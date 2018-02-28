В список врагов-дармоедов сырьевой империи попали далеко не все звёзды новорусского кино

Список «артистов, зарабатывающих в России, но нелестно отзывающихся о ней и ее гражданах», составило РИА Новости. Материал под названием «Кому на Руси жить плохо: российские актеры, которые критикуют страну» опубликован в среду, 28 февраля.
Помимо Алексея Серебрякова, слова которого о хамстве россиян послужили поводом для составления текста, агентство включило в перечень еще трех деятелей культуры. Среди них Анатолий Пашинин, Дмитрий Дюжев и Константин Райкин.
«Артист призвал коллег к цеховой солидарности в условиях, когда происходят "агрессивные наезды на художественные высказывания", закрывают спектакли и выставки, а также выступил против "цензуры толпы" и заявил, что государство не должно вмешиваться в творчество», — комментирует агентство деятельность Райкина.
Ранее «депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил министру культуры Владимиру Мединскому рекомендацию не допускать до съемок в фильмах с государственным финансированием актеров, нелицеприятно высказывающихся о России».
20 февраля в сети появилось резонансное интервью с Серебряковым, в котором тот назвал силу, наглость и хамство составляющими национальной идеи России. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов», — поведал актер.
Тем временем реакционные настроения в сырьевой империи растут. В Симферополе вчера казаки из "Крымской самообороны" выгнали из кафе участницу Pussy Riot Марию Алехину и находившегося вместе с ней местного активиста Алексея Ефремова. После это связь с ними прервалась.
Алехина рассказала журналисту Антону Наумлюку, а он, в свою очередь, "Медиазоне" 27 февраля, что несколько казаков зашли в кафе, назвали активистку и ее спутника врагами народа и отобрали у него шапку. Алехина успела прислать видео, в котором мужчина оскорбляет их и делает попытку объяснить, почему он отобрал у Ефремова его вещь.
При этом член "Крымской обороны" называет собеседника Алехиной "паскудством" и заявляет, что не желает обращаться к нему на "вы". Активисты просят казаков не беспокоить их, а сотрудников кафе - вызвать полицию, но те им отказывают.
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окорок написал 01.03.2018 02:23
wtwet написал 01.03.2018 02:22
ф.а.нтомас написал 28.02.2018 21:27
куда можно уехать из концлагеря? написал 28.02.2018 20:24
Чингачгук написал 28.02.2018 19:26
ватник из ада написал 28.02.2018 18:18
серебряков , адепт свободного рынка , и должен жить в рынке , а не у госкорыта . да кому он там нужен ? от его недовольной рожи тошнит .
ну нет таланта у человека . тупо бубнит текст . вот и пусть бубнит
за частные деньги .а перлы про цензуру толпы ! показывать рваное очко и есть творчество ?? иди и показывай там , где за это платят . но наш борец за свободу таки успел и отсосать у собянина !!! типа реновация это не святые 90-е . правда , это круче .а уж плевки за мкад и вовсе фееричны . ибо все гавно и лезет туда из масквы , бывшего города-героя , а ныне столицы хамства и разврата , где правят бал такие уроды , как серебряков
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где деньги хранят написал 28.02.2018 18:07
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гражданство концлагеря иметь - это все равно что - себе ноги отрубить, а потом и руки. и сидеть в переходе славить крысокарлика и поганую рашказону.
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этих - депутан нужно КАЗНИТЬ. казнить с самками и змеенышами - твари фашистские.
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никогда не хотелось и не ждали люди войны - как сейчас.
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СКОРЕЙ БЫ ВОЙНА - ЧТО БЫ УБИВАТЬ - ГИТЛЕРОВСКИХ ТВАРЕЙ ДЕПУТАН СУДЕЙ ПОГОНОНОСЦЕВ КАРАТЕЛЕЙ И ВСЕХ ЗАЛУПУТИНСКИХ - МРАЗЗЕЙ.