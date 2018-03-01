Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Собчак даже не поняла, что пыталась спасти Жириновского

Опубликовано 01.03.2018 автором в разделе комментариев 6

зюганов жириновский бабурин
Собчак даже не поняла, что пыталась спасти Жириновского

В сваре Жириновского и Собчак, потешившей и просветившей публику (именно благодаря ей, похоже, многие узнали, что мы в очередной раз вот-вот выберем президента), полстакана воды волшебным образом смыли реальную причину истерики старейшего публичного политика России (страшно сказать - на арене с 1989 года!)

Жириновский взвился из-за того, что Бабурин обвинил его в поддержке расстрела Дома Советов в 1993 году. И, действительно, ЛДПР вполне справедливо клеймит убийство российской демократии последними словами. Но, не говоря уже о том, что Бабурин как активнейший участник той трагедии не способен ничего в ней напутать, - ненависть Жириновского к коммунистам общеизвестна. Поэтому поддержка их расстрела в Доме Советов тогда, "по горячим следам", представляется совершенно естественной для него.

Не говоря о том, что в реалиях конца 1993 года быть допущенным до выборов без публичной поддержки этого расстрела было попросту невозможно. А ЛДПР в них не просто участвовала, но даже победила в партийном голосовании, - правда, при отсутствии коммунистов.

Да и сам Зюганов, насколько помнится, стал единоличным лидером КПРФ только после (и, вероятно, "в результате") того, как в телевизионном выступлении поддержал Ельцина.

Возможное отсутствие ссылок на это в современном Рунете может быть вызвано не только тем, что тогда его просто не было, но и действием "закона о забвении", позволяющем влиятельным людям стирать свои деяния из общественной памяти, закрепленной в поисковых системах.

Обвинение Бабурина поставило Жириновского в крайне невыгодное положение: он не мог не закатить истерику, но прекрасно понимал, что этой вынужденной истерикой лишь привлекает внимание к своим действиям, - являющимися в 2018 году такими же позорными, какими логичными и неизбежными они были в 1993. И вмешательство Собчак стало для него просто спасением, возможностью переключиить внимание общества на нового "всероссийского аллергена", в считанные недели обогнавшего по антирейтингу не только Чубайса, но и самого Жириновского.

"Не знаю, зачем Собчак понадобилось спасать Жириновского, - отметил Михаил Делягин, - скорее всего, она просто захотела напомнить о своем существовании, попиарившись на чужой сваре, и даже не подозревала о драме, которая разворачивалась на ее глазах. Это нормально для безграмотных либеральных хипстеров, бабушкой досрочно канувшего в Лету поколения которых она, скорее всего, станет через несколько лет. Собчак для навсегда изувеченных ЕГЭ интеллектуальцев примерно то же, чем "баба Лера"-Новодворская была для позднесоветских фарцовщиков, неудачно переквалифицировавшихся в демшизу.

Но, тем не менее, она Жириновского спасла, - и его имидж от этого не пострадал. Во-первых, он вообще ни от чего пострадать не может, а, во-вторых, в жизни быть покусанным бешеной собакой - обидно, но не стыдно, а в шоу-бизнесе "попасть под Собчак", по-моему, тоже.

Реальное поражение Жириновского в другом. Как рассказывали члены съемочной бригады (хотя доказательств этого, конечно, нет), более 20 лет назад, когда Жириновский выплеснул на Немцова апельсиновый сок, он пришел за полчаса до эфира и тщательнейшим образом вымерял траекторию напитка, чтобы, упаси боже, не промахнуться. А вот Собчак облила его сразу и точно, с первого раза, - без какой бы то ни было "примерки". И вот это сравнение, действительно, не в пользу Жириновского. Похоже, он все-таки уступит второе место Грудинину, и с серьезным отрывом, - хотя гостиница "Академическая", вероятно, смягчит жгучую боль от этого поражения".



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
!!!!!TOTOQ!TOTVAHBOG!!!&& написал 01.03.2018 02:06
"сердечный друг написал 01.03.2018 00:34
жириновкий - позор россии "
Таки мало ли клоунов земля носит? Таки-вот в амеропиттекии живой сорос есть... То таки да...
Ответить
Re: Re: друг
!!!!!TOTOQ!TOTVAHBOG!!!&&& написал 01.03.2018 02:04
" Собчак для навсегда изувеченных ЕГЭ интеллектуальцев примерно то же, чем "баба Лера"-Новодворская была для позднесоветских фарцовщиков, неудачно переквалифицировавшихся в демшизу. "
- То таки Баба Лера была вождихой и кумиром не какой-то вшивой таки "фарцы", а целой таки прослойки большой, толстой и скользкой - таки нафиг пропитанной гав-ном - таки состоящей из бесноватых гав-ноиков и безумных вчонокиных - то таки да! Еще в кумирах таки этой га-венной прослойки были таки Алкаш Мордатый, при3,1416-здяный и-за угла пустым мешком по галаве таки адик сахаров, патологический солж... То таки да... Именно на этой га-венной прослойку таки и поскользнулся СССР с таки летальными последствиями - то таки да...
Ответить
(без названия)
wtwet написал 01.03.2018 02:02
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
Ответить
Re: друг
Киса написал 01.03.2018 01:29
Он лимита и оккупант.
Ответить
ЧИНОВНИКИ И ПОГОНОНОСЦЫ - ГЛАВНЫЕ
ВРАГИ РОССИИ написал 01.03.2018 01:04
все зло - в поганой - от чиновников и их охраны - погононосцев карателей. мерзкая концлагерная фашистская страна садистов убийц и уголовников в погонах и чиновних кабинетах. вся история которой - ГЕНОЦИД и САДИЗМ.
.
что ждет поганую - хуже ада, хуже войны, хуже гитлеровских концлагерей ... и живые позавидуют мертвым.
.
убивать или умереть. война или смерть. вот как стоит сегодня вопрос выживания русского народа.
.
а не обсуждение J2ы - в зомбоящике.
Ответить
(без названия)
сердечный друг написал 01.03.2018 00:34
жириновкий - позор россии
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваш выбор 18 марта:
Результаты
Интернет-ТВ
Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пилоты?
Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пил...
28.02.2018
Либеральные мундепы принялись крушить памятники Ленину
Либеральные мундепы принялись крушить памятники Ле...
28.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Собчак даже не поняла, что пыталась спасти Жириновского (6)
О зарождении интеллигенции. Великопостное (3)
Путин раздал государственные награды частным лицам (5)
В список врагов-дармоедов сырьевой империи попали далеко не все звёзды новорусского кино (7)
Заседание по иску Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли спешно отменено (5)
Доходы граждан РФ сокращаются, прибыли "Газпром-нефти" растут! (3)
Доступа к сверхсекретным данным у зятя Трампа больше нет (4)
Сообщения об отмывании денег силовигархии и фэсбов стоили Danske Bank'у 1,6 млрд в сутки (5)
Почему Севастополь не Москва (9)
Анатолий Баранов: у нас правит не мозг нации, а ее желудок (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Сегoдня в Гoсдуме на круглoм стoле пo прoблемам oбразoвания
Дарья Митина Дарья Митина: Дарья Митина: "Многие проблемы российского образования начали решаться только в последние годы"
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков об унылых "дебатах". И от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Виктoр Тюлькин: "Грудинин - инструмент одурачивания масс"
Дарья Митина Дарья Митина: Давненькo не брал я в руки шашек....
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss