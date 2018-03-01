О зарождении интеллигенции. Великопостное

(С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ОТСТУПЛЕНИЯМИ ОТ ТЕМЫ)

Свои рассуждения о генезисе интеллигенции как исторического явления я хочу начать с небольшого вступления на евангельскую тематику.

Мне кажется, что события адара-нисана и 3790 и 3793 годов (марта-апреля 30 и 33 гг. н.э.) недопонимаются, потому что самые добросовестные истории и филологи, изучая скрупулёзно мельчайшие известные детали, не всегда пытаются понять аутентичный контекст.

Например, мне неизвестно о том, чтобы кто-то задался вопросом как Иисус, будучи в 30 лет (возраст признания полной духовной зрелости) холостым, стал раввином. То, что он им был, подтверждается обращением к нему «рабби» (мой учитель) не только поклонников, но и оппонентов, а также то, что он проповедовал в синагогах родной Галилеи, хотя и не встречал особого энтузиазма.

Холостой раввин такой же оксюморон как и холостой православный батюшка. Супруга его обязательно была бы упомянута, хотя бы в сцене, когда мать и сёстры пытаются увести его после скандала, называя чокнутым. Ничего не говорится и о раннем вдовстве, а развод был для него невозможен.

Единственное объяснение (я об этом писал в прошлогоднем цикле «Революция пальм») - это посвящение в общину назореев (скорее всего, на тот момент - радикального крыла ессеев), сделанное до достижения совершеннолетия, когда он должен быть уже помолвлен. Видимо, тогда такой обет, включая безбрачие, уважался и не рассматривался как помеха в признании статуса религиозного проповедника. Но наличие обета означает наличие духовного гуру и общины.

Однако они не упоминаются вовсе. Это указывает на довольно серьёзный конфликт, глухим упоминаем которого является притча о лампе, которую надо ставить на окно, а не под кастрюлю, т.е. учение должно идти в массы, а не быть эзотерическим кружком...

Слова про окно не случайны - городское освещение тогда и сильно после - обеспечивалось требование к горожанам, имеющим средства на ночное освещение, ставить зажжённую лампу на подоконник.

Обратим внимание на следующее: Иисуса никто почтительно не называет пророком, в отличие от его кузена и ровесника (непонятно, почему 30-летнего Иоанна Захарьевича изображают обладателем длинной седой бороды, а Иисуса Иосифовича - великовозрастным хиппи.

Более того, Иисус называет его (посмертно) инкарнацией Ильи-пророка.

Из этого следует, что кроме известного по Иосифу Флавию теологического разделения в тогдашнем иудаизме: саддукеи отрицали бессмертие души, а фарисеи (и Иисус) - признавали, было ещё одно направление, признававшие и инкарнацию, по крайней мере, для «аватар» (ученики признались Иисусу, что одни считали его инкарнацией Моисея, а другие - Илии)...

Необходимо отметить, что именно это - тогда маргинальное направление - и перешло в то, что называют раввинистический иудаизм, причём, именно в ортодоксальную ашкеназскую версию.

Иисуса же пророком называют только с издёвкой - отвратительная сцена на ночном совещании «президиума» Синедриона: «прореки, кто тебя ударил»... И это - очень важно! Считающий себя Машиахом - Царём-Первосвященником («Мессия Бен Давид» как кричали собравшиеся в Притворе Храма) - принадлежит совсем к иной духовной корпорации, нежели пророки...

Для лучшего понимания происходившего там и тогда, спроецируем те события на современный Дагестан.

Имперское начальство возмущено коррупцией и своеволием богатейшей храмовой местной знати (монопольное кредитование торговли аравийскими благовониями и западного плеча Великого Шёлкового пути). Местная знать постоянно даёт понять центру, что только она предотвращает мятежи, а представители «Рима» своими неловкими действиями только дестабилизируют.

Сложный треугольник официального и оппозиционного (салафиты) духовенства и отдельно - суфии. Конфликт севера и юга. Очень разное отношение к власти жителей горных сёл и прибрежных равнин.

