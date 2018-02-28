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Московский листок

В список врагов-дармоедов сырьевой империи попали далеко не все звёзды новорусского кино

Опубликовано 28.02.2018 в разделе комментариев 7

кино сырьевая империя реакция
В список врагов-дармоедов сырьевой империи попали далеко не все звёзды новорусского кино

Список «артистов, зарабатывающих в России, но нелестно отзывающихся о ней и ее гражданах», составило РИА Новости. Материал под названием «Кому на Руси жить плохо: российские актеры, которые критикуют страну» опубликован в среду, 28 февраля.

Помимо Алексея Серебрякова, слова которого о хамстве россиян послужили поводом для составления текста, агентство включило в перечень еще трех деятелей культуры. Среди них Анатолий Пашинин, Дмитрий Дюжев и Константин Райкин.

«Артист призвал коллег к цеховой солидарности в условиях, когда происходят "агрессивные наезды на художественные высказывания", закрывают спектакли и выставки, а также выступил против "цензуры толпы" и заявил, что государство не должно вмешиваться в творчество», — комментирует агентство деятельность Райкина.

Ранее «депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил министру культуры Владимиру Мединскому рекомендацию не допускать до съемок в фильмах с государственным финансированием актеров, нелицеприятно высказывающихся о России».

20 февраля в сети появилось резонансное интервью с Серебряковым, в котором тот назвал силу, наглость и хамство составляющими национальной идеи России. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов», — поведал актер.

Тем временем реакционные настроения в сырьевой империи растут. В Симферополе вчера казаки из "Крымской самообороны" выгнали из кафе участницу Pussy Riot Марию Алехину и находившегося вместе с ней местного активиста Алексея Ефремова. После это связь с ними прервалась.

Алехина рассказала журналисту Антону Наумлюку, а он, в свою очередь, "Медиазоне" 27 февраля, что несколько казаков зашли в кафе, назвали активистку и ее спутника врагами народа и отобрали у него шапку. Алехина успела прислать видео, в котором мужчина оскорбляет их и делает попытку объяснить, почему он отобрал у Ефремова его вещь.

При этом член "Крымской обороны" называет собеседника Алехиной "паскудством" и заявляет, что не желает обращаться к нему на "вы". Активисты просят казаков не беспокоить их, а сотрудников кафе - вызвать полицию, но те им отказывают.

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Всего комментариев к статье: 7
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Re:
окорок написал 01.03.2018 02:23
индеец, ты про кого распинаешься все ***** время. кто ***** презирает свою страну. презирают невежество и скотство в своей именно стране. какое ты имеешь к стране и живущих людей не ясно. ярлыки вешаешь. презираю тебя. именно об этом и сказал Серебряков. Хороший актер и Человек. а тыыыы кто такой, ты тире хервстакане
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(без названия)
wtwet написал 01.03.2018 02:22
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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(без названия)
ф.а.нтомас написал 28.02.2018 21:27
В общем-то нормальная реакция паразитов - зачем кусать руку, которая кормит? От этого другие - добропорядочные паразиты пострадать могут.
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и в какую страну отпускают рабов мордора?
куда можно уехать из концлагеря? написал 28.02.2018 20:24
слов про любую страну не нужно, визы и деньги - это малая часть того что нужно для жизни хоть где то кроме мордористана. крыса - уничтожит 100 млн русских - УБЬЁТ РЕАЛЬНО БОЛЬШЕ 100 МЛН - ПСЫ КАРАТЕЛИ В ГИТЛЕРОВСКИХ ПОГОНАХ - И ИХ ЛЮДОЕДЫ ХОЗЯЕВА ДЕПУТАНЫ И ЧИНОВНИКИ - ПРЕВРАТЯТ МОРДОР В АД. хотя поганая уже АД. скорей бы война - что бы убивать гитлеровскую армию и их упырей командиров чиновников и депутан судей и прокуроров ВСЕХ ПОГОНОНОСЦЕВ И ЗАЛУПУТИНСКУЮ МРАЗЬ. война или смерть. убивать или умереть, вот как стоит вопрос выживания русского народа.
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(без названия)
Чингачгук написал 28.02.2018 19:26
В принципе,чтобы увидеть"элементы 90-стых"-вовсе не обязательно "отьезжать на 70 км от Москвы",поскольку их и в самой Москве хватает...А насчет "цензуры толпы"-вообще интересно,кто же,если не массовый зритель должен тогда "оценивать"творчество того же г-на Райкина,неужели только Российская "элита и околоэлита"?Не критиковать Российские феодальные порядки,конечно не получается,но,одно дело-критика косяков,в которых по большей части виновата действующая власть и совсем другое,когда принципиально презираешь страну,в которой живешь и народ,для которого в сущности выходишь на сцену...В этом случае-никто на веревку привязывать не будет и-счастливого пути туда,где вам будет "хорошо"и где "элементов 90-стых"никогда не бывало,или вы там не очень-то нужны и в этом все дело?
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(без названия)
ватник из ада написал 28.02.2018 18:18
а в чем реакционность предложения этого сухарева ? жалкий актеришко
серебряков , адепт свободного рынка , и должен жить в рынке , а не у госкорыта . да кому он там нужен ? от его недовольной рожи тошнит .
ну нет таланта у человека . тупо бубнит текст . вот и пусть бубнит
за частные деньги .а перлы про цензуру толпы ! показывать рваное очко и есть творчество ?? иди и показывай там , где за это платят . но наш борец за свободу таки успел и отсосать у собянина !!! типа реновация это не святые 90-е . правда , это круче .а уж плевки за мкад и вовсе фееричны . ибо все гавно и лезет туда из масквы , бывшего города-героя , а ныне столицы хамства и разврата , где правят бал такие уроды , как серебряков
.
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чиновники-уголовники и депутаны-бандюганы
где деньги хранят написал 28.02.2018 18:07
где их самки и змееныши?
.
гражданство концлагеря иметь - это все равно что - себе ноги отрубить, а потом и руки. и сидеть в переходе славить крысокарлика и поганую рашказону.
.
этих - депутан нужно КАЗНИТЬ. казнить с самками и змеенышами - твари фашистские.
.
никогда не хотелось и не ждали люди войны - как сейчас.
.
СКОРЕЙ БЫ ВОЙНА - ЧТО БЫ УБИВАТЬ - ГИТЛЕРОВСКИХ ТВАРЕЙ ДЕПУТАН СУДЕЙ ПОГОНОНОСЦЕВ КАРАТЕЛЕЙ И ВСЕХ ЗАЛУПУТИНСКИХ - МРАЗЗЕЙ.
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