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Московский листок

Путин раздал государственные награды частным лицам

Опубликовано 01.03.2018 в разделе комментариев 5

олимпиада рф мок
Путин раздал государственные награды частным лицам

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим медали олимпийских игр в Пхёнчхане. Медали и ордена из рук главы государства на церемонии в Кремле получили 46 атлетов.

Так, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, завоевавшие, соответственно, золото и серебро в Пхёнчхане, были удостоены ордена Дружбы, так же как и члены хоккейной сборной, и серебряные призеры Игр по лыжным гонкам - Александр Большунов и Денис Спицов. Другим спортсменам были вручены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Олимпиец! Не принимай краденые иномарки!

- Интересно, какие заслуги перед отечеством у спортсменов, выступавших на олимпиаде в личном качестве? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Мне кажется, если б какой-то крупный чемпион отказался выступать на дискриминационных условиях, то у него перед отечеством заслуга была бы побольше. Как-то уже стыдно становится награды на людях показывать - может, Настю Рыбку наградить? А что - у нее перед "отцами отечества" заслуги знатные, ощутимые... Ну и Мутко надо наградить, да хоть бы и за компанию.



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Всего комментариев к статье: 5
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Путинское царство - это уже давно
БРЕД НАЯВУ. написал 01.03.2018 02:56
.
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(без названия)
wtwet написал 01.03.2018 02:08
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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никакой это не тупин - это двойник
только рабы - не видят написал 01.03.2018 00:46
уголовники в погонах - захватили страну - и геноцидят народ - попутно воруя ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ДЕНЬГИ -вводят для рабов налоги и сборы, а рыбы платят и подыхают. ЭТО НЕ СРАНА - ЭТО КОНЦЛАГЕРЬ. и кончится все - войной голодом массовыми людоедствами и тысячами концлагерей в каждом городе. пока рабы не начнут валить упырей псов гитлеровских погононосцев - будет все хуже и хуже, но рабы не начнут - В МОРДОРЕ ПОУБИВАЮТ ВСЕХ.
.
9 ИЗ 10 БУДУТ УБИТЫ - ПСАМИ КАРАТЕЛЯМИ.
.
нет хуже места на планете - где миллионы ворья богатья погононосцев карателей - УБИВАЮТ СОБСТВЕННЫЙ НАРОД.
.
лучше жить в джунглях с туземцами, чем в поганом концлагере мордор-кущевка.
.
жить рядом с убийцами и рабами с быдлотой и зверомразью, с уголовниками в погонах с серийными убийцами в мантиях, в дебилизированным озверелым крымнашем - ЭТО ХУЖЕ КОНЦЛАГЕРЯ ПРИ ГИТЛЕРЕ.
.
твари уже убили 70 млн русских - и готовятся убить еще 30 млн - в ближайшие 5 лет.
.
мерзкая поганая срана - захваченная планетарными людоедами - бегите! бегите из поганой. пока можно.
.
завтра смерть придет в каждый дом.
.
в каждой семье будут запытаные псами, изнасилованные погононосцами, убитые, и даже съеденные во время голода.
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(без названия)
Пахом написал 01.03.2018 00:26
Сегодня по телику показали.
Рожа таже, узкоглазая, и кашляет невпопад, типа бюллитеню я.
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(без названия)
Монах написал 01.03.2018 00:04
Путе нужен белый пиар перед президентскими выборами.
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