газпрома", зарегистрирована в Петербурге) в 2017 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 26,5% по сравнению с 2016 годом - до рекордных в истории компании 253 млрд рублей, следует из отчета компании. 

Нефтяная компания связала хорошие показатели с успешным развитием новых проектов добычи, увеличением розничных и премиальных продаж, ростом мировых цен на нефть, а также "действиями менеджмента "Газпром нефти" по повышению операционной эффективности".

Выручка компании выросла на 18,2% и составила 2 трлн рублей. Скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты налога, процентов и амортизации) достигла 551 млрд рублей, что на 20,8% больше показателя за 2016 год. В 2017 году "Газпром нефть" вышла в зону положительного свободного денежного потока - 65 млрд рублей. Это связано с окончанием инвестиций в новые крупные проекты по добыче.

Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, комментируя годовые итоги компании, сказал: "В этом году мы достигли рекордных финансовых результатов: чистая прибыль по итогам 2017 года стала самой высокой за всю историю компании. Как и прежде, одной из приоритетных задач "Газпром нефти" является обеспечение высокой дивидендной доходности".

Отметим, что свои рекорды прибыльности в святом деле выкачивания богатств советских недр Газпром и его "дочки" ставят на фоне ударного обнищания населения РФ (которому по конституции нефть и газ принадлежат).

Так, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2017 году сократились на 1,7% вместо прогнозируемого роста на 1,3%. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Счетной палаты РФ. Таким образом, реальные доходы россиян сокращаются уже четвертый год подряд. В 2016 году население обеднело на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%.

Вместе с тем, рост реальной начисленной заработной платы в целом по 2017 г. составил 3,4%, что несколько выше прогнозного значения, учтенного при расчетах федерального бюджета (рост на 3,2%). Реальный размер назначенных пенсий за январь-ноябрь 2017 г. увеличился на 3,7%.

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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
!!!!!TOTOQ!-TOT-VAH J-BOG!!!& написал 01.03.2018 02:45
"Доходы граждан РФ сокращаются, прибыли "Газпром-нефти" растут!"
- Так им, б-м, и надо! "Дикобразу - дикобразово!" - то таки да! Быдло, пропившее, предавшее и прос-равшее свою страну - СССР - таки должно с-осать х - то таки да! Таки само поколено пеРдатеелй и поколено его детей - таки Я их прОклял - то таки да" "Будьте вы прокляты и чтобы ваши дети - тоже добра не имели!" "Собака должна пожрать свою блевотину!" То таки да...
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(без названия)
wtwet написал 01.03.2018 02:18
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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Маккейн=тварь.
В лад написал 28.02.2018 18:08
Но сказал правду-Россия=бензоколонка!
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