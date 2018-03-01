Собчак даже не поняла, что пыталась спасти Жириновского

В сваре Жириновского и Собчак, потешившей и просветившей публику (именно благодаря ей, похоже, многие узнали, что мы в очередной раз вот-вот выберем президента), полстакана воды волшебным образом смыли реальную причину истерики старейшего публичного политика России (страшно сказать - на арене с 1989 года!)

Жириновский взвился из-за того, что Бабурин обвинил его в поддержке расстрела Дома Советов в 1993 году. И, действительно, ЛДПР вполне справедливо клеймит убийство российской демократии последними словами. Но, не говоря уже о том, что Бабурин как активнейший участник той трагедии не способен ничего в ней напутать, - ненависть Жириновского к коммунистам общеизвестна. Поэтому поддержка их расстрела в Доме Советов тогда, "по горячим следам", представляется совершенно естественной для него.

Не говоря о том, что в реалиях конца 1993 года быть допущенным до выборов без публичной поддержки этого расстрела было попросту невозможно. А ЛДПР в них не просто участвовала, но даже победила в партийном голосовании, - правда, при отсутствии коммунистов.

Да и сам Зюганов, насколько помнится, стал единоличным лидером КПРФ только после (и, вероятно, "в результате") того, как в телевизионном выступлении поддержал Ельцина.

Возможное отсутствие ссылок на это в современном Рунете может быть вызвано не только тем, что тогда его просто не было, но и действием "закона о забвении", позволяющем влиятельным людям стирать свои деяния из общественной памяти, закрепленной в поисковых системах.

Обвинение Бабурина поставило Жириновского в крайне невыгодное положение: он не мог не закатить истерику, но прекрасно понимал, что этой вынужденной истерикой лишь привлекает внимание к своим действиям, - являющимися в 2018 году такими же позорными, какими логичными и неизбежными они были в 1993. И вмешательство Собчак стало для него просто спасением, возможностью переключиить внимание общества на нового "всероссийского аллергена", в считанные недели обогнавшего по антирейтингу не только Чубайса, но и самого Жириновского.

"Не знаю, зачем Собчак понадобилось спасать Жириновского, - отметил Михаил Делягин, - скорее всего, она просто захотела напомнить о своем существовании, попиарившись на чужой сваре, и даже не подозревала о драме, которая разворачивалась на ее глазах. Это нормально для безграмотных либеральных хипстеров, бабушкой досрочно канувшего в Лету поколения которых она, скорее всего, станет через несколько лет. Собчак для навсегда изувеченных ЕГЭ интеллектуальцев примерно то же, чем "баба Лера"-Новодворская была для позднесоветских фарцовщиков, неудачно переквалифицировавшихся в демшизу.

Но, тем не менее, она Жириновского спасла, - и его имидж от этого не пострадал. Во-первых, он вообще ни от чего пострадать не может, а, во-вторых, в жизни быть покусанным бешеной собакой - обидно, но не стыдно, а в шоу-бизнесе "попасть под Собчак", по-моему, тоже.

Реальное поражение Жириновского в другом. Как рассказывали члены съемочной бригады (хотя доказательств этого, конечно, нет), более 20 лет назад, когда Жириновский выплеснул на Немцова апельсиновый сок, он пришел за полчаса до эфира и тщательнейшим образом вымерял траекторию напитка, чтобы, упаси боже, не промахнуться. А вот Собчак облила его сразу и точно, с первого раза, - без какой бы то ни было "примерки". И вот это сравнение, действительно, не в пользу Жириновского. Похоже, он все-таки уступит второе место Грудинину, и с серьезным отрывом, - хотя гостиница "Академическая", вероятно, смягчит жгучую боль от этого поражения".