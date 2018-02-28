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Московский листок

Заседание по иску Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли спешно отменено

Опубликовано 28.02.2018 в разделе комментариев 5

фемида дерипаска олигархат краснодар рыбкагейт
Заседание по иску Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли спешно отменено

Усть-Лабинский суд Краснодарского края отменил запланированное на 1 марта заседание по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли), которые стали источником сведений об отдыхе миллиардера на яхте вместе с зампредом правительства РФ Сергеем Приходько.

Гражданское дело о защите права на изображение, права на неприкосновенность частной жизни, защите персональных данных и компенсации морального вреда 28 февраля 2018 года направлено в Краснодарский краевой суд по частным жалобам на определение суда о принятии мер по обеспечению иска, сообщается на сайте Усть-Лабинского суда. В связи с этим 1 марта 2018 года подготовка по гражданскому делу проводиться не будет, поясняет пресс-служба.

Дерипаска просил суд рассмотреть его иск в закрытом режиме, решение по этому ходатайству должны были принять как раз 1 марта.  Новая дата досудебной подготовки по иску Дерипаски будет назначена после рассмотрения жалоб в краевом суде.

Ранее в суде готовились к ажиотажу со стороны прессы из-за иска Дерипаски. "В небольшом двухэтажном здании суда соберется беспрецедентное число журналистов. Аккредитацию запросили почти все федеральные каналы, агентства, газеты, блогеры. Для пресс-подхода планируется выделить самый большой зал из имеющихся", - сообщили "Интерфаксу" 27 февраля в Усть-Лабинском районном суде. Однако сегодня встреча с журналистами была отменена, инстанция не будет предоставлять дополнительные сведения о деле до принятия решения краевым судом.

8 февраля глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал материал, в котором заявил, что Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden Олега Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка, Навальный делает вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку. Также, по мнению политика-обличителя, Дерипаска давал Приходько взятки.

Что касается Рыбки и секс-гуру Лесли, то они сейчас находятся в заключении в Таиланде, где им предъявлены обвинения в нарушении миграционного режима, незаконном проникновении в страну и ведении нелегальной предпринимательской деятельности - в связи с проведением секс-тренинга. Находясь под стражей, Настя Рыбка опубликовала в Instagram видеоролики, в которых просит американских журналистов и разведслужбы ей помочь.

В обращении Лесли, которое доверенное лицо Рыбки Павел Юнко передал в посольство США в Бангкоке, говорится, что секс-гуру и его верная спутница "сбежали" в Таиланд из-за резонанса вокруг расследования Фонда борьбы с коррупцией, в котором фигурировали Дерипаска и Приходько.

"Мы просим о политическом убежище, помощи и защите - как можно быстрей, поскольку у нас есть очень важная для США информация и мы очень рискуем своими жизнями", - цитирует письмо телеканал "Дождь".

По словам Лесли, у них есть фото-, видео- и аудиодоказательства "преступлений российского правительства". Они готовы передать эти материалы США в обмен на помощь.

Кириллов, Вашукевич и другие организаторы секс-тренинга были задержаны в Паттайе 26 февраля. Настя Рыбка ведет в Instagram подробный репортаж о своих приключениях за решеткой. Она утверждает, что потратила все деньги на внесение залога, после чего ее и Лесли выпустили из-под стражи, однако затем (якобы из-за вмешательства ФСБ) опять забрали в тюрьму. "Нас снова перевозят в другую тюрьму. В Бангкок. Это уже третья тюрьма. После "выхода" под залог", - написала Рыбка в Instagram 28 февраля.

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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
wtwet написал 01.03.2018 02:20
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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(без названия)
стоик1125 написал 28.02.2018 20:45
сортирного Карлика сливают?
найдут его труп на том же месте где сдох собака Немцов?
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О как..
Szanya написал 28.02.2018 20:08
По словам Лесли, у них есть фото-, видео- и аудиодоказательства "преступлений российского правительства". Они готовы передать эти материалы США в обмен на помощь.
==========================
О как, крысята бегут с корабля, сдавая больших крыс, а ведь совсем недавно пользовались благами, об"едками с их стола. Вот времена наступают..
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(без названия)
Святой Пигидий написал 28.02.2018 18:10
Кстати... ЦИТИРУЮ: "МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 28 февраля - 1 марта посетит Таиланд и Индонезию. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ. "28 февраля Николай Патрушев проведет в Бангкоке российско-таиландские консультации по вопросам безопасности...", - говорится в сообщении" (http://tass.ru/politika/4989900)
.
НО! "МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Бангкоке заседание российско-таиландской рабочей группы по вопросам безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза России" (http://tass.ru/politika/4992449).
.
То есть, Патрушев рванул в Таиланд на перехват Рыбки раньше анонсированного срока! Засуетилось ворье! Я бы на месте Пахана кастрировал и Приходьку, и Дерипаску - в назидание другим любителям покувыркаться не с теми девчонками.
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(без названия)
г жопинск написал 28.02.2018 17:40
видать банер с выдвиженцем замироточил,вот и отменили.
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