Вот представьте, что в Центральную Соборную Джуму-мечеть Махачкалы входит популярный проповедник, а за ним идут тысячные толпы бородачей и скандируют: «Махди! Наш Имам!»... При этом недовольные массы переворачивают припаркованные на стоянке у мечети «навороченные тачки»...

Сперва против проповедника (назовём его Иса Юсуфович Марьямов) возбуждают административное дело - оскорбление чувств верующих... Но напуганное духовенство требует от Москвы уголовных обвинений в экстремизме: раз Имам Махди, значит - Имарат Кавказ, вилайет Непроизносимого Халифата... подрыв государственного единства и конституционного строя...

С подоплёкой - ваша никому не нужная борьба с коррупцией только всё расшатала, что мы 18 лет цементировали...

Или, наоборот, «новой метле» из центра важно показать, что местные кадры попустительствовали радикалам и пытаются спустить на тормозах попытку захвата власти исламистами... И в деле гражданина Марьмова И.Ю. появляется не оставляющее шансов на спасение «лидер незаконной экстремистской организации «Дагестанский Имарат» по кличке «Махди»....

Но вот теперь, отзываясь на прочувственные призывы профессора Игоря Григорьевича Яковенко, углублюсь в тему пророков и интеллигенции.

Я уже отметил грандиозное значение находки в Израиле фрагмента глиняного отпечатка печати «Исайи пророка». Печати были у очень знатных людей. На оттиске печати царя Езекии (Хизкия сын Ахава), найденном ранее, с изображение солнца с распростёртыми орлиными крыльями, он именовался «га-мелех» (король). На печати первосвященника должно было быть «га-гадоль га-коэн» (начальник клириков). На печатях вельмож и аристократов было «га-наси» (князь, шейх). Но и царского визиря Исайи на печати не «га-наси», но «га-нави» - пророк.

Следовательно в 8 веке до н.э. пророк (нави) - это уже не шаман, который прорицает победы, проклинает врагов на заказ (как Валаам), комически впадает в экстатические пляски с бубном (тимпаном): «неужели и Саул во пророках...» и за мелкий прайс угадывает куда делать сбежавшая овечка... Нет, это очень почётное звание, выше княжеского. Но оно - не священническое!

Итак, мы видим, что в древнееврейском социуме духовное сословие разделено на две принципиально разные корпорации. Есть официально монополизировавшее клир колен Леви (изначально колен было - 13, только 12 имели свои вотчины, а левиты были везде). В нём было выделены священники - коэны. Корпорация была замкнута - священником становился только сын священника. Как на Руси. Их дело - литургия - молитва и жертвоприношение.

Параллельно существует корпорация «нави» - пророков. Она принципиально открытая. Легитимация - харизматическая - смог или нет завоевать духовный авторитет. Неким их предшественником являются шоффеты (судии, не судьи, они - даяны) - харизматические общественные вожди, выдвигавшиеся для сопротивления фелистимлянскому (пеласгийкому) игу и возглавлявшие «освобождённые районы». Проще говоря, атаманы и гетманы.

Пророки-невиим сами набирали учеников (сыновей пророческих) из поклонников, создавая эмбрионы духовных школ.

И вот эти духовные корпорации были смертельными врагами. Пророки обличали нечестие власти и клира, их тягу к язычеству и к произволу и коррупции. Священники обрушивали на них всю мощь государства (или не мешали это делать правителям).

Так у древних евреев в возникла духовная традиция институционального сопротивления власть имущим и социальной критики.

Ни в Западной Азии, ни в Египте и Карфагене ничего подобного не было. В Индостане и Китае разделение на жрецов и мудрецов (йогов, гуру, философов) также было.

Но мудрецы не критиковали публично власть или общество. В Элладе мудрецы (софисты) и философы были весьма коррумпированным сословием, которые если и критиковали, то только излишний разгул демократии (как и наши праволиберальные эксперты). Отмечу только, что гонения на Сократа были следствием недовольства им консервативными жрецами, таки не понявшими, что именно он и формирует настоящую консервативную идеологию (меняй себя, а не мир).

