Заседание по иску Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли спешно отменено

Усть-Лабинский суд Краснодарского края отменил запланированное на 1 марта заседание по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли), которые стали источником сведений об отдыхе миллиардера на яхте вместе с зампредом правительства РФ Сергеем Приходько.

Гражданское дело о защите права на изображение, права на неприкосновенность частной жизни, защите персональных данных и компенсации морального вреда 28 февраля 2018 года направлено в Краснодарский краевой суд по частным жалобам на определение суда о принятии мер по обеспечению иска, сообщается на сайте Усть-Лабинского суда. В связи с этим 1 марта 2018 года подготовка по гражданскому делу проводиться не будет, поясняет пресс-служба.

Дерипаска просил суд рассмотреть его иск в закрытом режиме, решение по этому ходатайству должны были принять как раз 1 марта. Новая дата досудебной подготовки по иску Дерипаски будет назначена после рассмотрения жалоб в краевом суде.

Ранее в суде готовились к ажиотажу со стороны прессы из-за иска Дерипаски. "В небольшом двухэтажном здании суда соберется беспрецедентное число журналистов. Аккредитацию запросили почти все федеральные каналы, агентства, газеты, блогеры. Для пресс-подхода планируется выделить самый большой зал из имеющихся", - сообщили "Интерфаксу" 27 февраля в Усть-Лабинском районном суде. Однако сегодня встреча с журналистами была отменена, инстанция не будет предоставлять дополнительные сведения о деле до принятия решения краевым судом.

8 февраля глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал материал, в котором заявил, что Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden Олега Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка, Навальный делает вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку. Также, по мнению политика-обличителя, Дерипаска давал Приходько взятки.

Что касается Рыбки и секс-гуру Лесли, то они сейчас находятся в заключении в Таиланде, где им предъявлены обвинения в нарушении миграционного режима, незаконном проникновении в страну и ведении нелегальной предпринимательской деятельности - в связи с проведением секс-тренинга. Находясь под стражей, Настя Рыбка опубликовала в Instagram видеоролики, в которых просит американских журналистов и разведслужбы ей помочь.

В обращении Лесли, которое доверенное лицо Рыбки Павел Юнко передал в посольство США в Бангкоке, говорится, что секс-гуру и его верная спутница "сбежали" в Таиланд из-за резонанса вокруг расследования Фонда борьбы с коррупцией, в котором фигурировали Дерипаска и Приходько.

"Мы просим о политическом убежище, помощи и защите - как можно быстрей, поскольку у нас есть очень важная для США информация и мы очень рискуем своими жизнями", - цитирует письмо телеканал "Дождь".

По словам Лесли, у них есть фото-, видео- и аудиодоказательства "преступлений российского правительства". Они готовы передать эти материалы США в обмен на помощь.

Кириллов, Вашукевич и другие организаторы секс-тренинга были задержаны в Паттайе 26 февраля. Настя Рыбка ведет в Instagram подробный репортаж о своих приключениях за решеткой. Она утверждает, что потратила все деньги на внесение залога, после чего ее и Лесли выпустили из-под стражи, однако затем (якобы из-за вмешательства ФСБ) опять забрали в тюрьму. "Нас снова перевозят в другую тюрьму. В Бангкок. Это уже третья тюрьма. После "выхода" под залог", - написала Рыбка в Instagram 28 февраля.

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