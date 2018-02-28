В список врагов-дармоедов сырьевой империи попали далеко не все звёзды новорусского кино

Список «артистов, зарабатывающих в России, но нелестно отзывающихся о ней и ее гражданах», составило РИА Новости. Материал под названием «Кому на Руси жить плохо: российские актеры, которые критикуют страну» опубликован в среду, 28 февраля.

Помимо Алексея Серебрякова, слова которого о хамстве россиян послужили поводом для составления текста, агентство включило в перечень еще трех деятелей культуры. Среди них Анатолий Пашинин, Дмитрий Дюжев и Константин Райкин.

«Артист призвал коллег к цеховой солидарности в условиях, когда происходят "агрессивные наезды на художественные высказывания", закрывают спектакли и выставки, а также выступил против "цензуры толпы" и заявил, что государство не должно вмешиваться в творчество», — комментирует агентство деятельность Райкина.

Ранее «депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил министру культуры Владимиру Мединскому рекомендацию не допускать до съемок в фильмах с государственным финансированием актеров, нелицеприятно высказывающихся о России».

20 февраля в сети появилось резонансное интервью с Серебряковым, в котором тот назвал силу, наглость и хамство составляющими национальной идеи России. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов», — поведал актер.

Тем временем реакционные настроения в сырьевой империи растут. В Симферополе вчера казаки из "Крымской самообороны" выгнали из кафе участницу Pussy Riot Марию Алехину и находившегося вместе с ней местного активиста Алексея Ефремова. После это связь с ними прервалась.

Алехина рассказала журналисту Антону Наумлюку, а он, в свою очередь, "Медиазоне" 27 февраля, что несколько казаков зашли в кафе, назвали активистку и ее спутника врагами народа и отобрали у него шапку. Алехина успела прислать видео, в котором мужчина оскорбляет их и делает попытку объяснить, почему он отобрал у Ефремова его вещь.

При этом член "Крымской обороны" называет собеседника Алехиной "паскудством" и заявляет, что не желает обращаться к нему на "вы". Активисты просят казаков не беспокоить их, а сотрудников кафе - вызвать полицию, но те им отказывают.

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