Но вернёмся к евреям. Пророк Даниил же тоже был визирем - сперва при вавилонском императоре Навуходоносоре (Набуко), а потом и при двух персидских - Куруша и Дарейявуша (Кире II Великом и Дарии).

Мы видим, что если первосвященники никогда не были визирями и советниками монархов, то пророкам такая возможность предоставлялась. Даже к узнику совести Иоанну Захарьевичу ходил советоваться в узилище (видимо, его держали не в смрадном каземате) его будущий губитель - Ирод Иродович...

Такие вот предшественники современных интеллектуалов.

Составитель первой и аутентичной «Русской идеи» философ Владимир Соловьёв выводил такую формулу идеального социума.

Во всём западном мире, включая Россию (восток - это Индия, Персия, Турция, Китай и Япония, а идея «особого пути» - салонная экзотика) вера - католическая с Папой во главе, власть - русского самодержца (любая иная интеллектуальная модель рассматривалась тогдашней юстицией приблизительно также как в советское время - сомнение в однопартийности), но есть ещё опция Свободного Пророка - философа, критикующего действительность и проповедующего нравственные ценности.

Идея, что этим должна заняться церковь, ему в голову не приходит... Как и возможность Пророку стать президентом «Соединённых Штатов Европы». Хотя энциклика «Новые времена» уже издана. Работа Соловьёва оказалась грандиозным предвидением - даже большинство советских диссидентов до 1988 года отставали для себя (и для научной интеллигенции) только возможность свободного обсуждения всех проблем и конструктивную критику государственных инициатив. И сейчас мы поминутно слышим и читаем: надо влиять на власть, не свергать её...

И именно учтя всё это, мы понимаем почему для членов Малого Синедриона (президиума) - пророк - это ругательство. Но и Иисус, считающий себя Мессией, т.е. главой и священников, и монархической власти, не считает себя пророком. Ибо пророки - всегда оппозиция, а он - новая власть. Пусть и только духовная. Захоти другую - сделал бы полсотни шагов вперёд, принёс бы на жертвеннике Храма возлияние... К вечеру он - давидит и левит по происхождению - был бы избран, как Иегуда Маккавей за два века до этого, одновременно Царём и Первосвященником (собрание пасхальных пилигримов со всех концов Земли Израиля и от всех еврейских общин диаспоры - имела на это право)... И май 66 года начался бы в апреле 33...

Я утверждаю, что традиция проповедничества в иудаизме, христианстве и исламе вышла из традиции древнееврейских пророков. С разрушения Второго Иерусалимского храма в августе 70 г. н.э. в западном мире произошёл «тектонический сдвиг» - появились две религии, в которых именно проповедь и иные формы назидательного обсуждения религиозных текстов и преданий стали важнейшим элементом богослужения. Потом появился ислам.

Западное человечество вступило в логоцентрическую эпоху. Интересно, что традиция логоцентризма идёт от самой архаической древнееврейской литургики, когда богослужением была ритуальная трапеза клана, глава которого вместе с молитвами произносил назидательные речи...

Конфликт на Западе между светской и духовной властью позволил церкви периодически брать на себя и пророческие функции. В итоге это вылилось в Реформацию.

А в XVII - XVIII веках произошло неизбежное. Возродилось античное понимание философа, как не связанного и даже конфликтующего с церковью мыслителя, остро критикующего социально-политические реалии. И в существующей иудеохристианской традиции для них была почётная ниша - они стали «секулярными пророками». Их консервативным оппонентам из философов и историков также пришлось стать «пророками» - идеологами антилиберализма и при этом жестокими критиками социума, идущего к либерализму (потом и к социализму).

Так и появилась интеллигенция в современном понимании - как разновидность секулярного пророческого движения. А одновременно оформилась и интеллектуальная «корпорация» - «жрецы» и «служки» в Храме Науки и Культуры, так восславленном братьями Стругацкими. Воспроизвёлся и старый конфликт «клира и пророков».