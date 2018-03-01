Путин раздал государственные награды частным лицам

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим медали олимпийских игр в Пхёнчхане. Медали и ордена из рук главы государства на церемонии в Кремле получили 46 атлетов.
Так, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, завоевавшие, соответственно, золото и серебро в Пхёнчхане, были удостоены ордена Дружбы, так же как и члены хоккейной сборной, и серебряные призеры Игр по лыжным гонкам - Александр Большунов и Денис Спицов. Другим спортсменам были вручены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Олимпиец! Не принимай краденые иномарки!
- Интересно, какие заслуги перед отечеством у спортсменов, выступавших на олимпиаде в личном качестве? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Мне кажется, если б какой-то крупный чемпион отказался выступать на дискриминационных условиях, то у него перед отечеством заслуга была бы побольше. Как-то уже стыдно становится награды на людях показывать - может, Настю Рыбку наградить? А что - у нее перед "отцами отечества" заслуги знатные, ощутимые... Ну и Мутко надо наградить, да хоть бы и за компанию.
БРЕД НАЯВУ. написал 01.03.2018 02:56
wtwet написал 01.03.2018 02:08
только рабы - не видят написал 01.03.2018 00:46
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9 ИЗ 10 БУДУТ УБИТЫ - ПСАМИ КАРАТЕЛЯМИ.
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нет хуже места на планете - где миллионы ворья богатья погононосцев карателей - УБИВАЮТ СОБСТВЕННЫЙ НАРОД.
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лучше жить в джунглях с туземцами, чем в поганом концлагере мордор-кущевка.
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жить рядом с убийцами и рабами с быдлотой и зверомразью, с уголовниками в погонах с серийными убийцами в мантиях, в дебилизированным озверелым крымнашем - ЭТО ХУЖЕ КОНЦЛАГЕРЯ ПРИ ГИТЛЕРЕ.
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твари уже убили 70 млн русских - и готовятся убить еще 30 млн - в ближайшие 5 лет.
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мерзкая поганая срана - захваченная планетарными людоедами - бегите! бегите из поганой. пока можно.
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завтра смерть придет в каждый дом.
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в каждой семье будут запытаные псами, изнасилованные погононосцами, убитые, и даже съеденные во время голода.
Пахом написал 01.03.2018 00:26
Рожа таже, узкоглазая, и кашляет невпопад, типа бюллитеню я.
Монах написал 01.03.2018 00:04