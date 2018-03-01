Путин раздал государственные награды частным лицам

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим медали олимпийских игр в Пхёнчхане. Медали и ордена из рук главы государства на церемонии в Кремле получили 46 атлетов.

Так, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, завоевавшие, соответственно, золото и серебро в Пхёнчхане, были удостоены ордена Дружбы, так же как и члены хоккейной сборной, и серебряные призеры Игр по лыжным гонкам - Александр Большунов и Денис Спицов. Другим спортсменам были вручены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Олимпиец! Не принимай краденые иномарки!

- Интересно, какие заслуги перед отечеством у спортсменов, выступавших на олимпиаде в личном качестве? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Мне кажется, если б какой-то крупный чемпион отказался выступать на дискриминационных условиях, то у него перед отечеством заслуга была бы побольше. Как-то уже стыдно становится награды на людях показывать - может, Настю Рыбку наградить? А что - у нее перед "отцами отечества" заслуги знатные, ощутимые... Ну и Мутко надо наградить, да хоть бы и за компанию.